Loạt ảnh thời 'nai tơ' do Shark Bình tự tay đăng tải nhanh chóng thu về lượt tương tác 'khủng' từ netizen.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Shark Bình đã bất ngờ 'đánh úp' netizen khi thẳng tay đăng tải hình ảnh thuở 'nai tơ' tại Nhật Bản khiến dân tình 'chao đảo'. Ở dòng trạng thái, nam doanh nhân cũng dí dỏm chia sẻ: 'Cũng là Nhật, cơ mà cái Nhật này nó lạ lắm quý vị ạ' nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Shark Bình chia sẻ loạt ảnh thời "nai tơ" - Ảnh: FBNV Shark Bình chia sẻ loạt ảnh thời "nai tơ" - Ảnh: FBNV Trong ảnh, cư dân mạng có thể dễ dàng nhận ra nam doanh nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên thông qua cặp kính to, dày và đường nét gương mặt quen thuộc. Ở lần vi vu tại đất nước mặt trời mọc trước đó, Shark Bình được nhận xét là trông khá dễ thương, hiền hậu nhưng cũng không kém phần bảnh trai.

Đáng chú ý, vóc dáng cân đối với chiếc bụng "lép xẹp" của người yêu Phương Oanh cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Tại phần bình luận dưới bài viết, vị "Cá mập" cũng vui vẻ cảm thán: 'Hồi vẫn là nai tơ, chưa mập như bây giờ'. Dòng chia sẻ của Shark Bình - Ảnh: Chụp màn hình Chỉ trong nháy mắt, dòng hồi tưởng của Shark Bình khiến dân mạng được dịp xôn xao khi bỗng nhớ ra lúc bấy giờ nam doanh nhân vẫn chưa sở hữu chi tiết 'ghi điểm' trong mắt Phương Oanh. Được biết trước đó, bạn gái 'Cá mập' đã từng lớn tiếng khẳng định nữ diễn viên rất yêu thích bụng một múi của nam doanh nhân. Bên cạnh đó, Phương Oanh còn cho biết hình mẫu lý tưởng cô hướng đến: 'Người ta gọi là bụng một múi nhé em. Gu chị'.

Phương Oanh cho biết bụng một múi là 'gu chị' - Ảnh: Chụp màn hình Sau khoảng thời gian dài bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, Shark Bình đã tự thưởng cho bản thân chuyến vi vu nghỉ dưỡng tại Nhật Bản. Tuy không công khai đi cùng bạn gái hiện tại, thế nhưng cộng đồng mạng vẫn tinh tế nhận ra được sự có mặt của Phương Oanh thông qua loạt ảnh được nữ diễn viên đăng ảnh ở cùng một địa điểm. Shark Bình và Phương Oanh đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet Kể từ khi công khai mối quan hệ, Shark Bình và Phương Oanh liên tục nhận về những lời miệt thị về ngoại hình không xứng đôi. Bỏ ngoài tai những lời nói không hay, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm thông qua những chuyến đi nghỉ dưỡng cùng các bài đăng của đối phương trên mạng xã hội. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù tình yêu của nam doanh nhân cùng bạn gái 8x vẫn còn nhận về rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, thế nhưng có thể thấy cặp đôi vẫn lựa chọn bỏ qua và tiếp tục tận hưởng mối quan hệ bằng những chuyến vi vu hâm nóng tình cảm. Shark Bình và Phương Oanh đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

Phương Oanh thay đổi ngoại hình thế nào mà được cộng đồng mạng tặng 'cơn mưa' lời khen? Diện mạo khi trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo của Phương Oanh lại nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng hơn trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-bat-ngo-danh-up-loat-anh-thuo-nai-to-netizen-xon-xao-chac-luc-nay-chua-phai-gu-cua-phuong-oanh-574359.html