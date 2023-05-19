Đối diện với nhiều 'búa rìu' dư luận, Phương Oanh quyết không buông tay Shark Bình: 'Bạn trai mất mát, tổn thương nhiều, tôi sẽ cùng anh đương đầu sóng gió'

Hậu trường 19/05/2023 09:03

Khi cả hai quyết định hẹn họ, Phương Oanh đã cố gắng giữ kín để chuyện đời tư không bị dòm ngó nhưng cuối cùng vẫn bị lộ.

Từ khi công khai mối tình "chân ái" với Shark Bình, diễn viên Phương Oanh không ít lần đối diện với búa rìu dư luận. Nhiều cư dân mạng chỉ trích cô là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,… Những điều tiếng này khiến sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh ít nhiều bị vạ lây.

Thế nên, thay vì áp lực đến mức buông tay nhau thì theo chia sẻ của diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết, Shark Bình đã trúng "tiếng sét ái tình" với cô và anh là người kiên định trong tình yêu giúp cô vượt qua sóng gió dư luận. 

Đối diện với nhiều 'búa rìu' dư luận, Phương Oanh quyết không buông tay Shark Bình: 'Bạn trai mất mát, tổn thương nhiều, tôi sẽ cùng anh đương đầu sóng gió' - Ảnh 1
Từ khi công khai mối tình "chân ái" với Shark Bình, diễn viên Phương Oanh không ít lần đối diện với búa rìu dư luận

Khi cả hai quyết định hẹn họ, Phương Oanh đã cố gắng giữ kín để chuyện đời tư không bị dòm ngó nhưng cuối cùng vẫn bị lộ. Chia sẻ với truyền thông Phương Oanh khóc nhớ lại: "Chỉ trong một ngày, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ và không còn gì để mất. Danh tiếng, công sức lao động nghệ thuật bao năm của tôi bỗng tan thành mây khói. Người ta nguyền rủa, chà đạp tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, dựng lên cho tôi rất nhiều điều không đúng sự thật".

Đối diện với nhiều 'búa rìu' dư luận, Phương Oanh quyết không buông tay Shark Bình: 'Bạn trai mất mát, tổn thương nhiều, tôi sẽ cùng anh đương đầu sóng gió' - Ảnh 2
Khi cả hai quyết định hẹn họ, Phương Oanh đã cố gắng giữ kín để chuyện đời tư không bị dòm ngó nhưng cuối cùng vẫn bị lộ

Đối diện với nhiều chỉ trích, Phương Oanh có lúc cũng muốn buông tay nhưng "nhìn lại, bạn trai mất mát, tổn thương nhiều hơn. Nếu buông, chứng tỏ tôi chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi quyết định cùng anh đương đầu sóng gió".

Được biết, chuyện tình cảm của cô và Shark Bình bén duyên từ một cuộc hẹn hò vào năm 2022. Sau đó, nam doanh nhân đã xin số cô và bày tỏ tình cảm. Anh thú nhận bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với nữ diễn viên. Shark Bình luôn bày tỏ sự quan tâm và khiến Phương Oanh "xao động vì sự thông minh, hiểu biết và hài hước"

Đối diện với nhiều 'búa rìu' dư luận, Phương Oanh quyết không buông tay Shark Bình: 'Bạn trai mất mát, tổn thương nhiều, tôi sẽ cùng anh đương đầu sóng gió' - Ảnh 3
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào

Trong suốt thời gian yêu đương Shark Bình, Phương Oanh đều được bạn trai doanh nhân hộ tống đi du lịch khắp nơi trên thế giới như Anh, Nhật Bản,... và mới đây nhất là Trung Quốc.

Cũng theo Phương Oanh, Shark Bình là cầu nối giữa cô và con riêng của bạn trai. Cô tiết lộ 2 bé thân thiết với cô. Quỳnh búp bê khẳng định không hối hận khi yêu Shark Bình vì "nhờ có anh và người thân yêu thương, tôi có thêm động lực đối diện dư luận và vượt qua". 

Đối diện với nhiều 'búa rìu' dư luận, Phương Oanh quyết không buông tay Shark Bình: 'Bạn trai mất mát, tổn thương nhiều, tôi sẽ cùng anh đương đầu sóng gió' - Ảnh 4
Không chỉ vậy, khi thấy bạn gái bị chỉ trích nặng nề, Shark Bình cũng không ít lần đứng ra bảo vệ và đáp trả antifan

Nói về tình yêu của mình hiện tại, diễn viên "Quỳnh búp bê" khoe "đang yêu và được yêu". Không chỉ vậy, khi thấy bạn gái bị chỉ trích nặng nề, Shark Bình cũng không ít lần đứng ra bảo vệ và đáp trả antifan là "lũ chuột nhắt"Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình chính thức thông báo đã hoàn tất thủ lục ly hôn và phân chia tài sản với vợ cũ - bà Đào Lan Hương sau 3 năm chưa thể giải quyết.

Phương Oanh tiết lộ phản ứng của 2 con riêng Shark Bình khi cô bị anti-fan công kích?

Phương Oanh tiết lộ phản ứng của 2 con riêng Shark Bình khi cô bị anti-fan công kích?

Mới đây, Phương Oanh đã có những tiết lộ về phản ứng thực sự của hai con riêng Shark Bình khi cô thường xuyên bị anti-fan công kích vì ồn ào tình ái.

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