Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm

Hậu trường 16/06/2023 08:28

Trước đó, vào dịp Tết vừa qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh vui vẻ đi chúc Tết họ hàng.

Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thực hiện lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (tỉnh Hà Nam) - quê hương của ngôi sao Hương vị tình thân. Theo hình ảnh được lan truyền, xuất hiện tại buổi lễ, Phương Oanh và Shark Bình đều ăn mặc hết sức giản dị, lịch sự. Cặp đôi cũng thoải mái chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên tại đây.

Liên quan đến thông tin này, chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn Thành Điệp – Chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam) xác nhận cả 2 vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi lễ còn có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình nữ diễn viên.

Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm - Ảnh 1
Sáng ngày 15/6, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai doanh nhân Nguyễn Hòa Bình thực hiện buổi lễ trao giấy đăng kí kết hôn

Trước đó, vào dịp Tết vừa qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh vui vẻ đi chúc Tết họ hàng. Trong khi Phương Oanh diện áo dài truyền thống chuẩn quý bà thì Shark Bình bảnh bao trong bộ comple đen. Nam doanh nhân nói chuyện vui vẻ, thân thiết với họ hàng của Phương Oanh trong dịp đầu năm mới.

Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm - Ảnh 2
Trước đó, vào dịp Tết vừa qua, trên mạng xã hội cũng lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi Shark Bình - Phương Oanh vui vẻ đi chúc Tết họ hàng

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao trước hình ảnh đăng kí kết hôn của cặp đôi, tuy nhiên phía 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Đa số đều gửi lời chúc mừng đến Phương Oanh và Shark Bình bởi sau nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng có thể đường đường chính chính tuyên bố là vợ chồng của nhau. 

Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm - Ảnh 3
Trong khi Phương Oanh diện áo dài truyền thống chuẩn quý bà thì Shark Bình bảnh bao trong bộ comple đen

Thời gian qua, Phương Oanh và Shark Bình luôn trở thành tâm điểm bàn tán sau khi công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Bởi thời điểm đó, Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Hương vị tình thân đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Trước khi rộ ảnh đăng kí kết hôn, Phương Oanh từng dẫn bạn trai về quê ra mắt họ hàng vào dịp đầu năm - Ảnh 4
Có thể thấy, dù gặp không ít trở ngại nhưng cặp đôi vẫn quyết gạt bỏ dư luận mà về bên nhau

Nhưng sau khi Shark Bình công bố hoàn tất ly hôn, sự bức xúc của khán giả đối với cặp đôi mới dịu đi một chút. Ngay sau đó, cư dân mạng liên tục bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình công khai ở bên Phương Oanh, đưa cô đi dự sự kiện quan trọng của giới doanh nhân hay đi ăn, đi chơi cùng các con riêng của mình. Có thể thấy, dù gặp không ít trở ngại nhưng cặp đôi vẫn quyết gạt bỏ dư luận mà về bên nhau.

 

 

Chính quyền địa phương chính thức lên tiếng về lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình

Chính quyền địa phương chính thức lên tiếng về lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình

Bức ảnh cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn ở phòng hội trường nhà văn hóa khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.

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