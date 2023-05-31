Phương Oanh dẫn hai con của Shark Bình đi ăn, có hành động khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Phương Oanh cho biết thời gian qua, cô và bạn trai liên tục đặt ra câu hỏi họ ở bên nhau vì điều gì. Cả hai nhận ra từ lúc tìm hiểu, quyết định ở lại hay đi tiếp đến khi xem xét có mối quan hệ này thật sự có tương lai hay không, họ nhận ra tình yêu là thứ tồn tại duy nhất. Hậu ly hôn vợ, Shark Bình thường xuyên đưa người tình đi vi vu khắp nơi, không khó bắt gặp hình ảnh vui vẻ của cả hai nơi đông người.

Diễn viên Phương Oanh nói tình yêu giúp cô và Shark Bình vượt qua mọi sóng gió, song hành cùng nhau hơn 8 tháng qua. Cô cho rằng yêu nam doanh nhân là một kiếp nạn cần phải vượt qua và không hề hối hận.

Dù chỉ là hành động nhỏ, thế nhưng đông đảo dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa diễn viên Phương Oanh và Shark Bình khá tốt. Hơn thế, một số netizen còn cho rằng trẻ nhỏ không dễ dàng đi theo người lạ và cách nắm tay con gái Shark Bình làm với Phương Oanh cho thấy các con của vị "Cá mập" xem cô như người thân.

Mới đây, netizen còn lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn viên Phương Oanh đưa hai con Shark Bình đi ăn tối. Cụ thể trong clip, Shark Bình đi trước, nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê đi sau, nắm tay con gái của bạn trai.

Hai con của nam doanh nhân xem Phương Oanh như người thân

Trước đó hồi tháng 3, trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm cúng trong cuộc gặp mặt giữa Phương Oanh và các con. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Lâu lâu mới cơm hàng cháo quán". Ngoài ra nam doanh nhân còn tiết lộ các con rất thân thiết và quý mến Phương Oanh.

Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình tiết lộ quy tắc chăm sóc con với doanh nhân Đào Lan Hương từ năm 2020. Theo đó, anh và người cũ sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.

Shark Bình thường xuyên ''cáp kèo'' ăn uống cho hai con và Phương Oanh

Hiện Phương Oanh tận hưởng tình yêu, chưa nghĩ đến đám cưới. Cô cho biết bản thân có mối quan hệ tốt, được hai con của Shark Bình yêu quý. Nữ diễn viên còn chia sẻ hai bé chính là ''fan nhí'' của cô. Cả hai con của Shark Bình thường xuyên tâm sự với cô, bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi cô mạnh mẽ vì đã vượt qua tất cả. Phương Oanh cũng cho biết tình cảm mình dành cho hai con của người yêu là hoàn toàn chân thành.

Phương Oanh hiện chưa muốn kết hôn, cô muốn đợi một thời điểm thích hợp

Bên cạnh mối quan hệ giữa hai con và Phương Oanh, người hâm mộ cũng tò mò về mối quan hệ của Phương Oanh với cha mẹ Shark Bình. Trước sự tò mò và suy đoán từ cộng đồng mạng, nam doanh nhân cũng đã có chia sẻ thẳng thắn "Tôi cũng giới thiệu Oanh với cha mẹ lâu rồi. Ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh".