HOT: Rộ ảnh Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn tại quê nhà nữ diễn viên, đám cưới chỉ còn là chuyện sớm muộn?

Theo hình ảnh được lan truyền, xuất hiện tại buổi lễ, Phương Oanh và Shark Bình đều ăn mặc hết sức giản dị, lịch sự khác hẳn vẻ hào nhoáng, sang chảnh thường thấy. Cặp đôi cũng thoải mái chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên tại đây.

Hiện tại, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao trước thông tin này dù 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Đa số đều gửi lời chúc mừng đến Phương Oanh và Shark Bình bởi sau nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng có thể đường đường chính chính tuyên bố là vợ chồng của nhau.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Thành Điệp – Chủ tịch UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý - Hà Nam) xác nhận cả 2 vừa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Buổi lễ còn có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình nữ diễn viên.



Chữ ký xác nhận vợ chồng của cặp đôi

Vừa qua, Shark Bình cũng đăng dòng trạng thái nhắc đến "tin vui", giờ đây người hâm mộ lại có thêm cơ sở chắc chắn thông báo này có liên quan đến việc cặp đôi chính thức về chung một nhà. Không chỉ vậy, Phương Oanh mới đây bị nghi vấn đang mang bầu sau hơn 1 năm hẹn hò với "cá mập". Những đồn đoán này, cư dân mạng vẫn đang chờ một lời hồi đáp rõ ràng từ cặp đôi.

Phương Oanh và Shark Bình thời gian vừa qua luôn trở thành tâm điểm bàn tán sau khi công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Thời điểm đó, Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì thế, mối quan hệ giữa anh và nữ diễn viên Hương vị tình thân đã vấp phải làn sóng phản đối, chỉ trích dữ dội từ dư luận. Riêng với Phương Oanh, cô bị gắn mác là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng... và vắng bóng khỏi các dự án phim từ đó đến nay. Chỉ đến khi Shark Bình tuyên bố đã trở về trạng thái độc thân theo phương diện pháp lý, sự bức xúc của khán giả đối với cặp đôi mới dịu đi một chút.

Hiện tại, cư dân mạng đang vô cùng xôn xao trước thông tin này dù 2 nhân vật chính vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức

Sau khi công bố hoàn tất ly hôn, cư dân mạng liên tục bắt gặp khoảnh khắc Shark Bình công khai ở bên Phương Oanh, đưa cô đi dự sự kiện quan trọng của giới doanh nhân hay đi ăn, đi chơi cùng các con riêng của mình. Có thể thấy, dù gặp không ít trở ngại nhưng cặp đôi vẫn quyết gạt bỏ dư luận mà về bên nhau.