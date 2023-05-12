Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất!

Hậu trường 12/05/2023 08:59

Mới đây nhất, trân mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc tình tứ, "dính như sam" của Shark Bình và Phương Oanh được hé lộ.

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh liên tục là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ vậy, nhiều video, hình ảnh thân mật của cặp đôi cũng được "team qua đường" thường xuyên quay lén và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Kèm theo đó là hàng loạt bình luận tiêu cực, thậm chí có những từ khiếm nhã dành cho nữ diễn viên.

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất! - Ảnh 1
Tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân

Vừa qua, tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

Sau công bố của bạn trai, chia sẻ với VnExpress, Phương Oanh cũng có những trải lòng về thời gian khó khăn vừa qua. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định bản thân không phải "người thứ ba". 

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất! - Ảnh 2
Mới đây nhất, trân mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc tình tứ, "dính như sam" của Shark Bình và Phương Oanh được hé lộ

Mặc sự việc vẫn đang khiến dân tình xôn xao, mới đây nhất, trân mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc tình tứ, "dính như sam" của Shark Bình và Phương Oanh được hé lộ. Thông qua loạt ảnh đăng tải, dễ dàng nhận ra Phương Oanh và bạn trai đã cùng nhau vi vu đến nhiều quốc gia trong suốt thời gian hẹn hò.

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất! - Ảnh 3
 Đáng chú ý là hình ảnh chuyến đi Anh hồi tháng 12/2022 - đây cũng chính là giai đoạn cả hai vướng nghi vấn trục trặc tình cảm
Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất! - Ảnh 4

Thời điểm đó, cả hai chỉ đăng ảnh riêng mà không hé lộ bất kỳ khoảnh khắc sánh đôi nào

Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh chuyến đi Anh hồi tháng 12/2022 - đây cũng chính là giai đoạn cả hai vướng nghi vấn trục trặc tình cảm. Qua bức ảnh này có thể minh chứng cả 2 chỉ đang dành thời gian riêng tư để tận hưởng cũng nhau chứ không có chuyện rạn nứt tình cảm như đồn đoán.

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất! - Ảnh 5

Đây là lần đầu những bức ảnh đôi của Phương Oanh và Shark Bình khi đi du lịch được hé lộ

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất! - Ảnh 6
Trên trang cá nhân, cặp đôi chỉ chia sẻ ảnh cá nhân nhưng khung cảnh trong hình có nhiều điểm tương đồng

Trước đó, khi Phương Oanh nhận nhiều chỉ trích là "người thứ 3" phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác, shark Bình đã không ít lần lên tiếng bênh vực bạn gái. 

Sau công bố ly hôn của Shark Bình, Phương Oanh khóc nghẹn nhận lỗi với khán giả: 'Tôi xin lỗi vì đời tư ồn ào'

Sau công bố ly hôn của Shark Bình, Phương Oanh khóc nghẹn nhận lỗi với khán giả: 'Tôi xin lỗi vì đời tư ồn ào'

Diễn viên Phương Oanh đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại cũng như những chia sẻ xoay quanh những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với shark Bình.

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