Không chỉ 'cuồng con gái', bà xã Cường Đô La còn 'mê đắm mê đuối' chồng vì điều đặc biệt này

Hậu trường 10/09/2022 21:00

Cường Đô La và Đàm Thu Trang vừa có màn "vợ tung chồng hứng" gây chú ý trên mạng xã hội.

Vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang luôn được công chúng yêu thích và ngưỡng mộ vì cách sống giản dị kín đáo nhưng vô cùng ngọt ngào. Dù là những đại gia có tiếng của làng giải trí Việt nhưng cặp đôi vẫn thường dành cho nhau những lời khen "có cánh" khiến cuộc sống hôn nhân trở nên thú vị và luôn được "hâm nóng" hơn.

Mới đây, tài khoản cá nhân của Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bảnh bao của ông xã. Tại đây, ông xã Cường Đô La diện vest lịch lãm, "đốn tim" bởi diện mạo sáng, thần thái không kém mẫu chuyên nghiệp. Việc thả dáng bên siêu xe cũng khiến khung ảnh của nam doanh nhân thêm ấn tượng. Cô viết: "Không những ăn nắng mà còn ăn ảnh, ghê thật".  

Không chỉ 'cuồng con gái', bà xã Cường Đô La còn 'mê đắm mê đuối' chồng vì điều đặc biệt này - Ảnh 1
Đàm Thu Trang đăng tải hình ảnh chồng thả dáng bên siêu xe - Ảnh: FBNV
Không chỉ 'cuồng con gái', bà xã Cường Đô La còn 'mê đắm mê đuối' chồng vì điều đặc biệt này - Ảnh 2
Những hình ảnh đầy sức sống của nam doanh nhân, khác hẳn chàng thiếu gia gầy héo hon của nhiều năm trước - Ảnh: FBNV

 

Đây không phải là lần đầu tiên cô thể hiện độ "mê chồng" trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh của ông xã được cô đăng tải trước đó, bà xã của "đại gia phú núi" không ngại "thả thính" bạn chung nhà vô cùng ngọt ngào. Cặp đôi vẫn mặn nồng và không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau làm bao người phải ghen tị. 

 

Từ sau khi về chung một nhà, Đàm Thu Trang cũng nhận về nhiều lời khen cho độ "mát tay" khi chăm chồng. Có thể thấy, rằng không ít người đã khen anh ngày càng trẻ trung, phong độ, ăn mặc thời trang, sành điệu. 

Không chỉ 'cuồng con gái', bà xã Cường Đô La còn 'mê đắm mê đuối' chồng vì điều đặc biệt này - Ảnh 3
Cường Đô Là và Đàm Thu Trang xây dựng một gia đình rất hạnh phúc với công chúa nhỏ đầu lòng là bé Suchin - Ảnh: FBNV
Không chỉ 'cuồng con gái', bà xã Cường Đô La còn 'mê đắm mê đuối' chồng vì điều đặc biệt này - Ảnh 4
Có với nhau một mặt con mà cặp đôi vẫn mặn nồng và không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau làm bao người phải ghen tị - Ảnh: FBNV

 

Không chỉ "mê chồng", Đàm Thu Trang còn là mẹ bỉm "cuồng con" hết mức. Từ ngày có bé Suchin, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của con. Vốn là người mẫu có tiếng một thời lại thêm phong cách thời trang thanh lịch nhưng "cao tay", người đẹp và nhóc tì chăm ghi điểm bởi những khoảnh khắc mặc đồ đồng điệu. 

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin

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Có lẽ nhiều người vẫn thường thấy hình ảnh những ông bố chiều chuộng con cái của mình nhưng xét về độ chịu chi có lẽ Cường Đô La là người nằm trong top đầu.

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Từ khóa:   Cường Đô La Đàm Thu Trang sao Việt

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