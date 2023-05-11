Sau công bố ly hôn của Shark Bình, Phương Oanh khóc nghẹn nhận lỗi với khán giả: 'Tôi xin lỗi vì đời tư ồn ào'

Vừa qua, tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

Thời gian qua, từ khi công khai chuyện tình cảm, Shark Bình và Phương Oanh liên tục là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ vậy, nhiều video, hình ảnh thân mật của cặp đôi cũng được "team qua đường" thường xuyên quay lén và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Kèm theo đó là hàng loạt bình luận tiêu cực, thậm chí có những từ khiếm nhã dành cho nữ diễn viên.

Dòng trạng thái ngay khi đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Khán giả cũng tò mò về động thái của Phương Oanh sau công bố ly hôn của bạn trai.

"Vâng! Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo "Quyết định công nhận thuận tình ly hôn" của Toà án nhân dân quận Hà Đông" - Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân.

Khán giả cũng tò mò về động thái của Phương Oanh sau công bố ly hôn của bạn trai

Mới đây, chia sẻ với VnExpress, diễn viên Phương Oanh đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại cũng như những chia sẻ xoay quanh những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với shark Bình. Cụ thể, cô cho biết, bản thân từng có quãng thời gian đầu mới công khai chuyện tình cảm, bị tấn công dữ dội nên đã không kiểm soát được bản thân mình trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng có những phát ngôn, thậm chí là "đôi co" với anti-fan trên MXH khiến công chúng xôn xao.

Diễn viên Phương Oanh đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại cũng như những chia sẻ xoay quanh những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với shark Bình

Ngoài ra, nữ chính trong Hương vị tình thân một lần nữa khẳng định bản thân không phải là người thứ 3 khiến cho cuộc hôn nhân của shark Bình và vợ cũ đổ vỡ. Cô đến với nam doanh nhân bằng tình cảm thật, không phải vì "tiền" như những đồn đoán từ phía cư dân mạng.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn lần này, diễn viên Phương Oanh cũng đã thẳng thắn có những chia sẻ xoay quanh việc có lo sợ khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang có soạn thảo quy định về việc hạn chế hình ảnh của những nghệ sĩ vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức? Nữ diễn viên gốc Hà Nam cho rằng, không đáng bị hạn chế hình ảnh.

Ngoài ra, nữ chính trong Hương vị tình thân một lần nữa khẳng định bản thân không phải là người thứ 3 khiến cho cuộc hôn nhân của shark Bình và vợ cũ đổ vỡ

"Bén duyên với nghệ thuật đã 10 năm bằng một tinh thần, một tâm thái nghiêm túc và có đạo đức. Nhưng sau câu chuyện của minh thì đúng là chẳng có thể lường trước được những gì mình đã xảy ra. Nếu tôi nằm trong diện đó thì sẽ mỉm cười đón nhận.

Mình được công chúng đón nhận cũng là "hữu xạ tự nhiên hương", đến tự nhiên và không hề cưỡng cầu. Và sau này, tôi cũng sẽ thả trôi mọi thứ để thuận theo tự nhiên. Nếu con duyên tôi sẽ vẫn cống hiến hết sức mình. Còn nếu mọi người quá quyết liệt thì coi đó là hết duyên" - Phương Oanh tâm sự.

Bên cạnh đó, cô cũng rất biết ơn đến những người đã luôn yêu mến, động viên và dõi theo mình. Bạn gái doanh nhân Nguyễn Hòa Bình bày tỏ: "Nếu thực sự hết duyên, tôi gửi lời xin lỗi về đời tư ồn ào. Riêng về chuyện cá nhân, tôi một lần nữa nhận lỗi vì để chuyện đời tư lùm xùm và theo hướng bị xấu xí như vậy. Và mọi chuyện đã lỡ xảy ra rồi, đó cũng là điều mà tôi cũng không mong muốn".