Rầm rộ nghi vấn Jack tái hợp với Thiên An để cùng chăm sóc con gái, thực hư ra sao?

Hậu trường 23/10/2023 07:02

Sau gần 2 năm vướng ồn ào tình ái, Thiên An hiếm hoi có động thái nhắc đến bố của con gái trên mạng xã hội.

Cách đây 2 năm, Jack từng vướng bê bối tình ái lớn trong sự nghiệp khi bị người đẹp Thiên An cùng một số người khác tố bắt cá 2 tay. Đồng thời, phía Thiên An cũng công khai việc có con với nam ca sĩ nhưng anh chỉ chu cấp 5 triệu một tháng để nuôi dưỡng bé Sol khôn lớn. Thong tin ngay khi được lan truyền rộng rãi khiến sự nghiệp của Jack lao đao, phải mất thời gian dài ở ẩn tránh ồn ào.

Rầm rộ nghi vấn Jack tái hợp với Thiên An để cùng chăm sóc con gái, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Cách đây 2 năm, Jack từng vướng bê bối tình ái lớn trong sự nghiệp khi bị người đẹp Thiên An cùng một số người khác tố bắt cá 2 tay. Đồng thời, phía Thiên An cũng công khai việc có con với nam ca sĩ

Vừa qua, Jack gây nhiều tranh cãi khi tái xuất trình làng MV mới có sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Messi. Tuy nhiên, khán giả tỏ ra không mấy mặn mòi trước lần trở lại này của nam ca sĩ. Cho đến mới đây, cư dân mạng phát hiện chi tiết nghi vấn Jack bất ngờ đến gặp con gái là bé Sol. 

Rầm rộ nghi vấn Jack tái hợp với Thiên An để cùng chăm sóc con gái, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Mới đây, cư dân mạng phát hiện chi tiết nghi vấn Jack bất ngờ đến gặp con gái là bé Sol

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thiên An chia sẻ khoảnh khắc được con gái chào đón, tặng thiệp sau 1 ngày ra ngoài làm việc. Đáng chú ý, cư dân mạng bất ngờ phát hiện có giọng nói của một người đàn ông hao hao với nam ca sĩ Jack.

Rầm rộ nghi vấn Jack tái hợp với Thiên An để cùng chăm sóc con gái, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Cư dân mạng bất ngờ phát hiện có giọng nói của một người đàn ông hao hao với nam ca sĩ Jack trong đoạn clip được Thiên An đăng tải

Nhiều người đã để lại bình luận nghi vấn cả hai đã âm thầm tái hợp để cùng chăm sóc cho con gái. Khi một tài khoản thẳng thắn bình luận hỏi: 'Nghe đoạn đầu giống giọng j97', ngay lập tức, Thiên An bật cười rồi phủ nhận và cho biết đó là trợ lý của mình. Lời khẳng định này đã đập tin tin đồn tái hợp giữa Jack và Thiên An.

Rầm rộ nghi vấn Jack tái hợp với Thiên An để cùng chăm sóc con gái, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Nhiều người đã để lại bình luận nghi vấn cả hai đã âm thầm tái hợp để cùng chăm sóc cho con gái. Tuy nhiên, ngay lập tức Thiên An đã lên tiếng phủ nhận

Cuối tháng 9/2023 vừa qua, cư dân mạng rần rần lan truyền hàng loạt hình ảnh của Jack lộ diện trong một buổi tổng duyệt sự kiện âm nhạc. Nam ca sĩ sinh năm 1997 gây choáng với gương mặt nhợt nhạt kém sắc và vóc dáng của Jack gầy trơ xương qua camera thường.

Rầm rộ nghi vấn Jack tái hợp với Thiên An để cùng chăm sóc con gái, thực hư ra sao? - Ảnh 5
Cuối tháng 9/2023 vừa qua, nam ca sĩ sinh năm 1997 gây choáng với gương mặt nhợt nhạt kém sắc và vóc dáng của Jack gầy trơ xương qua camera thường

Lý giải cho việc dung mạo xuống cấp dạo gần đây, sáng 10/10, Jack đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cụ thể, giọng ca Sóng gió tiết lộ tình trạng hiện tại của mình: "Nhiều việc lắm, ốm nhom rồi này, đợi người ta một tí. Làm biếng ăn, hít thở sống được rồi". Nhiều fan đã bày tỏ sự lo lắng cho thần tượng. Họ mong anh có thể phấn chấn tinh thần, hạn chế công việc để dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại!

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại!

Vụ việc vừa tạm lắng xuống, cuối tháng 9/2023, cư dân mạng lại rần rần lan truyền hàng loạt hình ảnh của Jack lộ diện trong một buổi tổng duyệt sự kiện âm nhạc.

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