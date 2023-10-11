Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại!

Hậu trường 11/10/2023 09:29

Vụ việc vừa tạm lắng xuống, cuối tháng 9/2023, cư dân mạng lại rần rần lan truyền hàng loạt hình ảnh của Jack lộ diện trong một buổi tổng duyệt sự kiện âm nhạc.

Sau thời gian ở ẩn vì drama tình ái, Jack tái xuất làng âm nhạc nhưng ngay lập tức trở thành tâm điểm khi có sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Messi trong MV mới. Theo đó, một doanh nhân tên Q.C - người đồng hành cùng Jack trong chuyến đi gặp Messi bất ngờ lên tiếng tố nam ca sĩ tự ý sử dụng hình ảnh của Messi đưa vào MV. Người này khẳng định những thành viên trong chuyến đi đã thống nhất về việc chỉ giữ hình ảnh, video có Messi làm kỷ niệm, có thể đăng lên mạng xã hội, không dùng cho mục đích thương mại.

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại! - Ảnh 1
Sau thời gian ở ẩn vì drama tình ái, Jack tái xuất làng âm nhạc nhưng ngay lập tức trở thành tâm điểm khi có sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Messi trong MV mới

Sau đó, Jack đã chính thức phản hồi rằng: “Tôi sẽ không làm video này nếu không được sự cho phép từ ban đầu. Trong chuyến đi gặp Messi, tôi đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh. Phía Messi đã đồng ý với điều kiện không sử dụng hình ảnh anh ấy cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia".

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại! - Ảnh 2
Sau đó, Jack đã chính thức phản hồi rằng: “Tôi sẽ không làm video này nếu không được sự cho phép từ ban đầu"

Vụ việc vừa tạm lắng xuống, cuối tháng 9/2023, cư dân mạng lại rần rần lan truyền hàng loạt hình ảnh của Jack lộ diện trong một buổi tổng duyệt sự kiện âm nhạc. Nam ca sĩ sinh năm 1997 gây choáng với gương mặt nhợt nhạt kém sắc và vóc dáng của Jack gầy trơ xương qua camera thường.

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại! - Ảnh 3
Cuối tháng 9/2023, cư dân mạng lại rần rần lan truyền hàng loạt hình ảnh của Jack lộ diện trong một buổi tổng duyệt sự kiện âm nhạc

Lý giải cho việc dung mạo xuống cấp dạo gần đây, sáng 10/10, Jack đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cụ thể, giọng ca Sóng gió tiết lộ tình trạng hiện tại của mình: "Nhiều việc lắm, ốm nhom rồi này, đợi người ta một tí. Làm biếng ăn, hít thở sống được rồi". Nhiều fan đã bày tỏ sự lo lắng cho thần tượng. Họ mong anh có thể phấn chấn tinh thần, hạn chế công việc để dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại! - Ảnh 4
Lý giải cho việc dung mạo xuống cấp dạo gần đây, Jack cho biết không muốn ăn uống, chỉ cần hít thở để sống

Trước khi vướng loạt ồn ào, bộ đôi Jack và K-ICM từng tạo ra loạt hit đình đám như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng gió… Khi ấy, Jack hát chính, K-ICM đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ trên sân khấu. Khi sự nghiệp của hai đang thăng hoa thì lục đục nội bộ nổ ra khiến cộng đồng mạng bất ngờ. 

Lộ diện với dung mạo gầy gò, xơ xác hậu ồn ào, Jack lần đầu chia sẻ tình trạng đáng lo ngại hiện tại! - Ảnh 5
Trước khi vướng loạt ồn ào, bộ đôi Jack và K-ICM từng tạo ra loạt hit đình đám như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng gió… 

Sau khi tách khỏi Jack, K-ICM hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như mạng xã hội để tránh phản ứng gay gắt của dư luận trên mạng xã hội. Về sau, anh hợp tác với nhiều giọng ca mới, các sản phẩm cũng thành công hút lượt xem lớn. Song một bộ phận khán giả vẫn không buông tha cho K-ICM về những ồn ào liên quan đến Jack.

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai'

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai'

Jack và K-ICM từng là bộ đôi ăn ý tạo ra nhiều hit đình đám trong làng nhạc Việt. Thế nhưng, cuối năm 2019, lục đục nội bộ khiến cả 2 phải tách ra hoạt động solo.

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