Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng có nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương và người yêu mới - diễn viên Phương Oanh.

Vào tốii ngày 9/5 vừa qua, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan. "Vâng! Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo "Quyết định công nhận thuận tình ly hôn" của Toà án nhân dân quận Hà Đông", Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân.

Shark Bình nói thêm, từ trước tới giờ rất ngại chia sẻ về đời sống riêng. Tuy nhiên, những thị phi xoay quanh mối quan hệ của anh và diễn viên Phương Oanh đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Lên tiếng về việc này, vị doanh nhân mong muốn sẽ kết thúc lùm xùm tại đây. "Nhiều người quen biết cùng có chung nhận định rằng: Tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất nên đã có mở bài và thân bài thì phải có kết luận", bạn trai của Phương Oanh chia sẻ. Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh: FBNV Ngay dưới bài đăng, Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng có nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương và người yêu mới - diễn viên Phương Oanh. Đáng chú, khi một người chia sẻ cô bị cư dân mạng "tấn công" vì khen Phương Oanh, Shark Bình đã nhanh chóng phản hồi: "Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu, đến cuối phim được gỡ bỏ thì lại sáng lung linh".

Có thể thấy, trước và sau khi công bố chính thức ly hôn, Shark Bình vẫn luôn giữ nguyên một động thái nhất mực bảo vệ bạn gái trước các thông tin tiêu cực. Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng có nhắc đến diễn viên Phương Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vào tháng 8/2022, Phương Oanh và ông Bình lộ hình thân thân mật. Thời điểm đó, ông Bình xác nhận với Zing đang hẹn hò nữ diễn viên Quỳnh búp bê. Doanh nhân này khẳng định đã ly thân với bà Đào Lan Hương thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi tranh cãi nổ ra, ông Bình cho biết cảm thấy có lỗi nhất với các con và Phương Oanh. Họ là những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó, Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là tiểu tam, trà xanh, người thứ ba cùng vô số lời lẽ xuyên tạc, nhục mạ. Một bộ phận dân mạng không hiểu chuyện và thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh đã xúc phạm uy tín, danh dự của cô. Dù đã công khai hẹn hò từ lâu nhưng mối quan hệ của Shark Bình và Phương Oanh vẫn là tâm điểm chú ý từ dân tình. Cặp đôi thường xuyên được team qua đường bắt gặp đi ăn và đi chơi cùng nhau.

Phương Oanh tiết lộ phản ứng của 2 con riêng Shark Bình khi cô bị anti-fan công kích? Mới đây, Phương Oanh đã có những tiết lộ về phản ứng thực sự của hai con riêng Shark Bình khi cô thường xuyên bị anti-fan công kích vì ồn ào tình ái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-tinh-tan-cong-sau-khi-cong-bo-ly-hon-shark-binh-nhac-en-phuong-oanh-cac-vai-chinh-dien-thuong-chiu-oan-khuat-ban-au-580622.html