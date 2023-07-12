HOT: Thiếu gia Nghiêm Đức tiết lộ chuyện "động trời" về lý do không tha thứ cho Diệp Lâm Anh, khẳng định vợ cũ có mối quan hệ ngoài luồng

Theo mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh : "Tôi cũng giấu nhiều thứ không để cho con và chồng biết về lối sống và sinh hoạt của con dâu, Diệp Lâm Anh đi đêm về hôm cũng nhiều. Tôi giấu gia đình, nói với người giúp việc nếu chồng tôi có hỏi thì bảo chị Cún về lúc 11 giờ nhưng thực tế toàn 3-4 giờ sáng".

Những ngày qua, ồn ào ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức bị đẩy lên đỉnh điểm khi phía nữ ca sĩ liên tục tung bằng chứng ngoại tình của chồng cũ. Đáng chú ý hơn, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh còn bất ngờ "quay xe" tố ngược con dâu là người có lỗi trước.

Giữa lúc dân tình đang xôn xao chưa rõ thực hư, thì mới đây, đến lượt chồng cũ Diệp Lâm Anh tiếp tục lên tiếng làm rõ nguyên nhân không thể tha thứ cho vợ.

Ngoài ra, nói về nguyên nhân hôn nhân con trai đổ vỡ thì theo mẹ của nam doanh nhân Nghiêm Đức: "Tôi không bênh con trai mình đâu nhưng đổ vỡ nguồn cơn từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức".

Nghiêm Đức tiết lộ vợ cũ có quan hệ ngoài luồng với quản lý quán bar

Trả lời báo chí, thiếu gia Đức Phạm khẳng định vợ đã có quan hệ trên mức công việc với quản lí quán bar: "Chuyện bắt đầu từ việc cô ấy và Đ người mà cô ấy thuê về làm quản lý quán bar Santorini có những hành động vượt trên cả mức công việc và một mối quan hệ bình thường. Thời điểm đó là vào tháng 1/2021.

Trước đó, tôi nghe nhiều nhân viên và cả tài xế nói úp úp mở mở. Tôi nghĩ họ biết chuyện gì đó nên hỏi và họ đã nói hết. Tài xế chở cô ấy đi những đâu, với ai, tại sao cô ấy lại đi về khuya. Lý do cô ấy nói với báo chí cô ấy về khuya do quản lý bar là không đúng sự thật. Quán bar đã có người quản lý, cô ấy là phụ nữ đã có chồng, chẳng có lý do gì để phải ở lại khuya đến như thế.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ, mình nghe là một chuyện, bắt gặp lại là chuyện khác nên cứ cắn răng theo dõi tình hình thế nào. Hình ảnh từ camera thu được, tôi tá hoả khi thấy họ thân mật hơn mức thông thường. Khi về đến nhà, vô tình tôi bắt gặp đúng lúc cả hai nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn là Đ muốn đón cô ấy ở sân bay, cô ấy khẳng định với Đ tôi không quan tâm cô ấy bằng một góc của Đ.

Ngay đêm hôm đó, tôi đã nổi điên lên, gọi mẹ tôi và mẹ cô ấy đến, nói không tha thứ được những chuyện như thế này. Mẹ tôi khuyên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Bà vẫn mong sẽ khuyên bảo để cô ấy sửa chữa lỗi lầm. Mẹ cô ấy cũng xin tôi bình tĩnh, có gì sẽ giải quyết sau.

Cô ấy xách va li đi, tận sáng hôm sau mới về. Nghĩa là cô ấy chẳng có nhu cầu hoà giải mọi chuyện. Sau đó, cô ấy nhắn tin cho tôi, lại tiếp tục xin tôi cho Đ một cơ hội, đừng để Đ mất việc, máu tôi lại sôi lên.

Đ cũng nhắn tin cho tôi và xin lỗi, hứa không nhắn gì cho cô ấy ngoài công việc nữa. Cậu ta cũng đến tận nhà xin lỗi, nhưng làm sao tôi tha thứ? Rồi cô ấy chủ động xuống lầu dưới ở, chủ động ly thân, nhắn tôi đừng làm lớn chuyện, chia tay trong văn minh và xin tôi để cô ấy tự xử lý mọi chuyện êm đẹp. Tôi đồng ý".

Anh khẳng định, Diệp Lâm Anh là người chủ động ly thân. Nói thêm về mối quan hệ với Quỳnh Thư, Nghiêm Đức cho biết 6 tháng sau khi ly thân, anh mới gặp chân dài này: "Đã ly thân rồi nhưng Diệp Lâm Anh vẫn lẳng lặng quay, chụp, cứ cảm giác như mọi nhất cử nhất động của tôi và gia đình tôi, cô ấy đều theo dõi kỹ. Và đó chính là thứ mà cô ấy cứ ra rả ngày này qua ngày khác đấy. Đó là nguyên do chúng tôi từ ly thân đến ly hôn, không thể cứu vãn".

Nam doanh nhân khẳng định sau 6 tháng ly thân mới gặp gỡ Quỳnh Thư

Ngoài ra, Nghiêm Đức cũng nhắc đến số tiền 20 tỷ mà MXH xôn xao cho rằng Diệp Lâm Anh yêu cầu. Theo đó, chồng cũ người đẹp khẳng định vợ cũ đòi 20 tỷ và một căn nhà mới chịu ly hôn: "Vì thương cháu, bố mẹ tôi muốn cho hai cháu một căn nhà mặt tiền ở quận 1, đến năm 18 tuổi thì sang tên cho các con tôi, cô ấy cứ ở đấy và kinh doanh nhưng cô ấy cũng không chịu, đòi phải cho tiền mặt là 20 tỷ và một căn nhà. Gia đình tôi đồng ý thì cô ấy lại đổi ý đòi hơn. Đến lúc này thì quá sức chịu đựng của gia đình tôi nên gia đình tôi không đồng ý. Và tôi có nói với bố mẹ, chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết.

Đến lúc này thì quá sức chịu đựng của gia đình tôi nên gia đình tôi không đồng ý. Và tôi có nói với bố mẹ, chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết.

Luật sư cô ấy lại đến nhà tôi, muốn hoà giải và đồng ý cái thoả thuận cũ nhưng rất tiếc, những gì cô ấy làm tổn thương gia đình tôi đã quá nhiều và mọi chuyện đã đi quá xa không thể nói gì thêm với nhau được chuyện này nữa".

Hiện Diệp Lâm Anh chưa có bất kỳ phản hồi nào

Hiện những phát ngôn mới nhất của Nghiêm Đức đang khiến dư luận sục sôi. Tuy nhiên, về phía Diệp Lâm Anh, cô vẫn chưa có bất kỳ động thái nào đả động đến màn tố ngược của phía gia đình chồng cũ.