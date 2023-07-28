Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách

Dù đã hơn 2 năm trôi qua nhưng sự ra đi của cố diễn viên Mai Phương luôn để lại trong lòng khán giả nỗi thương tiếc và xót xa. Được biết, khi còn sinh thời, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian bên nhau. Cả hai có chung một cô con gái đáng yêu trước khi đường ai nấy đi. Hơn 2 năm kể từ ngày nữ diễn viên qua đời, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy và con gái Lavie nhận được sự quan tâm của công chúng.

Nam diễn viên cũng tiết lộ vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách: "Tôi mới nộp hồ sơ, bắt đầu từng bước xây dựng đường hướng để đón bé qua".

Mới đây, trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy có những chia sẻ về kế hoạch đón con gái Lavie sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Theo đó, anh cho biết mình đã đặt vé máy bay để ngày 10/8 về Việt Nam thăm gia đình.

Phùng Ngọc tiết lộ vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái Lavie sang Mỹ sum họp

Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ sự lo lắng khi sắp thành ‘gà trống nuôi con’. Được biết, con gái Lavie đang trong giai đoạn thay đổi tính cách nhưng anh yên tâm vì có chị gái bên Mỹ và nhiều người giúp đỡ cho anh lời khuyên.

"Tôi hồi hộp suốt mấy ngày qua và chắc không thể ngủ được trên suốt chuyến bay về Việt Nam. Tôi rất háo hức gặp mọi người, đặc biệt là con gái. Bình thường hai ba con gọi điện nói chuyện rất vui nhưng không biết lúc gặp trực tiếp con sẽ phản ứng thế nào" – Phùng Ngọc Huy chia sẻ.

Phùng Ngọc Huy háo hức ngày trở về Việt Nam thăm con gái và gia đình

Anh cũng cho biết đã dặn con gái Lavie "khi nào ba về thì qua nhà ông bà nội để sum họp" và bé đề nghị được đưa theo hai cô bảo mẫu.

Bé Lavie muốn đưa 2 cô bảo mẫu cùng ba đi thăm ông bà nội

Trước ngày về nước, Phùng Ngọc Huy tranh thủ học nấu ăn vì muốn trổ tài làm thịt kho và canh súp cho con gái. Anh muốn hoàn thiện bản thân để trở thành người cha tốt, một chỗ dựa vững chắc cho Lavie.

Được biết, thời gian về nước của Phùng Ngọc Huy chỉ khoảng 3 tuần, nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian bên người thân, đặc biệt là con gái. Anh dự định nhận lời biểu diễn trong vài show ca nhạc, tái ngộ khán giả và đồng nghiệp trước khi quay lại Mỹ.

Phùng Ngọc Huy chỉ có 3 tuần ở Việt Nam

8 năm ở xứ người, Phùng Ngọc Huy gọi đây là hành trình dài, đầy thử thách giúp anh trưởng thành hơn. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại để cày kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.

Suốt những năm qua, anh vẫn gửi tiền về để bảo mẫu chăm sóc cho con gái Lavie. Điều khiến Phùng Ngọc Huy an ủi là con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay bố mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. Tròn 10 tuổi, Lavie sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

Điều khiến Phùng Ngọc Huy an ủi là con gái rất ngoan, học giỏi và tự lập

Cuối tuần, Phùng Ngọc Huy gọi facetime để 2 cha con gặp nhau. Mỗi lần trò chuyện, anh luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ để con thấy thoải mái. Nam ca sĩ mong Lavie hiểu dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng mọi người xung quanh luôn yêu quý, chở che bé hết lòng.