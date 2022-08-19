Đăng ảnh tình tứ bên chồng, bà xã Cường Đô la đáp trả khi bị chê 'già và xấu'

Khác với những lần trước thường giữ thái độ im lặng, lần này Đàm Thu Trang đã lên tiếng khi bị chê bai ngoại hình.

Đàm Thu Trang từng có thời gian hoạt động showbiz nhưng không được chú ý nhiều. Cho đến khi cô yêu và cưới Cường Đô la thì tên tuổi mới phủ sóng rộng khắp. Chân dài xứ Lạng nhận được sự yêu mến nhờ lối sống không ồn ào, cách ứng xử tinh tế trong mọi tình huống. Dù không được đánh giá cao trong dàn chân dài từng hẹn hò với Cường Đôla, nhưng Đàm Thu Trang luôn biết cách giữ chân người đàn ông từng nổi tiếng trăng hoa, nay chỉ biết đến gia đình.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của Đàm Thu Trang và đại gia phố núi nhận được sự ngưỡng mộ. ẢNh: FBNV Mới đây, chân dài xứ Lạng nhận lời bình phẩm về ngoại hình và không ngại đáp trả. Theo đó, khi Đàm Thu Trang đăng ảnh bên ông xã, một dân mạng vào bình luận chê bai cô già và xấu khi trang điểm đậm, khuyên cựu người mẫu nên trang điểm nhẹ nhàng sẽ xinh hơn. "Ảnh để mặt mộc đẹp như thế này. Hôm sinh nhật Suchin chuyên gia trang điểm nào cho chị mà già và xấu", người này viết. Đứng trước ý kiến này, Đàm Thu Trang thoải mái trả lời: "Thì hằng ngày trẻ rồi. Lâu lâu già xấu xíu có sao đâu em". Có thể thấy, cựu người mẫu hoàn toàn bình thản trước những lời đánh giá về nhan sắc, ngoại hình của cô.

Một dân mạng cho rằng, khi trang điểm đậm, Đàm Thu Trang trông "già và xấu". Ảnh: Chụp màn hình Bà xã Cường Đô la trong ngày sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Ảnh: FBNV Đàm Thu Trang sinh năm 1989 quê gốc Lạng Sơn. Cô từng theo đuổi đam mê ca hát và tham gia một số cuộc thi nhan sắc: giải Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010 và Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Tuy không đẹp “sắc nước hương trời” nhưng Đàm Thu Trang có hình thể khá chuẩn. Cô có làn da trắng ngần, vóc dáng mảnh mai cùng những đường cong hút mắt. Tên tuổi của Đàm Thu Trang được biết đến nhiều hơn kể từ khi yêu và cưới doanh nhân phố núi Cường Đô la. Cặp đôi chính thức “về chung một nhà” vào năm 2019 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cộng đồng mạng. Một năm sau đó, cặp đôi hạnh phúc khi trái ngọt tình yêu chào đời - bé Suchin. Tổ ấm của vợ chồng Cường Đô la càng trở nên viên mãn khi đón con gái Suchin chào đời. Ảnh: FBNV Kể từ khi có ái nữ, cả Cường Đô la lẫn Đàm Thu Trang thường xuyên cập nhật, chia sẻ khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội. Cường Đô la cũng rất yêu thương, chiều chuộng và hay gọi vợ, con gái là "hai công chúa". Có thời gian rãnh, anh lái xe đưa vợ con đi ăn uống, mua sắm. Đàm Thu Trang cũng rất tinh tế trong mối quan hệ với con riêng của chồng. Cô dành tình yêu thương cho cậu bé Subeo. ẢNh: FBNV Bà xã của đại gia phố núi được khen ngợi trong cách đối đãi với con riêng của chồng chân thành, khéo léo. Cô cùng Cường Đô la thường đưa các con đi chơi để gắn kết tình cảm. Không những thế, Đàm thu Trang còn tự tay xuống bếp nấu món ngon cho cậu bé, trổ tài cắt tóc cho con hay cùng chồng tổ chức sinh nhật cho Subeo. Sau khi Suchin ra đời, cả Cường Đô la và Đàm Thu Trang đều chú ý dành tình cảm cho Subeo công bằng như Suchin. Cả hai vui chơi cùng 2 con để 2 anh em gần gũi, yêu thương nhau hơn.

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