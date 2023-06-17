Trước khi kết hôn, Phương Oanh từng gây sốc bởi quy tắc '3 không' trong chuyện tình yêu với Shark Bình

Hậu trường 17/06/2023 09:08

Sau khi rộ tin kết hôn, những phát ngôn về chuyện tình yêu giữa Phương Oanh và Shark Bình bất ngờ bị dân tình "đào" lại.

Thời gian qua, cuộc tình của Shark Bình - Phương Oanh đối diện với bùa rìu dư luận khi nữ diễn viên bị chỉ trích là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,… Tuy nhiên, sau đó, chia sẻ với truyền thông, cô khẳng định cả 2 đến với nhau khi cô và Shark Bình vẫn độc thân. “Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn" - cô nhấn mạnh. 

Trước khi kết hôn, Phương Oanh từng gây sốc bởi quy tắc '3 không' trong chuyện tình yêu với Shark Bình - Ảnh 1
Thời gian qua, cuộc tình của Shark Bình - Phương Oanh đối diện với bùa rìu dư luận khi nữ diễn viên bị chỉ trích là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,…

Vừa qua, Shark Bình cũng đã công bố hoàn tất thủ tục ly hôn nên sự bức xúc của khán giả đối với cặp đôi mới dịu đi một chút. Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) - quê hương của ngôi sao Hương vị tình thân.  

Liên quan đến thông tin này, chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn Thành Điệp – Chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam) xác nhận cả 2 vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi lễ còn có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình nữ diễn viên.

Trước khi kết hôn, Phương Oanh từng gây sốc bởi quy tắc '3 không' trong chuyện tình yêu với Shark Bình - Ảnh 2
Trước khi kết hôn, Phương Oanh từng gây sốc bởi quy tắc '3 không' trong chuyện tình yêu với Shark Bình - Ảnh 3
 Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện lễ trao giấy chứng nhận kết hôn

Sau khi rộ tin kết hôn, những phát ngôn về chuyện tình yêu giữa Phương Oanh và Shark Bình bất ngờ bị dân tình "đào" lại. Trước đó, trong một bài phỏng vấnnữ diễn viên từng chia sẻ sốc về công việc, cuộc sống lẫn câu chuyện tình cảm với Shark Bình. Đáng chú ý, Phương Oanh từng tiết lộ 3 nguyên tắc khi yêu Shark Bình.  

Cụ thể, nữ diễn viên nói: "Một là không tặng quà, hai là không can thiệp vào công việc của nhau, ba là không được phép đòi đầu tư. Ngay từ đầu, tôi đã nói quan điểm của tôi rất rõ ràng. Chúng ta (Phương Oanh và Shark Bình) đến với nhau vì chúng ta cảm mến, ngưỡng mộ và muốn lắng nghe nhau nói. Chúng ta đều tự nguyện dành thời gian quý báu của mình cho nhau". 

Trước khi kết hôn, Phương Oanh từng gây sốc bởi quy tắc '3 không' trong chuyện tình yêu với Shark Bình - Ảnh 4
Phương Oanh từng tiết lộ 3 nguyên tắc khi yêu Shark Bình

Qua đó, nữ diễn viên khẳng định cô và Shark Bình đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu, sự thấu hiểu, đồng điệu dành cho đối phương và hoàn toàn không vì mục đích tiền bạc hay tài sản. Chia sẻ này của Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. 

Diễn viên 'Quỳnh búp bê' từng cho biết bản thân "sợ đại gia": "Tôi đang sợ đàn ông, đặc biệt là rất sợ đại gia. Sau khi trải nghiệm cuộc sống cũng như là những biến cố xảy ra với mình. Hiện tại tôi đang rất e ngại và sợ trước những người đàn ông giàu có. 

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu người yêu tiếp theo của tôi có phải là đại gia không? Chẳng qua không phải là tôi chọn đại gia để yêu. Như tất cả mọi người bình thường, khi duyên đến thì mình nhận, hết duyên thì đường ai nấy đi. Bản thân tôi là người biết bằng lòng, bởi vậy tôi không đòi hỏi quá cao sang và tham vọng quá lớn".

Trước khi kết hôn, Phương Oanh từng gây sốc bởi quy tắc '3 không' trong chuyện tình yêu với Shark Bình - Ảnh 5
Shark Bình cũng thừa nhận là người xin số cô và bày tỏ tình cảm với nữ diễn viên. Anh bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" từ những lần đầu gặp gỡ

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận những người trước đây tôi từng yêu là những người giàu có. Tuy nhiên, tôi có thể tự hào rằng những gì có được đến ngày hôm nay là do bản thân tự nỗ lực mà có được. Tôi tự lập từ năm 18 tuổi. Tôi không cần sự hỗ trợ từ gia đình mà tự bươn trải cuộc sống để tích cóp cho mình" - cô chia sẻ thêm. 

Shark Bình và Phương Oanh xác nhận tìm hiểu nhau hồi tháng 8/2022. Shark Bình cũng thừa nhận là người xin số cô và bày tỏ tình cảm với nữ diễn viên. Anh bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" từ những lần đầu gặp gỡ.

Hiện tại, phía 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về chuyện đăng kí kết hôn. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều gửi lời chúc mừng đến Phương Oanh và Shark Bình bởi sau nhiều sóng gió, cuối cùng cũng quyết định về chung một nhà. Nhiều người còn bày tỏ mong chờ đám cưới sớm được diễn ra

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa?

Vừa rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh và Shark Bình đã rục rịch đi thử váy cưới, ngày trọng đại không còn xa?

Qua những hình ảnh đăng tải, dân tình càng đặt nghi vấn việc cặp đôi đang thử trang phục cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.

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