Shark Bình tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ái nữ nhưng lại vắng mặt Phương Oanh khiến dân mạng không khỏi thắc mắc?

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ, Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh tổ chức tiệc mừng ấm cúng cho con tại nhà riêng của mình.

Thời gian qua, chuyện tình của Shark Bình và nữ diễn viên Phương Oanh đã nhận về không ít sự chú ý từ cư dân mạng. Đặc biệt là sau khi nam doanh nhân thông báo đã hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, Shark Bình và Phương Oanh cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng trên mạng xã hội. Shark Bình và Phương Oanh cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng trên mạng xã hội Gần đây nhất là ngày 30/5, dân mạng còn lan truyền và bàn tán rầm rộ bức ảnh Phương Oanh thân thiết dắt tay 2 con của Shark Bình đi ăn thân thiết. Nữ diễn viên cũng cho biết, 2 con của bạn trai là Minh Quân và Phương Châu ủng hộ chuyện tình cảm của bố.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ, Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh tổ chức tiệc mừng ấm cúng cho con tại nhà riêng của mình. Nam doanh nhân viết: "Mừng Phương Châu 10 tuổi. Chúc con mãi 'tưng tửng' vậy nha". Trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của ái nữ, Shark Bình đã đăng tải loạt ảnh tổ chức tiệc mừng ấm cúng cho con tại nhà riêng của mình Trong loạt ảnh, có thể thấy, buổi tiệc được tổ chức trong phòng khách nhà riêng của nam doanh nhân với phần trang trí lung linh với bong bóng đủ sắc, phông nền được thiết kế bắt mắt, in tên của chủ nhân bữa tiệc,... Đây cũng là lần hiếm hoi mà Shark Bình khoe một góc trong căn nhà riêng của mình. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nữ diễn viên Phương Oanh lại khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Trên cá nhân của Phương Oanh, nữ diễn viên cũng chỉ đăng hình ảnh một mình chứ không hề có động thái gì chúc mừng sinh nhật con gái của bạn trai Trên cá nhân của Phương Oanh, nữ diễn viên cũng chỉ đăng hình ảnh một mình chứ không hề có động thái gì chúc mừng sinh nhật con gái của bạn trai. Nhiều cư dân mạng cho rằng có thể Phương Oanh tránh góp mặt để vướng thêm nhiều điều tiếng không hay. Trước đó hồi tháng 3, trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm cúng trong cuộc gặp mặt giữa Phương Oanh và các con. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Lâu lâu mới cơm hàng cháo quán". Khoảnh khắc này ngay khi đăng tải cũng thu hút sự chú ý về mối quan hệ thân thiết giữa Phương Oanh và 2 con của Shark Bình. Phương Oanh có mối quan hệ tốt, được hai con của Shark Bình yêu quý Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình tiết lộ quy tắc chăm sóc con với doanh nhân Đào Lan Hương từ năm 2020. Theo đó, anh và người cũ sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố. Nữ diễn viên cũng cho biết, 2 con của bạn trai là Minh Quân và Phương Châu ủng hộ chuyện tình cảm của bố Hiện Phương Oanh tận hưởng tình yêu, chưa nghĩ đến đám cưới. Cô cho biết bản thân có mối quan hệ tốt, được hai con của Shark Bình yêu quý. Nữ diễn viên còn chia sẻ hai bé chính là ''fan nhí'' của cô. Cả hai con của Shark Bình thường xuyên tâm sự với cô, bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi cô mạnh mẽ vì đã vượt qua tất cả. Phương Oanh cũng cho biết tình cảm mình dành cho hai con của người yêu là hoàn toàn chân thành.

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ Hậu ly hôn, Shark Bình xuất hiện cùng Phương Oanh nhiều hơn trước, lần này nam doanh nhân dẫn theo hai con, hành động của Phương Oanh nhanh chóng nhận được sự chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-to-chuc-sinh-nhat-hoanh-trang-cho-ai-nu-nhung-lai-vang-mat-phuong-oanh-khien-dan-mang-khong-khoi-thac-mac-589690.html