Cộng đồng mạng bất ngờ 'quay xe cực gắt' sau khi Shark Bình thông báo ly hoàn tất thủ tục ly hôn

Hiện tại, bên dưới thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn của Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) đã giảm thiểu không ít những lời chỉ trích, chế giễu.

Tối ngày 9/5, Shark Bình cho biết lý do muốn có một cái kết cho ồn tình cảm nổ ra từ tháng 8/2022. Doanh nhân viết trên trang cá nhân: 'Kính thưa quý anh em bạn bè và công chúng quan tâm. Có lẽ nhiều người quen biết tôi cùng có chung nhận định rằng: tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất, nên đã có mở bài và thân bài thì cần phải có kết luận'.

Shark Bình chia sẻ việc hoàn tất thủ tục ly hôn trên trang cá nhân Sau đó, doanh nhân sinh năm 1981 tuyên bố đã hoàn tất các thủ tục ly hôn: 'Vâng! Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo "Quyết định công nhận thuận tình ly hôn' của toà án nhân dân quận Hà Đông'.

Tôi rất tiếc vì câu chuyện của mình đã gây ra nhiều tranh cãi và hiểu lầm không đáng có, khiến nhiều người không liên quan bị liên luỵ và phải chịu tổn thương oan trái. Nhưng trước sau như một tôi tin rằng: sống ngay thẳng và tử tế, luôn bảo vệ sự thật và lẽ phải, thì may mắn và tốt đẹp ắt sẽ đến. Mong rằng thông báo này sẽ chấm dứt các Drama về đời tư của tôi trong suốt thời gian qua. Kính chúc mọi người sức khoẻ, thành công & hạnh phúc, xin cảm ơn".



Nhiều dân mạng chúc mừng Shark Bình đã hoàn tất thủ tục ly hôn Nhiều dân mạng chúc mừng Shark Bình đã hoàn tất thủ tục ly hôn, từ nay không mang tiếng là người đàn ông có vợ vẫn hẹn hò người khác bên ngoài. Một số khác cho rằng ồn ào vừa qua là bài học lớn đối với vị doanh nhân. Vị doanh nhân cho biết thêm, trước giờ anh rất ngại chia sẻ về đời sống riêng nhưng những thi phi xoay quanh mối quan hệ của anh và diễn viên Phương Oanh đã gây ra hiểu lầm không đáng có.

Shark Bình vướng không ít ồn ào khi hẹn hò với Phương Oanh Bên cạnh đó, doanh nhân Đào Lan Hương cho biết hai vợ chồng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn khi Shark Bình công khai hẹn hò với diễn viên Phương Oanh. Shark Bình cho rằng, vụ ly hôn kéo dài do tranh chấp phân chia tài sản. Trong khi chờ tòa phân xử, Shark Bình và vợ cũ thay phiên nhau chăm sóc con cái. Shark Bình được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) Shark Bình sinh năm 1981, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, tốt nghiệp thạc sĩ tin học đô thị trường Đại học thành phố Osaka (Nhật Bản). Anh được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ) với vai trò nhà đầu tư. Hiện tại, Shark Bình đang là Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Trước đây, doanh nhân Đào Lan Hương từng là Phó chủ tịch của tập đoàn này.

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