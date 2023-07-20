Tối 19/7, NSND Minh Hằng cho biết, phía công an TP Hà Nội đã bắt được người cướp dây chuyền của chị và đang làm các thủ tục pháp lý để xử lý đối tượng này.
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Cụ thể, theo thông tin từ Dân Trí, sau 3 ngày bị giật dây chuyền trên phố Đê La Thành (Hà Nội), NSND Minh Hằng cho biết, công an đã bắt được kẻ cướp dây chuyền của chị.
"Khi các anh công an điện thoại báo đã bắt được kẻ cướp, tôi vui đến phát khóc vì người xấu đã lộ diện, tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng vào các lực lượng chức năng của chúng ta. Hóa ra, người cướp dây chuyền của tôi là một kẻ có tiền án, tiền sự, có vợ con rồi nhưng vẫn làm liều. Thật đáng tiếc", NSND Minh Hằng cho hay.
Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, ngay khi bắt được kẻ gian, tang vật là dây chuyền đã được người này tẩu tán nhưng hiện tại, phía cơ quan công an đã thu lại được. Chị cho biết, chị có thể ngủ ngon không phải vì lấy lại được đồ, mà vì thấy mình được bảo vệ tốt hơn qua sự việc này.
Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Minh Hằng đăng tải bài viết gửi lời cảnh báo đến mọi người về việc bị cướp giật đồ ở đoạn đường Đê La Thành, Hà Nội. Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: "Người quen thì lừa rồi quỵt, không quen thì cướp…! (Các bạn để ý đoạn đường đê La thành nhé, tôi vừa bị cướp giật)".
Minh Hằng cho biết, việc bị cướp xảy ra khi cô đang đứng đợi ô tô ở gần trường quay S14 để về nhà. Vụ việc khiến nữ nghệ sĩ mất khá nhiều đồ quan trọng và còn bị xây xước ở cổ.
NSND Minh Hằng sinh năm 1961. Nữ nghệ sĩ được yêu mến qua vai Táo trong chương trình Gặp nhau cuối năm cũng như nhiều vai diễn nổi bật qua các phim như Người Hà Nội, Những nhân viên gương mẫu, Trở về giữa yêu thương,...
Chị cũng góp mặt ở các bộ phim: Trò đời, Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí và mới đây là phim A hihi của đạo diễn Nguyễn Love...