Phương Oanh đăng hình đẹp, dân mạng bình luận "lạ" kèm khoảnh khắc cô chăm sóc Shark Bình và động thái đáp trả của chính chủ

Mới đây, Phương Oanh và Shark Bình lại khiến dân tình xôn xao vì clip cô chăm sóc Shark Bình ở nơi đông người. Đáng chú ý, một số cứ dân mạng đã chụp lại khoảnh khắc này và tràn vào bài đăng của Phương Oanh kèm bình luận có phần chê bai.

Bài đăng mới của Phương Oanh trên trang cá nhân với hình ảnh khá xinh đẹp và sang trọng - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên nhận cơn mưa lời khen từ bạn bè và fan. Nhiều người khuyên nữ diễn viên không nên kiêng khem vì đã quá ốm, trông cô có da có thịt sẽ càng hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó,Phương Oanh vẫn bị một bộ phận anti-fan tấn công. Họ đã đăng ảnh Phương Oanh chăm sóc cho Shark Bình khi say ở phần bình luận kèm theo là những lời mỉa mai nặng nề... Đối mặt với những lời miệt thị mình, Phương Oanh rất bình tĩnh và lịch sự khi đáp lại rằng: "Cảm ơn em. Với chị thì rất đẹp và đáng yêu", "Nghĩ đơn thuần lên em ơi"... Cách hành xử của cô nhận được sự ủng hộ từ mọi người.

Cô không ngại phản hồi bình luận của anti-fan - Ảnh: chụp màn hình

Phương Oanh đáp trả bình luận của anti-fan với phong thái lịch sự khiến cô nhận được sự ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ giữa Phương Oanh và Shark Bình. Trong clip, có thể thấy cả hai đang trong một bữa tiệc. "Quỳnh Búp Bê" liên tục có những cử chỉ âu yếm bên bạn trai, cười nói vui vẻ. Thậm chí, Phương Oanh còn ân cần lấy khăn lau mặt thấm mồ hôi cho bạn trai.