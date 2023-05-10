Cộng đồng mạng bất ngờ 'quay xe cực gắt' sau khi Shark Bình thông báo ly hoàn tất thủ tục ly hôn

Hậu trường 10/05/2023 09:24

Hiện tại, bên dưới thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn của Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) đã giảm thiểu không ít những lời chỉ trích, chế giễu.

Tối ngày 9/5, Shark Bình cho biết lý do muốn có một cái kết cho ồn tình cảm nổ ra từ tháng 8/2022. Doanh nhân viết trên trang cá nhân: 'Kính thưa quý anh em bạn bè và công chúng quan tâm. Có lẽ nhiều người quen biết tôi cùng có chung nhận định rằng: tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất, nên đã có mở bài và thân bài thì cần phải có kết luận'.

Cộng đồng mạng bất ngờ 'quay xe cực gắt' sau khi Shark Bình thông báo ly hoàn tất thủ tục ly hôn - Ảnh 1
Shark Bình chia sẻ việc hoàn tất thủ tục ly hôn trên trang cá nhân

Sau đó, doanh nhân sinh năm 1981 tuyên bố đã hoàn tất các thủ tục ly hôn: 'Vâng! Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo "Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của toà án nhân dân quận Hà Đông'.

Tôi rất tiếc vì câu chuyện của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên luỵ và phải chịu tổn thương oan trái. Nhưng trước sau như một tôi tin rằng: sống ngay thẳng và tử tế, luôn bảo vệ sự thật và lẽ phải, thì may mắn và tốt đẹp ắt sẽ đến.

Mong rằng thông báo này sẽ chấm dứt các Drama về đời tư của tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc mọi người sức khoẻ, thành công & hạnh phúc, xin cảm ơn"

Cộng đồng mạng bất ngờ 'quay xe cực gắt' sau khi Shark Bình thông báo ly hoàn tất thủ tục ly hôn - Ảnh 2
Nhiều dân mạng chúc mừng Shark Bình đã hoàn tất thủ tục ly hôn 

Nhiều dân mạng chúc mừng Shark Bình đã hoàn tất thủ tục ly hôn, từ nay không mang tiếng là người đàn ông có vợ vẫn hẹn hò người khác bên ngoài. Một số khác cho rằng ồn ào vừa qua là bài học lớn đối với vị doanh nhân.

Vị doanh nhân cho biết thêm, trước giờ anh rất ngại chia sẻ về đời sống riêng nhưng những thi phi xoay quanh mối quan hệ của anh và diễn viên Phương Oanh đã gây ra hiểu lầm không đáng có. 

Cộng đồng mạng bất ngờ 'quay xe cực gắt' sau khi Shark Bình thông báo ly hoàn tất thủ tục ly hôn - Ảnh 3
Shark Bình vướng không ít ồn ào khi hẹn hò với Phương Oanh 

Bên cạnh đó, doanh nhân Đào Lan Hương cho biết hai vợ chồng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn khi Shark Bình công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh. Shark Bình cho rằng, vụ ly hôn kéo dài do tranh chấp phân chia tài sản. Trong khi chờ tòa phân xử, Shark Bình và vợ cũ thay phiên nhau chăm sóc con cái.

Cộng đồng mạng bất ngờ 'quay xe cực gắt' sau khi Shark Bình thông báo ly hoàn tất thủ tục ly hôn - Ảnh 4

Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ)

Shark Bình  sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Anh được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò nhà đầu tư.

Hiện tại, Shark Bình đang là Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Trước đây, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.

Bị mỉa là 'tiểu tam' khi công khai hẹn hò, Phương Oanh có động thái gì giữa lúc bạn trai Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn?

Bị mỉa là 'tiểu tam' khi công khai hẹn hò, Phương Oanh có động thái gì giữa lúc bạn trai Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn?

Shark Bình hoàn tất thủ tục ly hôn, nhiều người cũng không khỏi tò mò về động thái của bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh - Shark Bình Shark Bình Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi