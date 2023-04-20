Phương Oanh đăng hình đẹp, dân mạng bình luận "lạ" kèm khoảnh khắc cô chăm sóc Shark Bình và động thái đáp trả của chính chủ

Phương Oanh lại tiếp tục có động thái đáp trả netizen trên trang cá nhân gây chú ý.
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Mới đây, Phương Oanh và Shark Bình lại khiến dân tình xôn xao vì clip cô chăm sóc Shark Bình ở nơi đông người. Đáng chú ý, một số cứ dân mạng đã chụp lại khoảnh khắc này và tràn vào bài đăng của Phương Oanh kèm bình luận có phần chê bai.
Nữ diễn viên nhận cơn mưa lời khen từ bạn bè và fan. Nhiều người khuyên nữ diễn viên không nên kiêng khem vì đã quá ốm, trông cô có da có thịt sẽ càng hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó,Phương Oanh vẫn bị một bộ phận anti-fan tấn công. Họ đã đăng ảnh Phương Oanh chăm sóc cho Shark Bình khi say ở phần bình luận kèm theo là những lời mỉa mai nặng nề... Đối mặt với những lời miệt thị mình, Phương Oanh rất bình tĩnh và lịch sự khi đáp lại rằng: "Cảm ơn em. Với chị thì rất đẹp và đáng yêu", "Nghĩ đơn thuần lên em ơi"... Cách hành xử của cô nhận được sự ủng hộ từ mọi người.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trong clip, có thể thấy cả hai đang trong một bữa tiệc. "Quỳnh Búp Bê" liên tục có những cử chỉ âu yếm bên bạn trai, cười nói vui vẻ. Thậm chí, Phương Oanh còn ân cần lấy khăn lau mặt thấm mồ hôi cho bạn trai.
Sau thời gian kín tiếng vì những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ của mình, gần đây Phương Oanh và Shark Bình đã thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương hơn. Không chỉ chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, cả hai còn đưa "nửa kia" về gặp gỡ những người thân trong gia đình, đồng thời khoe ảnh du lịch với background giống hệt nhau trên trang cá nhân.