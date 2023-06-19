Mẹ ruột Shark Bình hết lời khen ngợi con dâu cũ, tỏ thái độ ra sao khi con trai kết hôn với Phương Oanh?

Giữa lúc dân tình bàn tán sôi nổi, mới đây, Cụ thể, trong chương trình Chuyến xe khởi nghiệp của Đào Lan Hương được phát sóng, bà Phạm Kim Thoa - mẹ Shark Bình bất ngờ gây chú ý khi dành nhiều lời khen có cánh cho con dâu cũ. Bà nói: "Khi bắt đầu xây dựng mô hình này, phải nói là Hương đầu tư thời gian rất nhiều. Từ sáng đến tận 11 - 12 giờ đêm mới về. Tôi rất thông cảm với Hương. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ khởi nghiệp khó khăn như thế mà phụ nữ nên lui về mà nấp sau bóng đàn ông. Phụ nữ cũng nên có sự nghiệp của phụ nữ".

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng bàn tán xôn xao trước những hình ảnh được cho là Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đi đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, hiện tại phía 2 nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng thông báo "tin vui" đến người hâm mộ. Nhiều người vẫn đang chờ đợi lời xác nhận từ phía cặp đôi và thông tin về ngày trọng đại.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Shark Bình từng tiết lộ bố mẹ nam doanh nhân và Phương Oanh có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Theo đó, nam doanh nhân nói: “Tôi cũng giới thiệu Oanh với cha mẹ lâu rồi. Ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh.”

Chỉ với vài câu nói có thể thấy được sự quan tâm và yêu thương của mẹ shark Bình dành cho con dâu cũ. Nhiều người cũng tò mò thái độ của bà đối với 'dâu mới' Phương Oanh ra sao?

Trước đó khi bị phát hiện đang hẹn hò Phương Oanh và bị nghi chưa giải quyết với vợ cũ, Shark Bình từng chia sẻ cụ thể về mối quan hệ với bà Đào Lan Hương. Shark Bình viết: Từ cuối năm 2018 chúng tôi đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng (ảnh trong Comment). Sau một thời gian cố gắng, đến giữa năm 2020 thì chúng tôi chính thức không còn chung sống nữa. Cho đến khi cảm thấy không thể cứu vãn thì tôi đã nộp đơn đồng thuận ly hôn ra toà để chờ xét xử và ra quyết định theo trình tự thủ tục.

Shark Bình từng tiết lộ bố mẹ nam doanh nhân và Phương Oanh có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp

Tình trạng độc thân của tôi có thể được xác nhận bởi nhiều bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Trong thời gian đó chúng tôi có thể đã xác lập các mối quan hệ riêng tư cá nhân. Sống trên đời ai rồi cũng có hoàn cảnh và câu chuyện riêng tư, vậy nên tôi kính mong mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng như của cá nhân mình. Tôi xin phép dừng câu chuyện tại đây và quay trở lại lối sống riêng tư kín đáo để tập trung cho sự nghiệp chuyển đổi số và đầu tư hỗ trợ Startup Việt, xin cảm ơn".

Tối ngày 9/5 vừa qua, trên trang cá nhân, Shark Bình đã thông báo chính thức hoàn tẩt thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương

Cho đến tối ngày 9/5 vừa qua, trên trang cá nhân, Shark Bình đã thông báo chính thức hoàn tẩt thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương. Về phía doanh nhân Đào Lan Hương, mới đây, sau khi hình ảnh shark Bình đăng kí kết hôn với Phương Oanh, bà cũng có những động thái mới gây chú ý.

Cụ thể trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên hai con chung với Shark Bình kèm theo dòng tâm sự: "Chúc mừng 2 con đã vượt qua áp lực học tập và cuộc sống 1 năm qua. Mẹ nhận thấy 2 bạn trưởng thành hơn rất nhiều, thấu hiểu hơn, biết chia sẻ, biết lo lắng, 'biết thân' để bớt nỗi lo cho mẹ. Đối với mẹ đây không chỉ là mẹ đồng hành với 2 bạn, mà còn là 2 bạn đồng hành vs mẹ. Chúc mừng 2 con và cám ơn 2 con rất nhiều".

Có thể thấy dù liên tục bị "réo gọi" vào chuyện tình cảm của Shark Bình với Phương Oanh, song bà Đào Lan Hương dường như không quá bận tâm

Có thể thấy dù liên tục bị "réo gọi" vào chuyện tình cảm của Shark Bình với Phương Oanh, song bà Đào Lan Hương dường như không quá bận tâm mà thay vào đó tập trung chăm sóc các con và bản thân.