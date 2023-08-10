Nhã Phương mang bầu lần 2, Trường Giang luôn đều đặn làm điều đặc biệt này

Trong buổi livestream mới đây, Nhã Phương đã chia sẻ việc được nam diễn viên cưng chiều và chăm sóc. Trường Giang chính là người nấu những món ăn thường ngày cho cô, Nhã Phương cho biết: "Đa phần là những món ăn thịt cá. Các loại cá luôn, nhiều lắm. Trời ơi thực đơn của anh, nói chung là chồng tôi ở nhà chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi".

Nữ diễn viên còn tiết lộ từ khi biết có thêm nhóc tỳ thứ 2, Trường Giang bắt đầu có tóc bạc vì luôn chăm lo, suy nghĩ về gia đình. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn tất bật với những dự án công việc riêng. Dù bận rộn nhưng Trường Giang luôn sắp xếp nấu ăn cho bà xã: "Nhiều khi anh sẽ ướp sẵn hoặc nấu sẵn luôn và tôi chỉ cần lấy ra sơ chế cho nhanh và ăn thôi. Về mà thấy đồ ăn còn, anh sẽ rất là buồn nên là hầu như tôi sẽ ăn hết".