Phía Hiền Hồ lên tiếng chuyện bán xe G63 trị giá hơn 13 tỉ đồng, vô tình để lộ tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ

Hậu trường 10/08/2023 20:13

Gần đây, mạng xã hội đã xuất hiện thông tin nữ ca sĩ Hiền Hồ bán chiếc Mercedes G63 khiến dân tình xôn xao.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của người môi giới mua bán xe quen thuộc của nhiều nghệ sĩ Việt, rao bán chiếc Mercedes G63 AMG màu trắng. Thông tin về chiếc xe được người này cung cấp là phiên bản với ngoại thất tông màu trắng, trong khi nội thất có màu đỏ đen ấn tượng, đã lăn bánh 17.000 km, sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2022.

Phía Hiền Hồ lên tiếng chuyện bán xe G63 trị giá hơn 13 tỉ đồng, vô tình để lộ tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ - Ảnh 1
Hiền Hồ chia sẻ bài viết của người môi giới rao bán chiếc G63 của mình

Tuy nhiên, mới đây, đại diện truyền thông của Hiền Hồ đã lên tiếng xác nhận chuyện nữ ca sĩ bán chiếc xe này. Người này cũng thông báo: "Hiện tại xe của Hiền Hồ đã được đặt cọc và tiến hành thủ tục mua bán. Cảm ơn mọi người đã quan tâm". Nhiều người vô cùng bất ngờ vì chiếc xe hơn chục tỷ của Hiền Hồ đã tìm được chủ mới quá nhanh chóng. Đại diện nữ ca sĩ còn cho biết cô hiện tại rất khỏe và tập trung vào các dự án ca hát sắp tới.

Phía Hiền Hồ lên tiếng chuyện bán xe G63 trị giá hơn 13 tỉ đồng, vô tình để lộ tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ - Ảnh 2
Đại diện Hiền Hồ đã xác nhận chuyện bán xe là có thật

Hiền Hồ được biết đến là ca sĩ xinh đẹp, sở hữu giọng hát nội lực. Á quân Giọng hát Việt 2017 ra mắt loạt hit như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không ở lại… 

Tuy nhiên, vào tháng 3/2022, cô gây bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội với hàng loạt ảnh tình tứ bên một người đàn ông đã có gia đình khiến bản thân gặp chỉ trích nặng nề. 

Dù đã lên tiếng xin lỗi và không xuất hiện trước công chúng khá lâu, nữ ca sĩ vẫn chưa được đón nhận tích cực. Những show diễn có Hiền Hồ tham gia thường bị dân mạng tẩy chay khiến nhiều đơn vị phải hủy show. Sau loạt thị phi để đời, nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện trước công chúng cũng như dè dặt khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội.

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