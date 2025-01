Khi Thiên An phát hiện mình mang thai, bạn trai cũ van xin và khóc lóc, mong cô phá thai vì lo sợ rằng nếu có con, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh lo ngại fan sẽ quay lưng và công ty mới ký hợp đồng cũng sẽ không chấp nhận. Cảm động trước lời van xin của bạn trai, Thiên An quyết định phá thai, từ bỏ đứa con chưa chào đời.

Sau khi phá thai lần đầu vào ngày 13/2/2020, Thiên An phát hiện mình lại có thai lần nữa không lâu sau đó. Lần này, mẹ bạn trai cũ lại tiếp tục thuyết phục cô bỏ đứa trẻ để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Đau đớn nhất là chuyện cô phải đi phá thai một mình, không có bạn trai bên cạnh. Vài tháng sau, Thiên An có bầu lần 3. Đến lúc này, cô đã thức tỉnh, quyết định giữ lại đứa trẻ và giấu kín thông tin với gia đình.

Chia sẻ về lý do công khai toàn bộ thông tin ở thời điểm hiện tại, Thiên An nói: "Trước đây, tôi sợ lắm! Tôi nghĩ không bao dám kể cho ai. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình phải đối diện với nó và trả giá cho những việc mình đã làm. Việc tôi lựa chọn nói lên tất cả. Bản thân không muốn bao che tội ác của mình và người đàn ông đó nữa. Hy vọng các bạn nữ khi mới trưởng thành, bước vào đời, cho dù gặp bất cứ chuyện gì hãy nên chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đừng có ôm một mình tự suy nghĩ, rồi có những quyết định phải dùng cả cuộc đời để trả giá".

Cuối bài đăng, cô viết: "Tôi đã chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương, mất mát và ám ảnh. Tôi mong được sống phần đời còn lại một cách bình yên. Làm ơn buông tha cho tôi. Đừng chà đạp tôi nữa, đừng réo gọi tên tôi và cũng đừng chạm đến những gì quý giá nhất còn lại tôi đang cố giữ gìn. Cứu tôi với, đừng dồn tôi vào đường cùng. Tôi sợ và tuyệt vọng lắm!".

Thiên An mong muốn được sống bình yên bên gia đình và tiếp tục làm nghề. Ảnh: FBNV.

Bài viết của Thiên An ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Sau vỏn vẹn 2 giờ đăng tải, bài đăng đã thu hút tới hàng trăm ngàn lượt người bày tỏ cảm xúc, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ họ bị "sốc" khi đọc thông tin, đồng cảm với nữ diễn viên, đồng thời cũng có một số cư dân mạng cho rằng, cô quá nhẹ dạ, tạo ra những sai lầm lớn

Thiên An (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An) sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô từng là sinh viên Đại học Công nghệ TP. HCM - Hutech và sớm bén duyên với công việc người mẫu ảnh.

Theo những thông tin do Thiên An và ca sĩ Jack từng đăng tải, cả hai người đã có thời gian hẹn hò, sau đó chia tay. Hiện tại, Thiên An một mình nuôi con gái Sol. Vài năm gần đây, Thiên An góp mặt trong những dự án điện ảnh, truyền hình như: Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân... Trong năm 2024, cô nàng đảm nhận vai chính - Mỹ Kim trong dự án điện ảnh kinh dị Linh Miêu - Quỷ nhập tràng của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa.