Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng sau lời tố của mẹ chồng cũ, ẩn ý dặn dò con trai: 'Mẹ biết cách dạy con trở thành người đàn ông thực sự'

Mới đây, những ồn ào liên quan tới Diệp Lâm Anh và chồng cũ đã được đẩy lên cao trào hơn khi có sự tham gia của mẹ chồng cũ. Sau khi bị mẹ chồng cũ tố ngược, Diệp Lâm Anh đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân.
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Liên quan đến màn đấu tố giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ, trong bài phỏng vấn dài của mình với truyền thông, mẹ chồng cũ của người đẹp bất ngờ lên tiếng chê trách cô con dâu và bênh vực con trai.
Theo mẹ chồng cũ Diệp Lâm Anh: "Tôi cũng giấu nhiều thứ không để cho con và chồng biết về lối sống và sinh hoạt của con dâu, Diệp Lâm Anh đi đêm về hôm cũng nhiều. Tôi giấu gia đình, nói với người giúp việc nếu chồng tôi có hỏi thì bảo chị Cún về lúc 11 giờ nhưng thực tế toàn 3-4 giờ sáng".
Ngoài ra, nói về nguyên nhân hôn nhân con trai đổ vỡ thì theo mẹ của nam doanh nhân Nghiêm Đức: "Tôi không bênh con trai mình đâu nhưng đổ vỡ nguồn cơn từ Diệp Lâm Anh chứ không phải Đức".
Trước sự chê trách từ mẹ chồng, Diệp Lâm Anh chưa có động thái đáp trả, song cô bất ngờ đăng tải bài viết dành cho con trai với lời lẽ vô cùng ẩn ý.
Nguyên văn bài viết của Diệp Lâm Anh:
"Gửi con trai của mẹ, BBoy
Khi sinh con ra đời, mẹ đã tự dặn mình không bao giờ được làm 2 điều: Đánh chừa cái bàn nếu con vấp phải nó và giải thích với mọi người rằng “cháu còn bé đã biết gì đâu…” Ở ngoài Bắc quê của mẹ, rất nhiều thế hệ trẻ con đã được dạy dỗ theo kiểu đấy rồi.
Mẹ biết đó là tình thương, sự thiên vị mà nhiều người phụ nữ sẽ dành cho con. Nhưng mẹ không cho phép mình làm thế. Vì mẹ muốn BBoy của mẹ phải trở thành một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Người đàn ông đó sẽ phải được dạy “CHỊU TRÁCH NHIỆM” khi chân mình va phải chiếc bàn, phải hiểu rằng đó là lỗi của MÌNH.
Con sẽ không bao giờ được bao bọc an toàn bởi cái khái niệm “cháu nó còn bé lắm” từ mẹ đâu. Bởi mẹ biết, một đứa trẻ sẽ không bao giờ lớn lên nổi nếu không tự trả giá cho những sai lầm. Khi trưởng thành, con cũng sẽ mắc phải nó thôi. Mẹ muốn con tự mình đối diện với nó, chấp nhận nó và thay đổi nó, thay vì luôn chạy vào vòng tay của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép…
Dù mẹ luôn tự tin mẹ có đủ khả năng che chở con như mọi bà mẹ khác. BBoy này, mẹ đã từ một cô bé vũ công đường phố trở thành trưởng nhóm nữ của Big Toe - nhóm nhảy số 1 của cả miền Bắc thời đó. Khi gia nhập thế giới giải trí, có một thời gian người ta luôn gọi mẹ là Quán quân Cuộc Đua Kì Thú 2013. Đó là một gameshow phát trên sóng truyền hình Quốc gia Việt Nam, có rất nhiều ngôi sao tham gia và mẹ là người chiến thắng..
Hiện tại, mẹ không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nữa, mẹ dành thời gian để kiếm tiền. Và mẹ tự hào rằng ngay cả khi livestream bán hàng, mẹ cũng là một trong những người có tỷ lệ chốt đơn rất tốt.
Mẹ có thể chỉ là một dancer, một nghệ sĩ “giải trí”, một người bán hàng trên mạng, nhưng mẹ sẽ làm con có thể tự hào về mẹ. Mẹ là người chưa bao giờ bỏ cuộc, mẹ thuộc quy tắc của nhiều cuộc chơi và mẹ tin, mình biết cách dạy con trở thành NGƯỜI ĐÀN ÔNG thực sự.
Mẹ sẽ không bao giờ BAO CHE cho sai lầm của con. Con phải TỰ XỬ LÝ những rắc rối mình gây ra. Cuối cùng, con phải luôn biết cách NÓI SỰ THẬT. Làm được như vậy, nghĩa là con sẽ có DANH DỰ và UY TÍN - thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này.
Con nhất định sẽ trưởng thành. Vì con là con của mẹ!"
Sau khi đăng tải, chia sẻ của Diệp Lâm Anh lập tức "gây sốt", được lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người vô cùng khâm phục trước cách dạy con văn minh của người đẹp.