Diễn viên Quang Tuấn: Minh chứng cho câu nói 'thành công không dành cho những kẻ lười', sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp

Hậu trường 02/12/2022 13:34

Diễn viên Quang Tuấn nổi tiếng là một trong những nam diễn viên có khả năng diễn xuất cực tốt, đi lên từ con số 0 và luôn nói không với scandal nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Mới đây dự dán mới nhất có sự góp mặt của nam diễn viên là Tro tàn rực rỡ nhận giải thưởng Montgolfière d’or (Golden balloon) danh giá nhất Festival des 3 Continents (Liên hoan phim Ba châu lục) 2022, đây được coi là cột mốc mới trong sự nghiệp điện ảnh đầy thành công của Quang Tuấn.

Diễn viên Quang Tuấn: Minh chứng cho câu nói 'thành công không dành cho những kẻ lười', sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp - Ảnh 1
Quang Tuấn - Ảnh: Internet

Trong Tro tàn rực rỡ, Quang Tuấn vào vai Tam - người đàn ông hành nghề đốt lò than có tính cách chất phác, hiền lành. Tam từng có một gia đình hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan. Bi kịch của anh bắt đầu khi con gái duy nhất của mình và Nhàn (Phương Anh Đào) mất vì tai nạn. 

Để vào vai người thợ đốt than, Quang Tuấn đã về miền Tây sống và học nghề ở lò than một thời gian. Tại đây anh cho biết bản thân như hòa mình vào nhân vật, từ đó hiểu rõ nhân vật mình là người như thế nào để có màn thể hiện tốt nhất. 

Diễn viên Quang Tuấn: Minh chứng cho câu nói 'thành công không dành cho những kẻ lười', sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp - Ảnh 2
Nam diễn viên sở hữu sự nghiệp đầy ắp vinh quang - Ảnh: Internet

 

Trước Tro tàn rực rỡ, Quang Tuấn từng ghi dấu ấn tại lĩnh vực phim ảnh lẫn kịch nói. Anh từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2012; 2 lần đoạt Nam chính xuất sắc hạng mục Phim truyền hình tại Cánh diều vàng.

“Khi đã nhận vai, bất kể phim hay kịch, tôi đều luôn cố gắng làm hết sức mình. Giải thưởng giúp tôi có được sự công nhận từ đồng nghiệp, đạo diễn, nhà sản xuất và khán giả.

Vì vậy, giải thưởng dù lớn hay nhỏ, trong nước hay quốc tế đều là động lực để tôi phấn đấu phát triển, hoàn thiện hơn, đáp lại sự tin tưởng của ban giám khảo. Tôi muốn làm thật tốt từng vai diễn thay vì nghĩ phải vượt qua thành công trước đó như thế nào", diễn viên cho hay.

Diễn viên Quang Tuấn: Minh chứng cho câu nói 'thành công không dành cho những kẻ lười', sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của Quang Tuấn - Ảnh: Internet

Chứng kiến những thành công mà anh đã đạt được trong sự nghiệp của mình, một số bộ phận netizen vô cùng tự hào về thần tượng của mình đồng thời cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ cho sự cố gắng của anh. Quang Tuấn chính xác là minh chứng cụ thể nhất cho câu nói ''Thành công không có chỗ cho những kẻ lười''. 

Còn nhớ trong những ngày đầu chân ướt chân ráo chập chững vào nghề, nam diễn viên cho biết bản thân dù đã kết hôn nhưng sự nghiệp chưa có dấu hiệu khá khẫm và hiếm khi được mời đóng phim. Tuy nhiên, anh chưa từng bỏ cuộc mà vẫn luôn cố gắng để rồi có được thành công như ở thời điểm hiện tại. 

Diễn viên Quang Tuấn: Minh chứng cho câu nói 'thành công không dành cho những kẻ lười', sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp - Ảnh 4
Nam diễn viên luôn nói không với scandal - Ảnh: Internet

Tựu trung trong sự nghiệp 16 năm của Quang Tuấn là không scandal. Anh miệt mài làm việc, cống hiến cho nghệ thuật diễn xuất. Ngoài ra, diễn viên chưa từng vướng scandal đời tư, phát ngôn hay ứng xử trong nghề. 

Cuộc sống riêng tư của Quang Tuấn khá kín đáo. Anh và bà xã - ca sĩ Linh Phi quen nhau năm 2013 khi đóng chung phim Kén rể. Cả hai kết hôn tháng 5/2016, sinh con đầu lòng năm 2020.

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