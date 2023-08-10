Nhã Phương mang bầu lần 2, Trường Giang luôn đều đặn làm điều đặc biệt này

Trong buổi livestream mới đây, nữ diễn viên Nhã Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
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Trong buổi livestream mới đây, Nhã Phương đã chia sẻ việc được nam diễn viên cưng chiều và chăm sóc. Trường Giang chính là người nấu những món ăn thường ngày cho cô, Nhã Phương cho biết: "Đa phần là những món ăn thịt cá. Các loại cá luôn, nhiều lắm. Trời ơi thực đơn của anh, nói chung là chồng tôi ở nhà chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi".
Nữ diễn viên còn tiết lộ từ khi biết có thêm nhóc tỳ thứ 2, Trường Giang bắt đầu có tóc bạc vì luôn chăm lo, suy nghĩ về gia đình. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn tất bật với những dự án công việc riêng. Dù bận rộn nhưng Trường Giang luôn sắp xếp nấu ăn cho bà xã: "Nhiều khi anh sẽ ướp sẵn hoặc nấu sẵn luôn và tôi chỉ cần lấy ra sơ chế cho nhanh và ăn thôi. Về mà thấy đồ ăn còn, anh sẽ rất là buồn nên là hầu như tôi sẽ ăn hết".
Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018 và chào đón con gái đầu lòng Destiny vào đầu năm 2019. Từ khi yên bề tổ ấm, Nhã Phương tập trung chăm con, đóng phim ít hơn dù Trường Giang luôn ủng hộ niềm đam mê diễn xuất của vợ. Kể từ khi kết hôn đến nay, Trường Giang luôn được nhận xét là người đàn ông của gia đình, chăm sóc vợ con chu đáo.
Vào tháng 4/2023, Nhã Phương xác nhận mang bầu nhóc tì thứ hai thông qua clip “tặng quà sinh nhật sớm cho Trường Giang”. Từ khi công khai việc có tin vui, cặp vợ chồng thoải mái chia sẻ hình ảnh với công chúng.
Theo bà xã “Mười Khó”, cô gặp một vài vấn đề về sức khỏe như sổ mũi, nghén ngủ thời gian đầu. Thời gian này, Trường Giang nhận ít show hơn trước để có thời gian chăm sóc vợ bầu. Nhã Phương cũng từng tiết lộ ông xã thường xuyên trao đổi tâm sự và là người chồng tâm lý. Mỗi khi đi làm về, vợ chồng nam danh hài sẽ chia sẻ cảm xúc với nhau, trước khi làm việc gì cũng hỏi ý kiến như một sự tôn trọng đối phương.
Hiện tại, cặp đôi đang chờ đón thành viên mới sau 5 năm hôn nhân hạnh phúc.