Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin

Hậu trường 31/08/2022 10:04

Có lẽ nhiều người vẫn thường thấy hình ảnh những ông bố chiều chuộng con cái của mình nhưng xét về độ chịu chi có lẽ Cường Đô La là người nằm trong top đầu.

Kể từ khi kết hôn với Đàm Thu Trang người ta đã không còn được chứng kiến hình ảnh của Cường Đô la ngày nào. Từ hình ảnh của một thiếu gia ăn chơi, có sở thích sưu tầm siêu xe,...anh dần trở thành một người đàn ông của gia đình và là người cha mẫu mực khiến nhiều người không khỏi phần bất ngờ

Vừa qua, ông xã Đàm Thu Trang đang khiến cho khán giả không khỏi thích thú khi gọi con gái Suchin là "trà xanh" trong clip đưa con đi dạo bằng xe đạp điện. Có thể thấy mọi sự chú ý của nam doanh nhân giờ đây đều là dành hết thời gian cho gia đình và anh không ngần ngại thể hiện điều đó khi thường xuyên cập nhật những hình ảnh về gia đình lên trên MXH. 

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin - Ảnh 1
Cường Đô La và ''Trà xanh'' của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ là một ông bố yêu thương con, Cường Đô La còn được biết đến là ''ông bố quốc dân'' khi rất chịu chi tiền trong mỗi dịp đặc biệt của con cái. Bằng chứng là khi bé Suchin ra đời, anh đã mua ngay bộ túi mini hàng limited của Chanel gồm 4 chiếc, với mức giá lên tới gần 700 triệu đồng để làm quà tặng con gái. 

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin - Ảnh 2
 Chiếc vòng cổ trị giá vài trăm triệu được Cường Đô La tặng cho con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Không những vậy, anh in hình chibi của bé Suchin lên siêu xe để đi dạo khắp phố phường. Mới đây Đàm Thu Trang còn khoe hình ảnh căn phòng ở nhà của cô công chúa bé nhỏ do chính tay ông xã lên ý tưởng thiết kế. 

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin - Ảnh 3
Căn phòng của bé Suchin - Ảnh: Internet

Trong dịp sinh nhật 2 tuổi của con gái vào tháng 8 vừa qua, Cường Đô La đã đặc biệt tặng con gái một chiếc vòng kim cương đắt giá. Ngoài ra, anh cũng mua thêm một chiếc vòng cổ có hình dáng tương tự nhưng kích cỡ lớn hơn để tặng bà xã Đàm Thu Trang.

Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin - Ảnh 4
Cường Đô La xứng danh 'ông bố quốc dân': Chi hẳn tới 700 triệu để làm quà cho bé Suchin - Ảnh 5
Bé Suchin - Ảnh: Internet

Ngoài tặng con những món quà đắt đỏ, sự tận tâm của Cường Đô La trong việc chăm con nhỏ hàng ngày khiến khán giả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cũng giống như những ông bố khác, anh sẵn sàng đút cơm cho con hay thay quần áo,...

Nam doanh nhân tự nhận công việc của anh từ khi có con là "sáng làm sếp, chiều về làm “vú em” không lương". Dẫu mệt mỏi là thế nhưng Cường Đô La luôn thể hiện sự hạnh phúc vì được chứng kiến hành trình trưởng thành của con gái. 

Nhờ được ba chiều chuộng hết mực, cô bé Suchin rất gần gũi với Cường Đô La. Đàm Thu Trang từng cho hay, Suchin là cô gái duy nhất "đụng chân đụng tay chồng mình mà mình không được ghen".

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang nhân dịp sinh nhật ái nữ Suchin tròn 2 tuổi

Nhân dịp con gái tròn 2 tuổi, cả gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã thực hiện một đoạn clip đầy ý nghĩa và vô cùng ngọt ngào khiến netizen không khỏi phần ngưỡng mộ và ganh tị với hạnh phúc của gia đình này.

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Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang bé Suchin

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