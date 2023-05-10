Bị mỉa là 'tiểu tam' khi công khai hẹn hò, Phương Oanh có động thái gì giữa lúc bạn trai Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn?

Nhiều người cho rằng, Phương Oanh chính là "tiểu tam" phá hoại gia đình Shark Bình và Đào Lan Hương

Kể từ lúc công khai hẹn hò, mối tình của Phương Oanh và Shark Bình luôn là đề tài bàn tán, chỉ trích sôi nổi của cư dân mạng. Bởi nhiều người cho rằng, Phương Oanh chính là "tiểu tam" phá hoại gia đình Shark Bình và Đào Lan Hương.

Ồn ào kéo dài đến tối ngày 9/5, trên trang cá nhân, Shark Bình đã bất ngờ thông báo anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ - doanh nhân Đào Lan Hương. Theo đó, bạn trai Phương Oanh chia sẻ:

“Có lẽ nhiều người quen biết tôi cùng có chung nhận định rằng tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất, nên đã có mở bài và thân bài thì cần phải có kết luận.

Vâng! Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn” của tòa án nhân dân quận Hà Đông.

Tôi rất tiếc vì câu chuyện của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên lụy và phải chịu tổn thương oan trái.

Nhưng trước sau như một tôi tin rằng sống ngay thẳng, tử tế, luôn bảo vệ sự thật, lẽ phải, thì may mắn, tốt đẹp ắt sẽ đến. Mong rằng thông báo này sẽ chấm dứt các drama về đời tư của tôi trong suốt thời gian qua”.

Shark Bình đã bất ngờ thông báo anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ - doanh nhân Đào Lan Hương

Thông tin ngay sau khi đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Một số người gửi lời chúc mừng đến Shark Bình. Bên cạnh đó, trước thông báo trên, nhiều người cũng không khỏi tò mò về động thái của bạn gái.

Theo tìm hiểu, cùng thời điểm trên, phía nữ diễn viên Phương Oanh đã livestream bán hàng trong gần một tiếng đồng hồ chứ chưa thấy lên tiếng hay nhắc đến vụ hoàn tất thủ tục ly hôn của bạn trai.

Cùng thời điểm trên, phía nữ diễn viên Phương Oanh đã livestream bán hàng trong gần một tiếng đồng hồ

Trước đó, nói về lý do chưa thể hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, Shark Bình từng chia sẻ, vụ việc kéo dài là do bà Hương liên tục đòi hỏi phân chia tài sản không đúng với thống nhất ban đầu được thực hiện từ cuối năm 2018.

Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình cho biết anh và doanh nhân Đào Lan Hương sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.