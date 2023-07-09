Tối 8/7, doanh nhân Phạm Nghiêm Đức lên tiếng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Diệp Lâm Anh. Đáng chú ý, hoa hậu Phương Lê bất ngờ réo thẳng tên và có động thái gây chú ý.

Tối 8/7, Phạm Nghiêm Đức - chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ lên tiếng về cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng với thông tin ngoại tình bỏ vợ. Nam doanh nhân cho biết anh muốn giải quyết mọi việc êm thấm, nhẹ nhàng để tốt cho các con nên giữ im lặng suốt thời gian qua. 1 phần bài đăng của Nghiêm Đức Về thông tin ngoại tình, Nghiêm Đức không phủ nhận, song yêu cầu Diệp Lâm Anh tung bằng chứng trước toà, thay vì mang lên MXH, anh phản hồi: “Nếu tôi thật sự là người đàn ông ngáo, nghiện, phụ bạc, bội phản như em (PV: Diệp Lâm Anh) vẫn nói và em có bằng chứng cho việc đó, hãy dùng nó để nói chuyện với tòa, thay vì làm như hiện tại. Tôi mong em hãy thật sự nghĩ cho các con".

Anh tiếp tục: "Trước giờ tôi chưa một lần làm xấu hình ảnh của em trong mắt người khác. Vì đây là vợ mình, là mẹ của các con mình, vậy mà em luôn muốn bôi nhọ tôi. Nếu tôi là một người như vậy, tại sao em từng rất hạnh phúc khi cưới tôi sau hơn 3 năm tìm hiểu. Em đồng ý cưới tôi vì yêu con người ngáo, nghiện, vũ phu, lăng loàn của tôi như em đang lên án hay em đồng ý cưới tôi vì cái gì”. Doanh nhân Nghiêm Đức khẳng định lúc này anh chỉ cần quyền nuôi dưỡng hai con. Trước đó, trong sáng cùng ngày, cựu mẫu cũng công bố đoạn clip gần hai phút ghi lại cảnh mẹ chồng cũ chất vấn Quỳnh Thư. Trong clip, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh khẳng định việc Quỳnh Thư đi chơi và chịp hình với Nghiêm Đức đã là điều sai trái, thẳng thừng tuyên bố chân dài "không đủ tư cách" để ngồi nói chuyện với Diệp Lâm Anh.

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn tin nhắn giữa doanh nhân Nghiêm Đức và Quỳnh Thư trước đây. Trong đó, chồng cũ Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư xưng hô "vợ - chồng". Mẹ chồng cũ cùng Diệp Lâm Anh tới gặp Quỳnh Thư Đáng chú ý, giữa lúc dân tình đang xôn xao về động thái của 2 bên, thì hoa hậu Phương Lê bất ngờ đăng đàn nhắc thẳng chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ thái độ bức xúc trước bài đăng dài của thiếu gia Nghiêm Đức, đồng thời tuyên bố "mắc chửi" như để khẳng định sắp lên tiếng về cuộc hôn nhân của đàn em. Hoa hậu Phương Lê Bài đăng của hoa hậu Phương Lê Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt để lại bình luận ủng hộ hoa hậu Phương Lê và mong muốn cô sớm "lên sóng", thay mặt Diệp Lâm Anh chỉ trích thiếu gia Nghiêm Đức. CĐM sốt sắng, chời đợi nàng hậu 'lên sóng' Hoa hậu Phương Lê nổi tiếng trong showbiz bởi không ngại "đụng chạm" bất kỳ ai. Cô nhiều lần lên tiếng chỉ trích, phân tích nhiều ồn ào trong giới giải trí. Chính vì tính cách thẳng thắn, không sợ va chạm, nên CĐM nhiều lần chờ đợi màn "phản pháo" đến từ nàng hậu.

Diệp Lâm Anh công khai bằng chứng chồng ngoại tình, không quên xin lỗi bố mẹ chồng, khẳng định giành quyền nuôi con tới cùng Diệp Lâm Anh bày tỏ, bản thân luôn tự dặn mình suốt 4 năm qua là làm gì cũng phải nghĩ cho con. Đồng thời, cựu mẫu cũng gửi lời xin lỗi tới bố mẹ chồng cũ.

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