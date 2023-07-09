Diệp Lâm Anh công khai phản pháo bên dưới bài đăng của chồng cũ, sẵn sàng 'nghênh chiến', khẳng định có người 'nhúng tay' vào tâm thư

Theo đó, nam doanh nhân đăng tải bài viết dài, vô cùng chỉn chu, thừa nhận bản thân có nhiều hành động sai và thất bại trong cuộc hôn nhân hơn 3 năm vừa qua.

Tối 8/7, sau khi Diệp Lâm Anh tung đoạn clip mẹ chồng cũ đến gặp Quỳnh Thư để "3 mặt 1 lời", cùng đoạn tin nhắn chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa Nghiêm Đức và Quỳnh Thư, phía chồng cũ đã có động thái phản hồi.

Tôi và Lâm Anh đã không thể tiếp tục mối quan hệ này. Lẽ ra chúng tôi có thể chia tay như hai người lớn văn minh, xây dựng cuộc sống riêng của nhau trên nguyên tắc của sự tôn trọng, không ồn ào. Một mái nhà tan vỡ là quá đủ rồi, tôi không mong các con mình phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào khác. Sau quãng thời gian sống với những điều tiếng, tôi chọn cách lên tiếng thế này một lần sau cuối để những ai cần sẽ có thêm góc nhìn về mọi việc. Đầu tiên, tôi đã có những hành động sai lầm, chắc chắn là vậy. Tôi nhận hết những sai lầm đó".

Cụ thể, Nghiêm Đức chia sẻ: "Thời gian qua, các bạn đã đọc được nhiều thông tin liên quan đến cá nhân tôi và gia đình. Tôi đã có một cuộc hôn nhân thất bại. Khi người ta thất bại trong việc gì đó, họ thường muốn giấu đi. Nên tôi chọn cho mình cách im lặng, lùi về phía sau để mọi chuyện được giải quyết êm thấm và nhẹ nhàng. Như thế sẽ tốt cho các con của tôi, hai bé còn quá nhỏ. Những sóng gió nên đặt sau cánh cửa nhà thì hơn.

Doanh nhân Nghiêm Đức cho biết bản thân không hài lòng với việc Diệp Lâm Anh công khai những hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì những việc làm này sẽ ảnh hưởng đến các con.

Về công việc kinh doanh chung, chồng cũ Diệp Lâm Anh tiết lộ: "Trước khi đến với nhau, tôi cũng có thành tựu riêng, những anh em quen biết tôi đều hiểu việc này. Công việc kinh doanh chung của hai vợ chồng, dù một tay tôi gây dựng những bước đi quan trọng nhất dựa trên các mối quan hệ của mình, tôi đều tin tưởng giao lại hết cho em. Lâm Anh là người của công chúng, tôi muốn vợ có một hình ảnh đẹp, được mọi người nhìn nhận tán thưởng. Tôi cũng như gia đình dành mọi thứ cho em phát triển và rực rỡ như thế: Diệp Lâm Anh giỏi việc kinh doanh, đảm việc nhà, yêu chồng thương con, không chỉ là một dancer ít người biết đến khi xưa.

Rất tiếc, dù hào quang luôn thuộc về em nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Suy nghĩ chúng tôi khác nhau: Tôi coi gia đình là trên hết, còn Lâm Anh thì hình ảnh cá nhân mới là thứ cần ưu tiên. Em bận việc quán xá, sẵn sàng để nửa đêm con ngủ không thấy hơi mẹ dù trước giờ tiền bạc chưa phải nỗi lo của gia đình. Vậy đâu là điều quan trọng nhất với em?".

Diệp Lâm Anh cho rằng bài đăng của chồng có người khác 'nhúng tay vào'

Nghiêm Đức cho biết bản thân sẽ cố gắng đến cùng để giành được quyền chăm sóc cùng lúc hai con nhỏ vì muốn các bé được lớn lên cùng nhau. Chồng cũ Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Nhưng còn một điều mà mọi người chưa rõ, là những thỏa thuận phía sau việc ly hôn, còn chưa được thống nhất. Đó mới là điều mà cô ấy muốn. Lâm Anh vẫn sẵn sàng nhường quyền nuôi con cho tôi - điều kiện cần và đủ là một con số vô cảm. Thực tế thì chúng tôi đâu có tranh giành gì với nhau. Điều tôi mong muốn là: 'Các con', còn thứ cô ấy đang muốn, đơn giản là 'Con số'. Với bản thân tôi, việc cô ấy hay tôi nuôi các con không quan trọng bằng việc chúng được ở gần nhau. Tôi đã mong muốn hai chúng tôi sống một cuộc sống sau này cả hai đều có thể gặp con, có thể đón con về ở cùng khi mình muốn..."

Không để cư dân mạng xôn xao lâu, Diệp Lâm Anh ngay lập tức có hành động phản pháo cực gắt. Bà mẹ 2 con đã công khai để lại bình luận đá xéo ngay sưới bài đăng của chồng cũ. Người đẹp mỉa mai: "Hôm nay bố tụi nhỏ viết tiếng Việt rất giỏi vậy nè!". Mặc dù là lời khen, song hàm ý sâu xa Diệp Lâm Anh cho rằng bài đăng của Nghiêm Đức được "người khác" viết thay, bởi qua thời gian chung sống, cô chắc chắn chồng cũ không đủ chỉn chu để viết đúng chính tả như trên.

Bình luận của Diệp Lâm Anh bên dưới bài đăng mà chồng cũ công khai tối ngày 8/7

Trước "lời khen" của vợ cũ, Nghiêm Đức đáp trả: "Do em tử tế quá nên anh viết được tiếng Việt", ngầm đá đểu, cho rằng Diệp Lâm Anh cư xử khồng văn minh hậu ly hôn.

"Dạ! Em tử tế cho đến khi anh tệ nhiều lần. Cái quan trọng của 1 người chồng, 1 người cha là biết được mình đã sai, mình bù đắp lại cái sai. Dù bước tiếp cùng nhau hay không, thì bản lĩnh nó nằm ở khúc này ạ. Chứ không phải bố ơi bố ơi!", người đẹp cũng ngay lập tức nhắn nhủ lại chồng cũ về thái độ và cách hành xử khi mắc sai lầm của Nghiêm Đức.

Trước khi đưa nhau ra toà vì ồn ào ly hôn, cả hai từng có chuyện tình đẹp như cổ tích

Trước đó, Diệp Lâm Anh cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình và cho rằng bài viết của Nghiêm Đức được người khác suy nghĩ và viết thay. Cô viết: "Lại một lần nữa, anh ấy để người khác suy nghĩ thay và làm mọi thứ hộ mình.

Gửi: Này, “người giỏi văn”: Bạn rất giỏi chính tả và sâu sắc, nên bạn không thể nhập vai anh Đức được. Anh ấy không có thói quen viết tiếng Việt như vậy."

Hiện ồn ào ly hôn của người đẹp và chồng cũ vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.