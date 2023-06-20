Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công

Hậu trường 20/06/2023 10:31

Mới đây, diễn viên Phương Oanh tiếp tục gặp phải sự mỉa mai cướp chồng của cư dân mạng, Shark Bình đã có phản ứng thu hút sự chú ý từ netizen.

Sáng ngày 15/6, diễn viên Phương Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình - thường gọi là Shark Bình tại phường Liêm Chính (Phủ Lý, Hà Nam) - quê nhà Phương Oanh nhận được nhiều quan tâm. Từ trước khi có cái kết viên mãn, cặp đôi đã không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương trên mạng xã hội.

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 1
Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 2
Hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh đăng ký kết hôn tại Hà Nam

Dù đã chính thức nên duyên chồng vợ hợp pháp nhưng diễn viên "Quỳnh búp bê" Phương Oanh vẫn trở thành nạn nhân tấn công mạng của một số người. 

Cụ thể, một tài khoản người dùng mỉa mai chuyện Phương Oanh về chung một nhà với Shark Bình: "Cướp được chồng núi tiền như Shark, cả họ Oanh chắc ăn mừng cả tháng không hết Shark nhỉ".

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 3
Một cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai

Đáp lời bình luận tiêu cực này, Shark Bình có động thái bênh Phương Oanh ra mặt. Nam doanh nhân đáp trả gay gắt: "Chỉ đám ** mới có thể dùng Facebook ảo thở ra những câu như này".

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 4
Shark Bình có phản ứng cực gắt để bảo vệ Phương Oanh

Hành động bênh vực Phương Oanh ra mặt của Shark Bình đã khiến cư dân mạng bất ngờ. Đây cũng là lần hiếm hoi nam doanh nhân có phản ứng gay gắt trước bình luận tiêu cực của anti-fan từ khi công khai mối quan hệ với sao phim "Quỳnh búp bê"

Từ khi công khai hẹn hò, không chỉ dành lời khen, Shark Bình còn liên tục lên tiếng bảo vệ Phương Oanh trên mạng xã hội. Mỗi lần Phương Oanh đăng tải bài viết và bị nhiều cư dân mạng nói lời khó nghe, Shark Bình liền thẳng thắn trả lời từng bình luận và block những tài khoản ảo đang tấn công bạn gái.

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 5
 Phương Oanh không ngại đăng ảnh khoe thân hình thon gọn
Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 6
 Shark Bình không ngại dành lời khen cho vợ

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò từ tháng 8/2022, sau khi những bức ảnh của cặp đôi rò rỉ trên mạng xã hội. Chuyện tình cảm của họ từng gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Từ khi công khai tình cảm với Shark Bình, nữ diễn viên sinh năm 1989 vắng bóng màn ảnh nhỏ. Đầu tháng 5/2023, Shark Bình tuyên bố hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ.

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 7
Cả 2 thường xuyên đi du lịch nhiều nơi

Ở tuổi 34, Phương Oanh cho biết tự chủ về kinh tế từ nhiều năm nay. Ngoài diễn xuất, cô từng kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, đầu tư một số lĩnh vực. Người đẹp từng tâm sự mê kiếm tiền hơn yêu đương.

Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 8
Phản ứng bất ngờ của Shark Bình khi vợ mới bị cư dân mạng tấn công - Ảnh 9
Dân mạng không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng lên hương của Phương Oanh

 

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu

Phương Oanh đăng clip khoe dáng gợi cảm, Shark Bình khen nức nở, nịnh 'vợ sắp cưới' cực siêu

Diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã có màn tương tác gây chú ý trên mạng xã hội cách đây ít giờ.

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