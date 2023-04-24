Xoay quanh những 'ồn ào' gần đây, diễn viên Phương Oanh bức xúc lên tiếng khi đời tư bị xâm phạm.

Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau những đoạn clip ngắn quay lén diễn viên Phương Oanh và bạn trai. Những đoạn clip chẳng phải cảnh nóng, nội dung đôi khi đơn giản chỉ là khoảnh khắc cô cùng bạn trai ăn uống tại các quán xá, nhà hàng nhưng có những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Phương Oanh và Shark Bình bị quay lén và được lan truyền trên mạng - Ảnh: Cắt từ clip Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao về những đoạn clip, mới đây, Phương Oanh đã có chia sẻ với truyền thông về việc này và cho biết bản thân đang bị mất dần sự riêng tư tối thiểu nhất:

'Tôi thấy họ thường quay một đoạn dài, nhưng rồi chỉ cắt ra một đoạn ngắn với những góc quay xấu xí nhất và đăng lên mạng, dễ gây hiểu lầm. Điều này vô tình làm cho hình ảnh của chúng tôi trở nên mất thiện cảm hơn trong mắt công chúng. Mục đích của họ - những người quay lén - là đăng lên mạng tạo chủ đề bàn tán, toxic rồi câu like. Tôi cảm thấy rất buồn'. Phương Oanh cho biết bản thân đang bị mất dần sự riêng tư tối thiểu nhất - Ảnh: FBNV Nói về khoảnh khắc Phương Oanh được cho là làm 'lố' khi quan tâm Shark Bình, cô bộc bạch: 'Thà chúng tôi hôn nhau hay có hành động vượt qua giới hạn nơi công cộng thì không nói, nhưng đây lại là những cử chỉ vô cùng bình thường, sự quan tâm cơ bản dành cho một người ở bên cạnh mình. Vậy có gì sai?'.

Khoảnh khắc khác của Shark Bình và Phương Oanh được đăng tải cách đây không lâu. Được biết, khi bạn trai mệt, Phương Oanh đã lấy giấy lau mồ hôi cho Shark Bình và hành động này được cho là đang làm 'lố' - Ảnh: Internet 'Ngày xưa hồi mới quen nhau, tôi và anh ra ngoài giao lưu với bạn bè. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi mọi người soi mói quá nhiều, thậm chí mỗi khi về nhà tôi luôn phải suy nghĩ và có một nỗi lo khác, vì cứ ra đường lại bị quay lén, bị ghi lại những khoảnh khắc xấu xí nhất. Bây giờ thì có lẽ việc này đã dần là thói quen và tôi bắt buộc phải chấp nhận. Những người theo dõi tôi nhiều năm họ cũng thấu hiểu, cảm thông và thương yêu, bảo vệ tôi', Phương Oanh nói thêm. Dù đã công khai hẹn hò từ lâu nhưng mỗi lần xuất hiện, Shark Bình và Phương Oanh vẫn là tâm điểm chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: Internet Dù đã công khai hẹn hò từ lâu nhưng mỗi lần xuất hiện, Shark Bình và Phương Oanh vẫn là tâm điểm chú ý từ cư dân mạng. Trước đó, Shark Bình đã nhiều lần ra mặt bảo vệ bạn gái, gọi những người quay lén, dùng nick clone để bình luận tiêu cực về Phương Oanh là "chuột nhắt". Mặt khác, nhiều người cũng thẳng thắn cho rằng việc quay lén cặp đôi là đang làm phiền người khác. Không chỉ vậy, việc lan truyền hình ảnh của người khác lên MXH khi chưa được sự đồng ý là trái pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-bi-team-qua-duong-quay-len-phuong-oanh-buc-xuc-len-tieng-toi-ngay-cang-mat-dan-su-rieng-tu-575591.html