Sau loạt phát ngôn 'sốc tận óc', trang cá nhân Shark Bình bỗng dưng 'bay màu'

Đáng chú ý, kể từ khi xác nhận chính thức độc thân, Shark Bình đã liên tục có những phát ngôn táo bạo để đáp trả dư luận trên mạng xã hội.

Vào ngày 9/5, Shark Bình bất ngờ thông báo đã chính thức ly hôn vợ cũ là bà Đào Lan Hương. Nam doanh nhân cho biết: "Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn thuận tình ly hôn và hoàn tất phân chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thỏa thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn".

Trước đó 1 ngày, trang cá nhân của Shark Bình vẫn hoạt động bình thường. Anh gây tranh cãi khi không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng nhắc đến vợ cũ Đào Lan Hương và bạn gái Phương Oanh.

Giữa lúc đang là tâm điểm chú ý, chiều 12/5, dân tình phát hiện ra trang cá nhân của Shark Bình bất ngờ "biến mất", không hiển thị khi tìm kiếm trên Facebook. Hiện tại, bạn trai Phương Oanh chỉ còn hoạt động trang fanpage. Nguyên nhân cụ thể tới nay chưa được phía Shark Bình làm rõ.

Khi Phương Oanh lên báo bật khóc khẳng định mình không phá vỡ gia đình người khác, Shark Bình đã để lại bình luận phản hồi: "Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu, đến cuối phim được gỡ bỏ thì lại sáng lung linh". Động thái này của nam doanh nhân ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau khi tuyên bố ly hôn, Shark Bình gây chú ý khi có bình luận nói bạn gái là "vai chính diện", phải "chịu oan khuất ban đầu".

Trước khi "biến mất", Shark Bình có nhiều phát ngôn "trả treo" cư dân mạng khi bị nhắc tới chuyện cá nhân.

Riêng về phía Phương Oanh, sau khi bạn trai hoàn tất thủ tục ly hôn, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau tất cả, cô xin lỗi vì đã để chuyện tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng đến công chúng.

Phương Oanh tâm sự: "Sau hành trình dài, tôi nhận ra được sai sót lớn nhất cũng là duy nhất của tôi là việc mình thiếu hiểu biết. Thời điểm đó, tôi cũng chia sẻ với công chúng là tôi biết anh là người đàn ông độc thân trong suốt hơn 2 tháng quen tôi và có 1 lần đổ vỡ. Lúc đó, tôi không khẳng định anh đã ly hôn. Nghĩ vô tư nữa là anh ấy đã độc thân, hôn nhân cũng đổ vỡ nhiều năm rồi, cũng đã đồng thuận ly hôn".

Phương Oanh phủ nhận tin đồn mình là "người thứ 3".

Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê cho biết thêm: "Trong 'Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của họ có ghi rõ cả 2 đã sống ly thân từ 2020 đến nay. Trong khi tôi và anh Bình chỉ quen nhau vào giữa năm 2022. Giống như cái gông mang nỗi oan ức đè nặng trên vai tôi suốt thời gian dài kia đã được tháo gỡ. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy".

Sau khi Shark Bình công bố ly hôn, loạt ảnh tình cảm cả 2 giấu kín thời gian qua mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Đồng thời, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê phủ nhận nghi vấn là "người thứ 3" chen chân vào hạnh phúc của Shark Bình.

"Oanh không phải 'người thứ 3' và cũng không chen vào hạnh phúc của gia đình anh ấy. Bởi vì Oanh ý thức được mình là ai, đã và đang ở cương vị như thế nào trong lòng công chúng hay với chính bản thân mình.

Từ trước đến nay đó không phải mục đích sống của Oanh. Nếu như có những trường hợp có hơi hướng như thế, mình biết là mình tránh ra ngay", Phương Oanh cho biết.

Ngày 11/5 vừa qua, loạt ảnh chụp chung của Shark Bình và Phương Oanh cũng lần đầu được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau thời gian dài không xuất hiện hay đăng ảnh cùng nhau, có thể thấy giờ đây cả 2 đã thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.

Chia sẻ về chuyện tình cảm với Shark Bình trong hiện tại, diễn viên Phương Oanh không chắc tương lai sẽ ra sao nhưng tự hào vì bản thân đã gặp đúng người.

Phương Oanh gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã bên cạnh mình lúc khó khăn.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò vào ngày 26/8/2022. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình đang độc thân. Bản thân Phương Oanh biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ.

Shark Bình và Phương Oanh xác nhận hẹn hò vào ngày 26/8/2022.

Trong khi đó, Shark Bình khẳng định đã độc thân thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ ba. Ngay sau đó, vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương lên tiếng cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này khiến dân mạng quay sang phản ứng trước mối quan hệ của vị "cá mập" của Shark Tank Vietnam với diễn viên Quỳnh búp bê.