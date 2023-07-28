Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách

Hậu trường 28/07/2023 19:22

Mới đây, trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy tiết lộ vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái Lavie sang Mỹ sum họp gia đình sau 8 năm xa cách.

Dù đã hơn 2 năm trôi qua nhưng sự ra đi của cố diễn viên Mai Phương luôn để lại trong lòng khán giả nỗi thương tiếc và xót xa. Được biết, khi còn sinh thời, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian bên nhau. Cả hai có chung một cô con gái đáng yêu trước khi đường ai nấy đi. Hơn 2 năm kể từ ngày nữ diễn viên qua đời, cuộc sống của Phùng Ngọc Huy và con gái Lavie nhận được sự quan tâm của công chúng.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Mai Phương và Phùng Ngọc Huy có chung một cô con gái đáng yêu tên Lavie

 

Mới đây, trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy có những chia sẻ về kế hoạch đón con gái Lavie sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Theo đó, anh cho biết mình đã đặt vé máy bay để ngày 10/8 về Việt Nam thăm gia đình.

Nam diễn viên cũng tiết lộ vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách: "Tôi mới nộp hồ sơ, bắt đầu từng bước xây dựng đường hướng để đón bé qua".

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách - Ảnh 2
Phùng Ngọc tiết lộ vừa thực hiện một số thủ tục hành chính để xin đón con gái Lavie sang Mỹ sum họp 

 

Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ sự lo lắng khi sắp thành ‘gà trống nuôi con’. Được biết, con gái Lavie đang trong giai đoạn thay đổi tính cách nhưng anh yên tâm vì có chị gái bên Mỹ và nhiều người giúp đỡ cho anh lời khuyên.

"Tôi hồi hộp suốt mấy ngày qua và chắc không thể ngủ được trên suốt chuyến bay về Việt Nam. Tôi rất háo hức gặp mọi người, đặc biệt là con gái. Bình thường hai ba con gọi điện nói chuyện rất vui nhưng không biết lúc gặp trực tiếp con sẽ phản ứng thế nào" – Phùng Ngọc Huy chia sẻ.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách - Ảnh 3
Phùng Ngọc Huy háo hức ngày trở về Việt Nam thăm con gái và gia đình

 

Anh cũng cho biết đã dặn con gái Lavie "khi nào ba về thì qua nhà ông bà nội để sum họp" và bé đề nghị được đưa theo hai cô bảo mẫu.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách - Ảnh 4
Bé Lavie muốn đưa 2 cô bảo mẫu cùng ba đi thăm ông bà nội

 

Trước ngày về nước, Phùng Ngọc Huy tranh thủ học nấu ăn vì muốn trổ tài làm thịt kho và canh súp cho con gái. Anh muốn hoàn thiện bản thân để trở thành người cha tốt, một chỗ dựa vững chắc cho Lavie.

Được biết, thời gian về nước của Phùng Ngọc Huy chỉ khoảng 3 tuần, nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian bên người thân, đặc biệt là con gái. Anh dự định nhận lời biểu diễn trong vài show ca nhạc, tái ngộ khán giả và đồng nghiệp trước khi quay lại Mỹ.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách - Ảnh 5
Phùng Ngọc Huy chỉ có 3 tuần ở Việt Nam

 

8 năm ở xứ người, Phùng Ngọc Huy gọi đây là hành trình dài, đầy thử thách giúp anh trưởng thành hơn. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại để cày kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.

Suốt những năm qua, anh vẫn gửi tiền về để bảo mẫu chăm sóc cho con gái Lavie. Điều khiến Phùng Ngọc Huy an ủi là con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay bố mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. Tròn 10 tuổi, Lavie sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ đang làm hồ sơ để bảo lãnh con gái Lavie sang Mỹ sum họp sau 8 năm xa cách - Ảnh 6
Điều khiến Phùng Ngọc Huy an ủi là con gái rất ngoan, học giỏi và tự lập

 

Cuối tuần, Phùng Ngọc Huy gọi facetime để 2 cha con gặp nhau. Mỗi lần trò chuyện, anh luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ để con thấy thoải mái. Nam ca sĩ mong Lavie hiểu dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng mọi người xung quanh luôn yêu quý, chở che bé hết lòng.

Đầu năm mới, Phùng Ngọc Huy livestream bán hàng không ngơi nghỉ ngày nào để có cuộc sống dư dả, sớm đoàn tụ cùng con gái Lavie

Đầu năm mới, Phùng Ngọc Huy livestream bán hàng không ngơi nghỉ ngày nào để có cuộc sống dư dả, sớm đoàn tụ cùng con gái Lavie

Những ngày đầu năm 2023, Phùng Ngọc Huy tập trung vào việc bán hàng livestream mỗi ngày để tăng thu nhập với mong muốn có cuộc sống dư dả, sớm đón con gái Lavie sang Mỹ chăm sóc.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy bé Lavie vbiz

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 53 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ