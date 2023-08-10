Thái độ 'lạ' của bé Lavie sau 8 năm ròng rã cách xa bố, CĐM xúc động vì 1 chi tiết!

Theo chia sẻ của anh, bé Lavie đã cùng ông bà ra sân bay Tân Sơn Nhất đón mình. Xúc động khi thấy con sau nhiều năm xa cách, nam ca sĩ quên hết mọi mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Sáng ngày 10/8, Phùng Ngọc Huy đã chính thức có mặt tại Việt Nam sau thời gian dài sống và làm việc tại Mỹ.

Tuy nhiên, có lẽ không gặp nhau đã lâu nên bé Lavie có phần ngượng ngùng. Phải mất một lúc lâu thì cô bé mới đến ôm chầm lấy bố. Khoảnh khắc con gái Mai Phương ôm chặt Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người xúc động, bởi tình phụ tử quá đỗi thiêng liêng. Khoảng cách địa lý, 8 năm ròng rã không làm phai đi tình thương mà bố con Phùng Ngọc Huy dành cho nhau.

Hình ảnh tay con đặt lên tay cha của bố con Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người xúc động

Được biết, lần hồi hương này, mong ước lớn nhất của Phùng Ngọc Huy là lo thủ tục để đưa con sang Mỹ. Anh muốn dành thời gian chăm sóc và bồi đắp tình cảm với con gái.

Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn đang chờ hoàn thành thủ tục bảo lãnh bé Lavie. Nam ca sĩ sẽ ở lại Việt Nam trong 3 tuần rồi trở lại Mỹ thu xếp công việc. Đến tháng 10/2023, Phùng Ngọc Huy sẽ trở về Việt Nam đón con.

Nam ca sĩ mong muốn bồi đắp tình cảm với con

"Tôi gặp con là vui rồi, chưa lên kế hoạch gì cụ thể vì bé vẫn đang học hè. Tôi cũng có những sự lo sợ. Vì mình là đàn ông còn bé Lavie lại là con gái đang trong tuổi phát triển nên không biết chăm sóc thế nào. Nhưng may mắn tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy, tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau", Phùng Ngọc Huy tâm sự thêm.

Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên. Trước khi qua Mỹ định cư, anh có mối tình dang dở với cố diễn viên Mai Phương.

Nhiều người xúc động khi nay cố diễn viên Mai Phương đã có thể yên lòng vì bố con đã đoàn tụ

Lavie tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như. Sau khi mẹ mất, cô bé sống cùng người thân và bảo mẫu.