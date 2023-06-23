Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào?

Hậu trường 23/06/2023 13:43

Bên cạnh ồn ào hôn nhân với Shark Bình, nhan sắc và tài năng của bà Đào Lan Hương cũng được dân tình chú ý.

Nữ doanh nhân Đào Lan Hương (sinh năm 1981) không chỉ nổi tiếng với cuộc sống hôn nhân đầy ồn ào với Shark Bình, mà còn là người được biết đến với hành trình khởi nghiệp và thành công nổi bật trên thương trường.

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 1
Doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình

Gần đây, một chương trình của VTV đã tái hiện lại hành trình khởi nghiệp của Đào Lan Hương cách đây 5 năm, và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng mạng. Được biết, tại thời điểm đó, bà Đào Lan Hương là một doanh nhân mới bắt đầu tìm kiếm hướng đi cho TEKY - một startup trong lĩnh vực công nghệ giáo dục do chính cô sáng lập. Đáng chú ý, Đào Lan Hương đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài trẻ trung và thần thái tự tin.

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 2

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 3
 Bà Đào Lan Hương 5 năm trước 

Đáng chú ý hơn, trong chương trình, vợ cũ Shark Bình chia sẻ có rất nhiều trăn trở với những việc mình phải đối diện và thách thức. Thậm chí, cô đã giảm hơn 8 kg trong thời điểm mới khởi nghiệp.

Sau quãng thời gian khởi nghiệp đầy gian nan, hiện nay, bà Đào Lan Hương đã đạt được nhiều thành công rực rỡ. Cô được đánh giá là một trong những "bóng hồng" làm kinh doanh giỏi nhờ tầm nhìn và khả năng nắm bắt thời cơ.

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 4
Bà Lan Hương là một trong những 'bóng hồng' xinh đẹp trên thương trường

Về cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Shark Bình, tối ngày 9/5/2023, nam doanh nhân bất ngờ thông báo đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn với bà Đào Lan Hương theo “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn”.

Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, Shark Bình cho biết sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn, đến nay, ông và bà Đào Lan Hương đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Đồng nghĩa với việc "đường đường chính chính" đường ai nấy đi sau chuỗi ngày ồn ào vì chuyện tình cảm.

Đến hôm 15/6 mới đây, thông tin nam doanh nhân và Phương Oanh về chung một già cũng chính thức được xác nhận sau loạt ảnh "cá mập 8X" cùng "Quỳnh Búp Bê" có mặt đi đăng ký kết hôn tại quê nhà nữ diễn viên.

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 5
Sau nhiều ồn ào, sau cùng, Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức thành vợ chồng

Trước đó, vào tháng 8/2022, mối quan hệ của Shark Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý sau khi cả hai lên tiếng xác nhận đang trong một mối quan hệ tình cảm. Tại thời điểm đó, quá trình giải quyết ly hôn của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương cũng gây ra nhiều tranh cãi khiến dân tình cho rằng Phương Oanh là người chen chân vào cuộc hôn nhân của cá mập 8x và vợ doanh nhân.

Tuy nhiên, nam doanh nhân đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, khẳng định mình và bà Đào Lan Hương đã đồng thuận ly hôn, chỉ chưa hoàn tất thủ tục. 

Đến chiều 29/9/2022, Shark Bình cho biết buổi hòa giải ly hôn với vợ chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản. Do đó, doanh nhân Đào Lan Hương đề nghị tòa án cho thêm thời gian.

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 6

Shark Bình có vợ mới đẹp như 'búp bê', CĐM bất ngờ 'đào' lại loạt ảnh bà Đào Lan Hương cách đây 5 năm: Nhan sắc, thần thái đỉnh cỡ nào? - Ảnh 7
 Bà Lan Hương dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và 2 con 

Sau khi hôn nhân tan vỡ, bà Đào Lan Hương dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc các con cái và bản thân mình, không còn nhắc đến những vấn đề mâu thuẫn trước đây. Nhiều người đã nhận ra rằng, Đào Lan Hương ngày càng trở nên xinh đẹp hơn và sở hữu một tinh thần rạng rỡ, tươi trẻ.

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Màn tương tác của cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình ở phần bình luận khiến cư dân mạng được một phen cười nắc nẻ.

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Từ khóa:   bà Đào Lan Hương Shark Bình Phương Oanh Doanh nhân Đào Lan Hương

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