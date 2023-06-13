Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ

Hậu trường 13/06/2023 09:52

Động thái của Phương Oanh luôn nhận nhiều sự quan tâm kể từ sau khi cô công khai tình cảm với Shark Bình.

Cách đây không lâu, Shark Bình đăng bất ngờ ẩn ý về "tin vui cuối tuần", nhiều người cho rằng tin vui này liên quan đến Phương Oanh. Đặc biệt, dân tình còn phát hiện chiếc túi của cô nàng phản chiếu trong chiếc kính của Shark Bình. 

Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ - Ảnh 1
Tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình khiến nhiều người chú ý.

Hôm 11/6, Phương Oanh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh khoe visual rạng rỡ, xinh đẹp. Thế nhưng, dân tình lại "soi" ra chi tiết gây chú ý. Theo đó, nữ diễn viên chọn trang phục rộng rãi để che chắn vóc dáng. Tuy nhiên, một số góc ảnh để lộ vòng hai lùm lùm, khuôn mặt của Phương Oanh cũng có phần tròn trịa hơn trước. Chi tiết này khiến dân tình không khỏi xôn xao. Nhiều người đặt nghi vấn cô đang mang thai sau gần 1 năm hẹn hò với Shark Bình.

Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ - Ảnh 2
Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 lấp ló. 

Trước đây, phong cách thời trang của Phương Oanh vốn theo xu hướng gợi cảm, những bộ cánh ôm sát, quyến rũ. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này cô lại chọn một bộ trang phục có phần khác lạ với phong cách thường thấy. Ngoài ra, Phương Oanh cũng lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt khi gương mặt cô có phần tròn trịa và đầy đặn hơn.

Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ - Ảnh 3
Phương Oanh cũng lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. 
Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ - Ảnh 4
Cô ít nhiều mất đi thiện cảm trong mắt công chúng khi lời qua tiếng lại với người hâm mộ.

Phương Oanh và Shark Bình thời gian vừa qua luôn trở thành tâm điểm bàn tán sau khi công khai hẹn hò. Phương Oanh nhận về nhiều chỉ trích kể từ sau khi cả 2 thường xuyên bị công chúng bắt gặp có những khoảnh khắc tình tứ nói công cộng. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê cũng có những lần đáp trả với thái độ "gay gắt" khiến cô ít nhiều mất đi thiện cảm trong mắt công chúng.

 

Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ - Ảnh 5
Phương Oanh nhận về không ít chỉ trích từ dư luận khi cho rằng cô chính "người thứ ba".

Phía doanh nhân Nguyễn Hòa Bình trước đó cũng đã thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn. Cả hai cũng đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản. 

Hậu Shark Bình thông báo 'tin vui', Phương Oanh bất ngờ xuất hiện với vòng 2 khác lạ - Ảnh 6
Cặp đôi đã có gần một năm hẹn hò và không ngại công khai tình cảm trên mạng xã hội.
Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi'

Shark Bình thông báo 'tin vui', giữa đêm Phương Oanh bất ngờ có động thái lạ: 'Đừng ngại thay đổi'

Giữa lúc bạn trai thông báo 'tin vui', phía Phương Oanh lại không có động thái tương tác qua lại với bạn trai như trước.

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