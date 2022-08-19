Kim Lý bao bọc Subeo như chính con ruột, tình thương xóa nhòa khoảng cách 'con em, con tôi'

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã đưa các con sang trời Âu du lịch, thăm quê nội ở Thụy Điển. Trong những khung hình chụp gia đình, Subeo cũng góp mặt cực kỳ vui vẻ. Bên cạnh đó, khán giả còn cảm thấy ấm lòng bởi hình ảnh Subeo thân thiết với Kim Lý, không khoảng cách cùng check-in tại trời Âu.

Khi Kim Lý đến với Hồ Ngọc Hà , cô đã có một con riêng là cậu bé Subeo . Thời điểm này, nhóc tỳ đã bước vào giai đoạn trưởng thành và hình thành nhận thức, nhiều người cho rằng, sẽ rất khó cho Kim Lý trong việc xây dựng mối quan hệ với Subeo. Thế nhưng, nam diễn viên Việt kiều lại vô cùng xuất sắc trong vai trò này. Ngay cả khi đón cặp song sinh cùng Hồ Ngọc Hà, thì Kim Lý vẫn dành sự quan tâm cho cậu bé Subeo. Thậm chí, nhiều người còn tinh tế nhận ra rằng, Kim Lý có phần ưu ái cậu cả hơn khi thường xuyên đăng ảnh chụp cùng Subeo lên trang cá nhân.

Và đây cũng không phải lần đầu, người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc tình thương mến thương giữa Subeo và người mới của mẹ. Dù là ở trong nước hay nước ngoài, Kim Lý luôn thể hiện sự quan tâm đến Subeo. Anh lúc nào cũng nắm tay, khoác vai con trai để cậu bé không lạc lõng ngay cả khi giờ đây Subeo đã cao xấp xỉ bố dượng. Nam diễn viên thường xuyên chỉ dạy Subeo trong việc học, chơi thể thao và kể cả tư vấn tâm lý.

Subeo không hề lạc lòng mặc dù mẹ đã lập gia đình mới. Ảnh: IGNV

Nhóc tỳ 12 tuổi cũng cực thân thiết với cặp song sinh của mẹ và bạn đời. Ảnh: IGNV

Cảm nhận được sự yêu thương chân thành Kim Lý dành cho Subeo, Hồ Ngọc Hà mới quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Và quả thật, mắt nhìn của "nữ hoàng giải trí" không sai. Sau nhiều năm bên cạnh, dù hiện tại Kim Lý đã có những đứa con của mình nhưng nam diễn viên vẫn hết sức yêu thương, chăm sóc Subeo hết mực chu đáo.

Kim Lý từng khẳng định sẽ luôn đối xử công bằng với 3 con, không phân biệt con riêng - con chung. Anh từng bộc bạch: "Tôi luôn xem Subeo như con ruột của mình từ khi yêu Hà. Tất nhiên, Subeo cũng có bố và cả hai rất thân thiết, nhưng về phương diện cá nhân, tôi vẫn luôn yêu thương và tranh thủ thời gian đi ăn hay đi chơi riêng với Subeo. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi chơi thể thao cùng nhau. Đây là dịp để cả hai gắn kết hơn.

Tôi và Hà luôn tâm niệm sẽ đối xử với các con công bằng. Subeo cũng rất yêu quý hai em Lisa, Leon, chơi đùa với các em mà không có bất kỳ sự ghen tị nào. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trước và sau khi có thêm con cũng không hề thay đổi".

Đáp lại sự ân cần của bố dượng, Subeo cũng dành sự quý mến và tôn trọng. Ảnh: IGNV

5 năm yêu và đến với Hồ Ngọc Hà, cũng là quãng thời gian Kim Lý ở bên Subeo, chứng kiến sự trưởng thành của cậu bé, hết lòng yêu thương con riêng của bạn đời. Đáp lại, Subeo cùng dành sự quý trọng cho Kim Lý, nhiều lần bày tỏ qua những món quà, bức thư tay hay những cái hôn má đầy tình cảm. Người ta nói trẻ con không biết nói dối, người lớn cư xử thế nào, cứ nhìn vào cách trẻ con phản hồi. Và qua những khoảnh khắc tình cảm giữa Kim Lý với Subeo, tất cả ngầm hiểu ông xã Hồ Ngọc Hà thật lòng đối đãi với con trai riêng của vợ.

Hiện tại, Subeo sống giữa hai nhà của bố Cường Đôla và mẹ Hồ Ngọc Hà. Với gia đình bên bố, nhóc tỳ có mối quan hệ thân thiết với Đàm Thu Trang - vợ của Cường Đôla. Trong giao tiếp hàng ngày, Subeo gọi Đàm Thu Trang là mẹ Trang.