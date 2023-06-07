Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc?

Hậu trường 07/06/2023 09:04

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ, Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh tổ chức tiệc mừng ấm cúng cho con tại nhà riêng của mình.

Thời gian qua, chuyện tình của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh đã nhận về không ít sự chú ý từ cư dân mạng. Đặc biệt là sau khi nam doanh nhân thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, Shark Bình và Phương Oanh cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng trên mạng xã hội.

Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 1
Shark Bình và Phương Oanh cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng trên mạng xã hội

Gần đây nhất là ngày 30/5, dân mạng còn lan truyền và bàn tán rầm rộ bức ảnh Phương Oanh thân thiết dắt tay 2 con của Shark Bình đi ăn thân thiết. Nữ diễn viên cũng cho biết, 2 con của bạn trai là Minh Quân và Phương Châu ủng hộ chuyện tình cảm của bố.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ, Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh tổ chức tiệc mừng ấm cúng cho con tại nhà riêng của mình. Nam doanh nhân viết: "Mừng Phương Châu 10 tuổi. Chúc con mãi 'tưng tửng' vậy nha".

Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 2
Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 3
 Trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ, Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh tổ chức tiệc mừng ấm cúng cho con tại nhà riêng của mình

Trong loạt ảnh, có thể thấy, buổi tiệc được tổ chức trong phòng khách nhà riêng của nam doanh nhân với phần trang trí lung linh với bong bóng đủ sắc, phông nền được thiết kế bắt mắt, in tên của chủ nhân bữa tiệc,... Đây cũng là lần hiếm hoi mà Shark Bình khoe một góc trong căn nhà riêng của mình. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nữ diễn viên Phương Oanh lại khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 4
Trên cá nhân của Phương Oanh, nữ diễn viên cũng chỉ đăng hình ảnh một mình chứ không hề có động thái gì chúc mừng sinh nhật con gái của bạn trai

Trên cá nhân của Phương Oanh, nữ diễn viên cũng chỉ đăng hình ảnh một mình chứ không hề có động thái gì chúc mừng sinh nhật con gái của bạn trai. Nhiều cư dân mạng cho rằng có thể Phương Oanh tránh góp mặt để vướng thêm nhiều điều tiếng không hay.

Trước đó hồi tháng 3, trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm cúng trong cuộc gặp mặt giữa Phương Oanh và các con. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Lâu lâu mới cơm hàng cháo quán". Khoảnh khắc này ngay khi đăng tải cũng thu hút sự chú ý về mối quan hệ thân thiết giữa Phương Oanh và 2 con của Shark Bình.

Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 5
Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 6
Phương Oanh có mối quan hệ tốt, được hai con của Shark Bình yêu quý

Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình tiết lộ quy tắc chăm sóc con với doanh nhân Đào Lan Hương từ năm 2020. Theo đó, anh và người cũ sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.

Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc? - Ảnh 7
Nữ diễn viên cũng cho biết, 2 con của bạn trai là Minh Quân và Phương Châu ủng hộ chuyện tình cảm của bố

Hiện Phương Oanh tận hưởng tình yêu, chưa nghĩ đến đám cưới. Cô cho biết bản thân có mối quan hệ tốt, được hai con của Shark Bình yêu quý. Nữ diễn viên còn chia sẻ hai bé chính là ''fan nhí'' của cô. Cả hai con của Shark Bình thường xuyên tâm sự với cô, bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi cô mạnh mẽ vì đã vượt qua tất cả. Phương Oanh cũng cho biết tình cảm mình dành cho hai con của người yêu là hoàn toàn chân thành. 

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Hậu ly hôn, Shark Bình xuất hiện cùng Phương Oanh nhiều hơn trước, lần này nam doanh nhân dẫn theo hai con, hành động của Phương Oanh nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh 2 con của Shark Bình Shark Bình - Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 12 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 21 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi