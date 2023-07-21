Sau 1 tháng 'xuống tóc', Phùng Ngọc Huy chính thức lộ diện, ấn định ngày về nước để đoàn tụ với con gái Lavie

Những chia sẻ mới nhất của Phùng Ngọc Huy khiến khán giả vô cùng vui mừng vì sắp tới đây anh đã có thể đoàn tụ cùng con gái sau nhiều năm xa cách.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy hào hứng chia sẻ hình ảnh mái tóc đang dần mọc lại kèm lời hứa ấn định ngày trở về Việt Nam. "Sau một tháng xuống tóc, giờ tóc của em đã bắt đầu có kiểu lại rồi. Tháng 8 này về Việt Nam là hy vọng làm tóc kiểu Hàn quốc (mà chắc không được đâu). Có ai mong gặp em ngày 10/8 tại Sài Gòn không nè?", nam ca sĩ đăng tải.

Nam diễn viên thay đổi diện mạo Được biết, trước khi trở về Việt Nam, Phùng Ngọc Huy quyết định thay đổi diện mạo, anh cạo trọc đầu gây bất ngờ. "Buông bỏ mái tóc sau 40 năm gắn bó. Cảm ơn vì tất cả" – diễn viên chia sẻ. Động thái của diễn viên phim Cổng mặt trời gây hoang mang, không ít người lo lắng về sức khỏe tinh thần của anh. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy cho biết anh thực hiện theo mong muốn, không vướng mắc vấn đề gì.

Thông qua video trên kênh cá nhân, Phùng Ngọc Huy chia sẻ: “Tôi có ý nguyện khi bản thân thực hiện được điều mong muốn, tôi sẽ cạo trọc mái đầu này”. Nam ca sĩ vừa hoàn thành thủ tục trở thành công dân Mỹ hồi tháng 6. Hành động của anh với mong muốn khép lại những năm tháng vất vả, cực nhọc nơi đất khách quê người và mở ra tương lai mới. Anh mong muốn sớm về Việt Nam để đoàn tụ cùng con gái Trước đó, Phùng Ngọc Huy nhiều lần muốn về Việt Nam đoàn tụ cùng con gái, song do chưa hoàn tất 1 số thủ tục nên anh chưa thể thực hiện mong muốn cận kề, chăm lo cho bé Lavie. Trong 1 đoạn clip tâm sự với nghệ sĩ Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy từng ngậm ngùi chia sẻ vì tiềm lực kinh tế bản thân chưa vững nên chưa thể đón bé Lavie sang Mỹ. Nam ca sĩ mong muốn có thể được đưa đón con gái đi học hàng ngày: "Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé". Sau khi mẹ mất, bé Lavie được cô bảo mẫu thân cận chăm sóc, nuôi dưỡng Sau khi nghệ sĩ Mai Phương qua đời, bé Lavie được hai bảo mẫu nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến thời điểm hiện tại. Biết được thông tin Phùng Ngọc Huy về nước, nhiều khán giả vô cùng vui mừng vì bố con sắp được đoàn tụ sau quãng thời gian dài xa cách.

Cuộc sống của nữ diễn viên Việt đầu tiên bỏ nghề để trở thành phi công: Từng cay đắng ôm trái tim tan vỡ về nước, nay viên mãn bên chồng doanh nhân kín tiếng Diễn viên Diệu Thúy sinh năm 1989, từng là người mẫu ảnh và diễn viên được khán giả yêu thích vào đầu thập niên 2010. Khi sự nghiệp đang phát triển, cô bất ngờ từ bỏ hào quang showbiz để trở thành 1 nữ phi công, chinh phục bầu trời.

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