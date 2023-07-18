Cách đây không lâu, Quỳnh Thư trở thành tâm điểm gây chú ý khi bất ngờ bị Diệp Lâm Anh gọi thẳng tên. Đến mới đây, chân dài đã lần đầu có động thái sau khoảng thời gian im ắng.

Gần 1 tháng qua, dư luận xôn xao trước ồn ào ly hôn đầy "sóng gió" của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức. Một trong những nhân vật bị réo gọi nhiều nhất phải kể đến Quỳnh Thư - chân dài bị cho là đã chen chân vào mối quan hệ của cựu mẫu và chồng. Quỳnh Thư bị tố là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ Trong một bài đăng liên quan đến cuộc hôn nhân ồn ào của mình, Diệp Lâm Anh đăng kèm cả clip cùng mẹ chồng đến gặp Quỳnh Thư để "3 mặt 1 lời". Ngay lập tức, netizen ồ ạt "tấn công" trang cá nhân của Quỳnh Thư khiến nữ diễn viên phải khóa bình luận, giữ im lặng và không cập nhật gì trên mạng xã hội.

Cho đến mới đây, sau gần nửa tháng "mất tích", Quỳnh Thư lần đầu có động thái mới gây chú ý. Mỹ nhân sinh năm 1990 không đăng bài viết trực tiếp mà cập nhật hoạt động trên story Facebook. Theo đó, Quỳnh Thư chỉ chia sẻ những công việc kinh doanh và không hề đề cập đến việc cô liên tục bị réo tên suốt thời gian qua. Chân dài trở lại MXH song không đề cập đến chuyện ồn ào tình ái Đến trưa ngày 18/7, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ loạt ảnh đi hiến máu nhân đạo. Trong hình ảnh được đăng tải, Quỳnh Thư lộ diện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ, đồng thời lên tiếng về tin đồn sử dụng chất kích thích: "Máu của Thư vẫn hiến đều đặn quanh năm và mỗi năm, sau đó được bệnh viện test kỹ như thế nào rồi mới trao cho bệnh nhân và gửi thư cám ơn như thế này không?. Mà không hiểu sao vẫn bị có người dựng chuyện, che icon không rõ tên ai là ai xong tố là nghiện gì đó, nhằm lèo lái dư luận để đạt mục đích cho lợi ích cá nhân".

Quỳnh Thư khoe ảnh đi hiến máu, làm rõ tin đồn dùng chất kích thích Mặc dù đã trở lại MXH, xong cho đến hiện tại, những bài viết trên Facebook vẫn được cô tắt tính năng bình luận. Quỳnh Thư sinh năm 1990, xuất thân là người mẫu trong công ty của Vũ Khắc Tiệp. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất, từng tham gia một số phim truyền hình như: Bão Yêu Thương, Một Nửa Yêu Thương, Ngược Dòng Ký Ức, Cô Nàng Bất Đắc Dĩ, Hoa Mặt Trời... Sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, song Quỳnh Thư lại khiến CĐM 'không hài lòng' vì những scandal tình ái Đa số các vai diễn của Quỳnh Thư là vai phản diện, bản thân cô cũng nhận xét mình không hợp với những vai "thôn nữ chân lấm tay bùn". Quỳnh Thư từng được đề cử hạng mục "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" của HTV.

Diệp Lâm Anh công khai xin lỗi 'tình tin đồn', gọi điện làm rõ trắng đen về mối quan hệ mập mờ mà chồng cũ tố ngược Sau khi thiếu gia Nghiêm Đức tiết lộ với báo chí về việc Diệp Lâm Anh từng có mối quan hệ tình cảm với quản lý quán bar, người đẹp đã ngay lập tức liên hẹ với người này để làm rõ trắng đen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quynh-thu-chinh-thuc-lo-dien-sau-gan-nua-thang-mat-tich-ke-tu-khi-bi-diep-lam-anh-goi-ten-trong-on-ao-ly-hon-lam-ro-tin-on-dung-chat-kich-thich-603150.html