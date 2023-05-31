Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Hậu trường 31/05/2023 11:30

Hậu ly hôn, Shark Bình xuất hiện cùng Phương Oanh nhiều hơn trước, lần này nam doanh nhân dẫn theo hai con, hành động của Phương Oanh nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Diễn viên Phương Oanh nói tình yêu giúp cô và Shark Bình vượt qua mọi sóng gió, song hành cùng nhau hơn 8 tháng qua. Cô cho rằng yêu nam doanh nhân là một kiếp nạn cần phải vượt qua và không hề hối hận. 

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 1
Tình yêu nhận phải nhiều chỉ trích của Phương Oanh và Shark Bình 

Phương Oanh cho biết thời gian qua, cô và bạn trai liên tục đặt ra câu hỏi họ ở bên nhau vì điều gì. Cả hai nhận ra từ lúc tìm hiểu, quyết định ở lại hay đi tiếp đến khi xem xét có mối quan hệ này thật sự có tương lai hay không, họ nhận ra tình yêu là thứ tồn tại duy nhất. Hậu ly hôn vợ, Shark Bình thường xuyên đưa người tình đi vi vu khắp nơi, không khó bắt gặp hình ảnh vui vẻ của cả hai nơi đông người.  

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 2
Cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch 
Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 3
Dù là nhà hàng hay quán ăn lề đường Phương Oanh đều xuất hiện cùng Shark Bình 

Mới đây, netizen còn lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn viên Phương Oanh đưa hai con Shark Bình đi ăn tối. Cụ thể trong clip, Shark Bình đi trước, nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê đi sau, nắm tay con gái của bạn trai.

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 4
Lộ ảnh Phương Oanh nắm tay hai con của bạn trai 

Dù chỉ là hành động nhỏ, thế nhưng đông đảo dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa diễn viên Phương Oanh và Shark Bình khá tốt. Hơn thế, một số netizen còn cho rằng trẻ nhỏ không dễ dàng đi theo người lạ và cách nắm tay con gái Shark Bình làm với Phương Oanh cho thấy các con của vị "Cá mập" xem cô như người thân. 

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 5
Hai con của nam doanh nhân xem Phương Oanh như người thân 

Trước đó hồi tháng 3, trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm cúng trong cuộc gặp mặt giữa Phương Oanh và các con. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Lâu lâu mới cơm hàng cháo quán". Ngoài ra nam doanh nhân còn tiết lộ các con rất thân thiết và quý mến Phương Oanh.  

Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình tiết lộ quy tắc chăm sóc con với doanh nhân Đào Lan Hương từ năm 2020. Theo đó, anh và người cũ sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 6
Shark Bình thường xuyên ''cáp kèo'' ăn uống cho hai con và Phương Oanh 

Hiện Phương Oanh tận hưởng tình yêu, chưa nghĩ đến đám cưới. Cô cho biết bản thân có mối quan hệ tốt, được hai con của Shark Bình yêu quý. Nữ diễn viên còn chia sẻ hai bé chính là ''fan nhí'' của cô. Cả hai con của Shark Bình thường xuyên tâm sự với cô, bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi cô mạnh mẽ vì đã vượt qua tất cả. Phương Oanh cũng cho biết tình cảm mình dành cho hai con của người yêu là hoàn toàn chân thành. 

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 7
Phương Oanh hiện chưa muốn kết hôn, cô muốn đợi một thời điểm thích hợp 

Bên cạnh mối quan hệ giữa hai con và Phương Oanh, người hâm mộ cũng tò mò về mối quan hệ của Phương Oanh với cha mẹ Shark Bình. Trước sự tò mò và suy đoán từ cộng đồng mạng, nam doanh nhân cũng đã có chia sẻ thẳng thắn "Tôi cũng giới thiệu Oanh với cha mẹ lâu rồi. Ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh".  

Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh 8
Shark Bình đã giới thiệu Phương Oanh với bố mẹ. 
Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch'

Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch'

Trong một sự kiện mới đây, Shark Bình không ngần ngại khoe ảnh sánh vai cùng Phương Oanh kèm dòng trạng thái "đang cảm thấy vui vẻ".

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