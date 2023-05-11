Bị dân tình 'tấn công' sau khi công bố ly hôn, Shark Bình nhắc đến Phương Oanh: 'Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu'

Hậu trường 11/05/2023 07:47

Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng có nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương và người yêu mới - diễn viên Phương Oanh.

Vào tốii ngày 9/5 vừa qua, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

"Vâng! Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo "Quyết định công nhận thuận tình ly hôn" của Toà án nhân dân quận Hà Đông", Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân.

Shark Bình nói thêm, từ trước tới giờ rất ngại chia sẻ về đời sống riêng. Tuy nhiên, những thị phi xoay quanh mối quan hệ của anh và diễn viên Phương Oanh đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Lên tiếng về việc này, vị doanh nhân mong muốn sẽ kết thúc lùm xùm tại đây. "Nhiều người quen biết cùng có chung nhận định rằng: Tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất nên đã có mở bài và thân bài thì phải có kết luận", bạn trai của Phương Oanh chia sẻ.

Bị dân tình 'tấn công' sau khi công bố ly hôn, Shark Bình nhắc đến Phương Oanh: 'Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu' - Ảnh 1Bị dân tình 'tấn công' sau khi công bố ly hôn, Shark Bình nhắc đến Phương Oanh: 'Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu' - Ảnh 2
Shark Bình và Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Ngay dưới bài đăng, Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng có nhắc đến doanh nhân Đào Lan Hương và người yêu mới - diễn viên Phương Oanh. Đáng chú, khi một người chia sẻ cô bị cư dân mạng "tấn công" vì khen Phương Oanh, Shark Bình đã nhanh chóng phản hồi: "Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu, đến cuối phim được gỡ bỏ thì lại sáng lung linh".

Có thể thấy, trước và sau khi công bố chính thức ly hôn, Shark Bình vẫn luôn giữ nguyên một động thái nhất mực bảo vệ bạn gái trước các thông tin tiêu cực. 

Bị dân tình 'tấn công' sau khi công bố ly hôn, Shark Bình nhắc đến Phương Oanh: 'Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu' - Ảnh 3
Shark Bình cũng không ngần ngại đáp trả nhiều bình luận của cư dân mạng có nhắc đến diễn viên Phương Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 8/2022, Phương Oanh và ông Bình lộ hình thân thân mật. Thời điểm đó, ông Bình xác nhận với Zing đang hẹn hò nữ diễn viên Quỳnh búp bê. Doanh nhân này khẳng định đã ly thân với bà Đào Lan Hương thời gian dài nên Phương Oanh không phải người thứ 3. Tuy nhiên, bà Lan Hương cho biết vợ chồng bà chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

 

Sau khi tranh cãi nổ ra, ông Bình cho biết cảm thấy có lỗi nhất với các con và Phương Oanh. Họ là những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó, Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là tiểu tam, trà xanh, người thứ ba cùng vô số lời lẽ xuyên tạc, nhục mạ. Một bộ phận dân mạng không hiểu chuyện và thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh đã xúc phạm uy tín, danh dự của cô.

Dù đã công khai hẹn hò từ lâu nhưng mối quan hệ của Shark Bình và Phương Oanh vẫn là tâm điểm chú ý từ dân tình. Cặp đôi thường xuyên được team qua đường bắt gặp đi ăn và đi chơi cùng nhau.

Phương Oanh tiết lộ phản ứng của 2 con riêng Shark Bình khi cô bị anti-fan công kích?

Phương Oanh tiết lộ phản ứng của 2 con riêng Shark Bình khi cô bị anti-fan công kích?

Mới đây, Phương Oanh đã có những tiết lộ về phản ứng thực sự của hai con riêng Shark Bình khi cô thường xuyên bị anti-fan công kích vì ồn ào tình ái.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi