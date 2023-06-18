Động thái gây chú ý của Phương Oanh khi vướng nghi vấn mang thai với Shark Bình, dân mạng được một phen 'rửa mắt'

Cách đây không lâu Phương Oanh từng khiến cư dân mạng xôn xao khi để lộ vòng 2 lùm lùm, nhiều người thắc mắc liệu rằng cô có đang mang thai?

Sáng 15/6, đoạn clip ghi lại hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) được rò rỉ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng bất cứ điều gì về 'tin vui' trên. Sáng 15/6, đoạn clip ghi lại hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) được rò rỉ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Thời gian vừa qua, Phương Oanh cũng bị cư dân mạng soi ra một loạt dấu hiệu đang mang thai. Nữ diễn viên thường xuyên lựa chọn những trang phục rộng rãi để che chắn vóc dáng, ở một số góc ảnh của cô cũng để lộ vòng 2 lùm lùm, gương mặt cũng có phần bầu bĩnh hơn so với trước đây.

Nữ diễn viên thường xuyên lựa chọn những trang phục rộng rãi để che chắn vóc dáng, ở một số góc ảnh của cô cũng để lộ vòng 2 lùm lùm. Mới đây, tối ngày 17/6, nữ diễn viên đã có động thái ngầm 'đập tan' tin đồn mang thai. Nữ diễn viên đã 'làm nóng' trang mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini hóa thân thành nàng tiên cá, khoe body 'ngon mướt' thon gọn, cùng cơ bụng 11 săn chắc khiến dân tình 'rửa mắt'. Bên cạnh đó, nhan sắc sắc sở, rạng rỡ của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen. Động thái này của nữ diễn viên cũng ngầm phủ nhận nghi vấn đang mang thai trước đó. Tại bài viết, Shark Bình và dân tình tương tác cực kỳ tích cực. Nữ diễn viên đã 'làm nóng' trang mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini hóa thân thành nàng tiên cá. Cô nàng khoe body 'ngon mướt' thon gọn, cùng cơ bụng 11 săn chắc khiến dân tình 'rửa mắt'. Bên cạnh đó, nhan sắc sắc sở, rạng rỡ của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen. Động thái này của nữ diễn viên cũng ngầm phủ nhận nghi vấn đang mang thai trước đó. Shark Bình tương tác cực kỳ tích cực. Cuối tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình. Cả hai nhanh chóng công khai chuyện tình cảm, khẳng định mối quan hệ này không có gì sai trái. Thi thoảng cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi xem ca nhạc, sự kiện,...



Cuối tháng 8/2022, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mùi mẫn của Phương Oanh và Shark Bình. Cả hai nhanh chóng công khai chuyện tình cảm, khẳng định mối quan hệ này không có gì sai trái. Được biết, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) năm 2019, thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) năm 2019. Phương Oanh sinh năm 1989 ở Hà Nam, là người mẫu trước khi lấn sang phim ảnh. Nữ diễn viên gây chú ý với loạt tác phẩm truyền hình như: Quỳnh Búp Bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Phương Oanh sinh năm 1989 ở Hà Nam, là người mẫu trước khi lấn sang phim ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-gay-chu-y-cua-phuong-oanh-khi-vuong-nghi-van-mang-thai-voi-shark-binh-dan-mang-duoc-mot-phen-rua-mat-593283.html