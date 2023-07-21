Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này!

Hậu trường 21/07/2023 09:31

Mới đây, diễn viên Lê Phương vừa khoe ảnh cùng ông xã đi du lịch, nghỉ dưỡng. Bên cạnh những lời khen đẹp đôi, nhiều người chú ý ngay đến vòng 2 và thắc mắc liệu có phải nữ diễn viên đang mang thai lần 3 hay không.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương đã đăng tải loạt ảnh đi Phú Quốc hâm nóng tình cảm cùng với ông xã kém tuổi Trung Kiên.

Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này! - Ảnh 1
Lê Phương chọn trang phục giấu dáng 

Trong ảnh, nữ diễn viên phim Gạo Nếp Gạo Tẻ để mặt mộc. Lê Phương được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Dù đã ngấp nghé U40, song vẻ ngoài của Lê Phương được đánh giá là trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đứng cạnh chồng kém nhiều tuổi, nữ diễn viên vẫn không hề lép vế. 

Bên cạnh những lời khen vẻ ngoài xinh đẹp và độ quá đỗi đẹp đôi của Lê Phương và Trung Kiên, gây chú ý hơn cả là trang phục của nữ diễn viên. Cô chọn đầm dài và rộng giấu dáng triệu để. Cô còn khoác thêm một chiếc áo khoác jean như cố che chắn cơ thể. Không chỉ thế, gương mặt của cô trông có vẻ phúng phính hơn trước. Chính những chi tiết này làm mọi người đặt nghi vấn chuyện nữ diễn viên mang thai lần thứ 3. Tuy nhiên, cô vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn này.

Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này! - Ảnh 2
Gương mặt của nữ diễn viên tròn trịa và có phần mũm mĩm hơn

Được biết, đây không phải là lần đầu Lê Phương làm rộ nghi vấn mang thai. Trước đó, khi khoe ảnh cúng khai máy một dự án phim mới, thay vì gửi lời chúc đến bộ phim mới của nữ diễn viên, nhiều người chú ý ngay đến vòng 2 lớn bất thường và thắc mắc liệu có phải Lê Phương đang mang thai lần 3 hay không.

Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này! - Ảnh 3
Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này! - Ảnh 4
 Chiếc váy khiến cô bị nghi ngờ đang có tin vui

Tuy nhiên tại thời điểm đó, bà mẹ 2 con đã lên tiếng phủ nhận: "Phương cảm ơn cả nhà quan tâm. Phương chuẩn bị thực hiện một vai diễn mới nên chắc chắn không thể có baby. Mà Phương cũng đủ nếp đủ tẻ rồi nên cũng không có nhu cầu kiếm thêm baby. Mới hôm qua mọi người còn bảo Phương ốm quá, hôm nay là do cái đầm phom rộng nên trông như mập lên. Thế mới nói, mập hay ốm cũng là do mình biết cách lựa chọn những gì phù hợp thôi nè".

Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này! - Ảnh 5

Lê Phương tiếp tục lộ nghi vấn mang thai lần 3, khoe ảnh tình tứ với chồng kém tuổi cũng bị CĐM 'soi' được chi tiết 'đáng ngờ' này! - Ảnh 6
 Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương

Lê Phương sinh năm 1985. Cô nổi tiếng vì loạt vai diễn chân phương, hiền lành. Năm 2018, mỹ nhân và Trung Kiên về chung 1 nhà, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan. Cuối tháng 8/2019, nữ diễn viên gốc Trà Vinh và chồng hạnh phúc chào đón con gái vào đúng ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của cô. Chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên nhiều lần tiết lộ cảm thấy may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên Lê Phương mang thai diễn viên Lê Phương

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