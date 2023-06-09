Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh?

Hậu trường 09/06/2023 16:48

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình đã đăng tải một dòng trạng thái khiến người cộng đồng mạng 'xôn xao'. Cụ thể, bạn trai diễn viên Phương Oanh chia sẻ ngắn gọn: "Tin vui cuối tuần". 

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 1
Shark Bình đã đăng tải một dòng trạng thái khiến người cộng đồng mạng 'xôn xao'.

Có thể thấy, Shark Bình đang ngồi thư giãn tại một nhà hàng, ngoại hình được khen ngày càng trẻ trung, phong độ hơn. Bên dưới bài viết, dù chưa rõ thực hư tin vui của Shark Bình đề cập là gì nhưng nhiều bạn bè thân thiết của nam doanh nhân đã để lại lời chúc mừng kèm theo yêu cầu "mở tiệc".

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 2
Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 3
Nhiều bạn bè thân thiết của Shark Bình đã để lại lời chúc mừng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khen ngoại hình cũng như phong cách của Shark Bình ngày càng trẻ trung, phong độ. Từ gu ăn mặc tới kiểu tóc của doanh nhân "cá mập" đều khác hẳn trước đây. 

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Shark Bình và Phương Oanh liên tục nhận về những lời miệt thị về ngoại hình không xứng đôi. Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm thông qua những chuyến đi nghỉ dưỡng cùng các bài đăng của đối phương trên mạng xã hội.

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 4
Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 5
Cặp đôi vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm thông qua những chuyến đi nghỉ dưỡng

 

Hậu hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ Đào Lan Hương, chuyện tình cảm giữa Shark Bình - Phương Oanh vẫn là tâm điểm chú ý của công chúng. Theo đó, phản ứng của dư luận phần nào đã không còn gay gắt như trước đó, ý kiến ủng hộ cặp đôi nhiều hơn.

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 6
Ngày 9/5, Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương.

Riêng về phần diễn viên Phương Oanh, cô thoải mái hơn mỗi khi sánh đôi với bạn trai. Tuy không khẳng định chuyện tương lai nhưng người đẹp cho biết chuyện tình cảm giữa cô với Shark Bình rất tốt đẹp, 2 bên gia đình có thái độ hài lòng về con dâu, con rể tương lai. Hiện tại, người hâm mộ mong chờ cặp đôi tổ chức đám cưới.

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 7

Hiện tại, người hâm mộ mong chờ cặp đôi tổ chức đám cưới của cặp đôi. 

Phương Oanh là người mẫu trước khi lấn sân phim ảnh. Cô gây chú ý với các phim truyền hình như Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Năm 2018, cô được đề cử giải Cánh Diều hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai Súa trong phim Lặng yên dưới vực sâu.

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 8
Phương Oanh là người mẫu trước khi lấn sân phim ảnh.

Về phía nam doanh nhân, Shark Bình là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn về công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

Shark Bình bất ngờ thông báo 'có tin vui' khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn đến Phương Oanh? - Ảnh 9
Shark Bình là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.
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Từ khóa:   Phương Oanh - Shark Bình Shark Bình báo tin vui Phương Oanh

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