Jack và Hiền Hồ 'comeback' đường đua Vbiz cùng lúc, cố tìm lại 'hào quang' nhưng phản ứng của khán giả ra sao?

Sau những lùm xùm đời tư không đáng có, phản ứng của phần đông khản giả đối với sự trở lại lần này của cả 2 nghệ sĩ trẻ đều không tạo được hiệu ứng tích cực.

Hiền Hồ và Jack đều là những ca sĩ trẻ tài năng của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, trước đó, trong khi Jack vướng scandal có con riêng với nữ diễn viên Thiên An hồi năm 2021 thì Hiền Hồ cũng rơi vào lùm xùm tình ái cặp kè với vị đại gia U60 hồi đầu năm 2022. Những ồn ào này khiến cả 2 "chững lại" sự nghiệp đang trên đà phát triển và phải ở ẩn để tránh bão chỉ trích. Những ngày qua, đường đua Vpop sôi động hơn bao giờ hết khi cả Jack và Hiền Hồ đồng loạt thông báo "comeback", ra mắt sản phẩm âm nhạc mới Những ngày qua, đường đua Vpop sôi động hơn bao giờ hết khi cả Jack và Hiền Hồ đồng loạt thông báo "comeback", ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Phần Jack hé lộ Track 1 trong Album đầu tiên với MV mang tên "Xóa tên anh đi" thì phía Hiền Hồ cũng tung liền 4 teaser chuẩn bị ra mắt ca khúc "Khóc ở trong club". Việc cả Jack và Hiền Hồ chọn cùng thời điểm quay lại với âm nhạc sau thời gian im hơi lặng tiếng ngay lập tức thu hút sự bàn tán xôn xao của khán giả.

Jack hé lộ Track 1 trong Album đầu tiên với MV mang tên "Xóa tên anh đi" Hiền Hồ cũng tung liền 4 teaser chuẩn bị ra mắt ca khúc "Khóc ở trong club" Tuy nhiên, sau những lùm xùm đời tư không đáng có, phản ứng của phần đông khản giả đối với sự trở lại lần này của cả 2 nghệ sĩ trẻ đều không tạo được hiệu ứng tích cực. Mặc dù MV "Xóa tên anh đi" của Jack ra mắt hôm ngày 10/8 hiện đã chễm chệ trên Top 2 Trending Youtube nhưng hầu như đều nhờ vào sự cày views tích cực từ FC Đóm. Ngoài ra, bài hát này gần như không tạo được viral trên mạng xã hội như trước, có fan còn nhận xét thẳng là bài hát của Jack nghe xong không đọng lại ấn tượng gì.

Hiền Hồ vừa rao bán chiếc G63 đầy tai tiếng để chuẩn bị cho việc ra mắt MV Riêng phía Hiền Hồ, mặc dù mới chỉ hé lộ teaser với 4 tạo hình khác nhau đầy bí ẩn và ma mị nhưng phản ứng của khán giả vẫn hờ hững như ngày nào. Thậm chí, nhiều bình luận mỉa mai, phản đối việc cô trở lại đường đua âm nhạc. Đáng chú ý, ca khúc sắp ra mắt của Hiền Hồ được viết bởi nhạc sĩ Tiên Cookie. Trong quá khứ, Tiên Cookie cũng từng dính lùm xùm vạ miệng khi tuyên bố "không cần khán giả". Việc Hiền Hồ bắt tay cùng Tiên Cookie trong lần comeback này càng khiến cư dân mạng thêm phần giận dữ. Sau những lùm xùm đời tư không đáng có, phản ứng của phần đông khản giả đối với sự trở lại lần này của cả 2 nghệ sĩ trẻ đều không tạo được hiệu ứng tích cực. Trước đó, khi Hiền Hồ rục rịch nhiều lần nhận lời đi hát trở lại tại các Quán bar, sự kiện,... cũng đều phải hủy bỏ vì bị tẩy chay kịch liệt. Dù cả hai đã gửi lời xin lỗi chân thành và cố gắng trở lại sau nhiều tháng "ở ẩn"nhưng vẫn chưa được khán giả cảm thông, tha thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jack-va-hien-ho-comeback-uong-ua-vbiz-cung-luc-co-tim-lai-hao-quang-nhung-phan-ung-cua-khan-gia-ra-sao-609348.html