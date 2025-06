Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 27/6, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phát hiện, xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, có hành vi mạo danh Bệnh viện Đa khoa Hà Thành để quảng bá và cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép.

Trước đó, thông qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở thẩm mỹ HT CLINIC (tên gọi khác là Hạ Thanh) tại địa chỉ số 725 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội sử dụng trang Facebook “Hút Mỡ Nội Soi - Ha Thanh” để quảng cáo công khai các dịch vụ hút mỡ nội soi, đăng tải nhiều hình ảnh, video khách hàng thực hiện phẫu thuật.