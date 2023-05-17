Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài'

Hậu trường 17/05/2023 11:04

Hình ảnh Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, Shark Bình tiếp tục chia sẻ hình ảnh sánh bên đôi bên bạn gái Phương Oanh trong chuyến công tác của mình. Có lẽ, Shark Bình cũng đã tin hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bên cô nàng Quỳnh Búp Bê sau khi công bố chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn. 

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 1
Phương Oanh "kề vai sát cánh" bên Shark Bình nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.

Tham gia chuyến công tác cùng "cá mập" sinh năm 1981, Phương Oanh diện trang phục khá thanh lịch nhưng vẫn khéo khoe vóc dáng. Đứng cạnh Shark Bình lịch lãm với quần tây và áo sơ mi sơ vin gọn gàng, cô chọn chân váy da ôm, khoe đôi chân trắng nõn cùng áo sơ mi trắng nhã nhặn. Người đẹp kết hợp cùng giày cao gót trắng - đen, ton sur ton, giúp tôn lên đường cong. Tuy nhiên, thứ "vũ khí tối thượng" này lại vô tình làm lộ sự chênh lệch chiều cao giữa nữ diễn viên và bạn trai "cá mập".

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 2
Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 3
Trước đó, nhiều lần sánh đôi bên Shark Bình, Phương Oanh cũng không ngần ngại diện những đôi giày cao gót để tôn lên vóc dáng nuột nà.

Có lẽ người đẹp thường yêu thích những item bodycon ôm sát vóc dáng nên cô luôn trưng dụng những mẫu giày cao gót - thứ "vũ khí tối thượng" để có thể tôn lên đường cong lụa là.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 4
Phương Oanh vẫn thường xuyên diện những đôi giày cao gót.

Dù có sự chênh lệch chiều cao với bạn trai, nhưng dường như Phương Oanh không quá bận tâm về vấn đề này. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên diện những đôi giày cao gót. Dù vậy, cô cũng khá tiết chế với những item chỉ cao khoảng 5 - 7cm.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 5
Shark Bình cũng thường trưng dụng thêm những phụ kiện như mũ để có thể làm giảm bớt sự chênh lệch.

Trong showbiz Việt, cũng có không ít các mỹ nhân lấy chồng chênh lệch chiều cao, trong đó, có thể kể đến như Đàm Thu Trang, Đỗ Mỹ Linh, Đặng Thu Thảo,.... Không giống Phương Oanh, đa số những mỹ nhân này sau khi "về chung một nhà" với chồng thường hy sinh cất giày cao gót để giảm sự chênh lệch chiều cao.

Trong đám cưới đẹp như cổ tích của mình, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi không mang giày cao gót mà mang giày bệt để tránh cao hơn ông xã Đỗ Vinh Quang.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 6
Đỗ Mỹ Linh không mang giày cao gót mà mang giày bệt trong đám cưới.

Kể từ khi về nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh hầu như cũng cất toàn bộ giày cao gót và thường làm bạn với giày đế thấp. Để trông không quá xuề xòa, nàng hậu thường chọn những thiết giày stanford mang đến ngoại hình sang trọng, gọn gàng.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 7
Đỗ Mỹ Linh hầu như cũng cất toàn bộ giày cao gót và thường làm bạn với giày đế thấp.

Hơn cả Đỗ Mỹ Linh, Đàm Thu Trang có sự chênh lệch chiều cao với ông xã Cường Đô La khá nhiều. Vì vậy, trong ảnh cưới và cả đám cưới của mình, người đẹp xứ Lạng kết thân với giày đế bệt. Cô vẫn khéo chọn giày mũi nhọn để trông đôi chân được thanh thoát hơn.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 8
Trong ảnh cưới và cả đám cưới của mình, người đẹp xứ Lạng kết thân với giày đế bệt.

Trong những khoảnh khắc ngày thường, Đàm Thu Trang tiếp tục cất giày cao gót và chỉ trưng dụng giày đế bệt mũi nhọn. Thậm chí, trong những hình ảnh, cô còn tinh tế chọn những pose dáng ngồi để "che lấp" đi sự chênh lệch.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 9
Đàm Thu Trang còn tinh tế chọn những pose dáng ngồi để "che lấp" đi sự chênh lệch.

Không riêng Đỗ Mỹ Linh và Đàm Thu Trang, nàng Hậu Đặng Thu Thảo cũng là một trong những người đẹp tinh tế chọn giày đế thấp để sánh đôi bên ông xã. Trong những hình ảnh, người đẹp Bạc Liêu cũng tinh tế tạo dáng dựa vào ông xã doanh nhân để giảm bớt đi sự chênh lệch chiều cao.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 10
Đặng Thu Thảo cũng là một trong những người đẹp tinh tế chọn giày đế thấp để sánh đôi bên ông xã.

Những hình ảnh ngày thường cho thấy Đặng Thu Thảo luôn 'kết thân' với giày búp bê mũi nhọn, để không tăng thêm vài cm nhưng vẫn đảm bảo trông thanh thoát, sang trọng.

Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài' - Ảnh 11
Đặng Thu Thảo luôn kết thân với giày búp bê mũi nhọn.

Có thể thấy những cặp đôi 'đũa lệch' về chiều cao đang rất phổ biến. Chính điều này đã khiến cho rất nhiều người, đặc biệt là cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ khi họ công khai đến với nhau.

Phương Oanh 'úp mở' dự định xuống tóc khiến cư dân mạng đồng loạt 'réo tên' Shark Bình

Phương Oanh 'úp mở' dự định xuống tóc khiến cư dân mạng đồng loạt 'réo tên' Shark Bình

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh - Shark Bình Cặp đôi đũa lệch các sao vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi