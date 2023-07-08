Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh

Hậu trường 08/07/2023 14:26

Giữa lúc dân tình đang xôn xao tính thực hư của clip cầu hôn tình bể bình của Shark Bình và Phương Oanh, thì trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình, bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Mới đây, MXH bất ngờ xôn xao trước đoạn clip được cho Shark Bình cầu hôn Phương Oanh được lan truyền chóng mặt. Theo nội dung đoạn clip, cả hai có mặt tại một nhà hàng sang trọng với sự chứng kiến của người thân bạn bè.

Phương Oanh diện đầm ôm bó sát khoe vóc dáng xinh đẹp, còn Shark Bình vẫn chỉn chu với sơ mi và quần tây. Nam doanh nhân ôm bó hoa lớn tặng cho người yêu. Sau đó, cả hai đã dành cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiếp đó, Phương Oanh và Shark Bình còn gửi lời cảm ơn đến những người thân thiết có mặt tại đó. 

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về độ chính xác của đoạn clip này, nhưng cũng không quên để lại bình luận chúc mừng cho cặp đôi.

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh - Ảnh 1
Hình ảnh từ clip được cho là Shark Bình cầu hôn Phương Oanh

Đáng chú ý, giữa lúc dân tình đang xôn xao tính thực hư của clip cầu hôn tình bể bình này, thì trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình, bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh - Ảnh 2

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh - Ảnh 3

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh - Ảnh 4
 Bài đăng kèm hình ảnh được bà Đào Lan Hương đăng tải

Cụ thể, nữ doanh nhân khoe ảnh đi du lịch vô cùng tươi trẻ, rạng rỡ, kèm dòng tạng thái: 

"Thay đổi không đáng sợ, đáng sợ là khi ta cứ mãi khước từ sự đổi thay.

Đa số con người đều sợ thay đổi thói quen của mình. Sự thay đổi khiến con người ta buộc phải “nhảy” ra khỏi vùng an toàn của mình. Những tư duy mới, cách làm mới, cách sống mới khiến họ phải học cách thích nghi lại từ đầu, vượt ra khỏi tâm lý thoải mái theo thói quen vốn có.

Nhưng có một điều chắc chắn là, từ chối sự thay đổi không khiến cuộc sống của bạn tốt hơn. Ngàn dặm đường đều bắt đầu từ một bước chân. Nhiều khi con đường thú vị nhất là con đường chưa từng bước tới".

Mặc dù không trực tiếp nhắc tới chuyện hôn nhân tan vỡ, cũng không đề cập tới đoạn clip cầu hôn đang xôn xao trên MXH của chồng cũ, song nhiều cư dân mạng cho rằng, nữ doanh nhân đang ẩn ý "gạt bỏ chuyện cũ" để sẵn sàng cho một khởi đầu mới. 

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh - Ảnh 5
CĐM hưởng ứng, hy vọng bà Đào Lan Hương đủ bản lĩnh để bước qua đổ vỡ

Trước đó, vào tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh chính thức công khai đang trong một mối quan hệ tình cảm. Thời điểm đó, nam doanh nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, chuyện tình giữa anh và nữ diễn viên Phương Oanh đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Thậm chí, nữ chính phim Hương Vị Tình Thân còn bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng... 

Tại thời điểm đó, trước sự chỉ trích dữ dội, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn ra mặt bảo vệ bạn gái. Ông không ngại đưa Phương Oanh đến các sự kiện, gặp gỡ gia đình và cùng nhau đi du lịch tận hưởng cuộc sống, đồng thời sẵn sàng đáp trả dư luận mỗi lần người yêu bị mỉa mai, đá xéo.

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh - Ảnh 6
Chuyện tình của bộ ba từng khiến dư luận xôn xao suốt 1 thời gian dài

Trong khi đó, bà Đào Lan Hương - vợ cũ của nam doanh nhân, không ngừng "tố" chuyện tình cảm của Shark Bình và Phương Oanh trên mạng xã hội. Thậm chí, bà còn khẳng định sẽ nhờ pháp luật xử lý bởi Shark Bình và Phương Oanh đã công khai yêu đương khi vợ chồng bà vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Phải đến ngày 9/5, "cá mập 8x" mới thông báo hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn với vợ cũ theo quyết định của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau đó, Phương Oanh lên tiếng xin lỗi khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định không phá vỡ hôn nhân người khác. Shark Bình cũng bày tỏ, anh rất tiếc vì câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương oan trái.

Shark Bình định nghĩa 2 từ 'hạnh phúc', đáp trả cực gắt khi bị chê trách vứt bỏ vợ con để tìm người mới

Shark Bình định nghĩa 2 từ 'hạnh phúc', đáp trả cực gắt khi bị chê trách vứt bỏ vợ con để tìm người mới

Sau khi chính thức về chung 1 nhà, Shark Bình và Phương Oanh vẫn tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình bà Đào Lan Hương

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 7 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 37 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 43 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 54 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 58 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi