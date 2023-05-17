Chưa đủ tinh tế như các sao nữ Vbiz, Phương Oanh đi guốc cao cạnh Shark Bình khiến netizen 'thở dài'

Tham gia chuyến công tác cùng "cá mập" sinh năm 1981, Phương Oanh diện trang phục khá thanh lịch nhưng vẫn khéo khoe vóc dáng. Đứng cạnh Shark Bình lịch lãm với quần tây và áo sơ mi sơ vin gọn gàng, cô chọn chân váy da ôm, khoe đôi chân trắng nõn cùng áo sơ mi trắng nhã nhặn. Người đẹp kết hợp cùng giày cao gót trắng - đen, ton sur ton, giúp tôn lên đường cong. Tuy nhiên, thứ "vũ khí tối thượng" này lại vô tình làm lộ sự chênh lệch chiều cao giữa nữ diễn viên và bạn trai "cá mập".

Mới đây, Shark Bình tiếp tục chia sẻ hình ảnh sánh bên đôi bên bạn gái Phương Oanh trong chuyến công tác của mình. Có lẽ, Shark Bình cũng đã tin hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bên cô nàng Quỳnh Búp Bê sau khi công bố chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn.

Dù có sự chênh lệch chiều cao với bạn trai, nhưng dường như Phương Oanh không quá bận tâm về vấn đề này. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên diện những đôi giày cao gót. Dù vậy, cô cũng khá tiết chế với những item chỉ cao khoảng 5 - 7cm.

Có lẽ người đẹp thường yêu thích những item bodycon ôm sát vóc dáng nên cô luôn trưng dụng những mẫu giày cao gót - thứ "vũ khí tối thượng" để có thể tôn lên đường cong lụa là.

Shark Bình cũng thường trưng dụng thêm những phụ kiện như mũ để có thể làm giảm bớt sự chênh lệch.

Trong showbiz Việt, cũng có không ít các mỹ nhân lấy chồng chênh lệch chiều cao, trong đó, có thể kể đến như Đàm Thu Trang, Đỗ Mỹ Linh, Đặng Thu Thảo,.... Không giống Phương Oanh, đa số những mỹ nhân này sau khi "về chung một nhà" với chồng thường hy sinh cất giày cao gót để giảm sự chênh lệch chiều cao.

Trong đám cưới đẹp như cổ tích của mình, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi không mang giày cao gót mà mang giày bệt để tránh cao hơn ông xã Đỗ Vinh Quang.

Đỗ Mỹ Linh không mang giày cao gót mà mang giày bệt trong đám cưới.

Kể từ khi về nhà chồng, Đỗ Mỹ Linh hầu như cũng cất toàn bộ giày cao gót và thường làm bạn với giày đế thấp. Để trông không quá xuề xòa, nàng hậu thường chọn những thiết giày stanford mang đến ngoại hình sang trọng, gọn gàng.

Đỗ Mỹ Linh hầu như cũng cất toàn bộ giày cao gót và thường làm bạn với giày đế thấp.

Hơn cả Đỗ Mỹ Linh, Đàm Thu Trang có sự chênh lệch chiều cao với ông xã Cường Đô La khá nhiều. Vì vậy, trong ảnh cưới và cả đám cưới của mình, người đẹp xứ Lạng kết thân với giày đế bệt. Cô vẫn khéo chọn giày mũi nhọn để trông đôi chân được thanh thoát hơn.

Trong ảnh cưới và cả đám cưới của mình, người đẹp xứ Lạng kết thân với giày đế bệt.

Trong những khoảnh khắc ngày thường, Đàm Thu Trang tiếp tục cất giày cao gót và chỉ trưng dụng giày đế bệt mũi nhọn. Thậm chí, trong những hình ảnh, cô còn tinh tế chọn những pose dáng ngồi để "che lấp" đi sự chênh lệch.

Đàm Thu Trang còn tinh tế chọn những pose dáng ngồi để "che lấp" đi sự chênh lệch.

Không riêng Đỗ Mỹ Linh và Đàm Thu Trang, nàng Hậu Đặng Thu Thảo cũng là một trong những người đẹp tinh tế chọn giày đế thấp để sánh đôi bên ông xã. Trong những hình ảnh, người đẹp Bạc Liêu cũng tinh tế tạo dáng dựa vào ông xã doanh nhân để giảm bớt đi sự chênh lệch chiều cao.

Đặng Thu Thảo cũng là một trong những người đẹp tinh tế chọn giày đế thấp để sánh đôi bên ông xã.

Những hình ảnh ngày thường cho thấy Đặng Thu Thảo luôn 'kết thân' với giày búp bê mũi nhọn, để không tăng thêm vài cm nhưng vẫn đảm bảo trông thanh thoát, sang trọng.

Đặng Thu Thảo luôn kết thân với giày búp bê mũi nhọn.

Có thể thấy những cặp đôi 'đũa lệch' về chiều cao đang rất phổ biến. Chính điều này đã khiến cho rất nhiều người, đặc biệt là cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ khi họ công khai đến với nhau.