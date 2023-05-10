Phương Oanh tiết lộ phản ứng của 2 con riêng Shark Bình khi cô bị anti-fan công kích?

Mới đây, Phương Oanh đã có những tiết lộ về phản ứng thực sự của hai con riêng Shark Bình khi cô thường xuyên bị anti-fan công kích vì ồn ào tình ái.
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Sau một thời gian kể từ khi xảy ra ồn ào, Phương Oanh và Shark Bình thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống, thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến nay Phương Oanh vẫn không hoàn toàn thoát khỏi những đàm tiếu, thậm chí anti-fan còn bình luận công kích ngay dưới bài đăng trên trang cá nhân của nữ diễn viên.
Mới đây, Phương Oanh đã có những tiết lộ với truyền thông về phản ứng của hai con riêng của bạn trai Shark Bình. Theo đó, cô cho biết 2 con riêng của bạn trai quý mến và dành nhiều tình cảm cho cô. Thậm chí, cả hai bé còn là fan nhí của cô và không hiểu vì sao cô lại bị nhiều khán giả mạt sát như vậy.
"Từ trước khi câu chuyện tình cảm giữa tôi và anh Bình trở nên ồn ào, tôi và các bé đã gặp gỡ, nói chuyện chung. Hai bé là 'fan nhí' của tôi nên rất vui và ủng hộ chuyện tình cảm này. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Các bé rất hiểu chuyện. Đến bây giờ, hai con của anh Bình vẫn luôn tâm sự với bố rằng các bé không hiểu vì sao tôi lại bị nhiều người mạt sát như vậy. Các bé còn nói mọi người chưa chắc đã mạnh mẽ, bản lĩnh được như tôi nếu đặt mình vào câu chuyện này. Các bé dành cho tôi nhiều tình cảm, tôi cũng rất yêu quý hai bạn ấy" - Phương Oanh chia sẻ.
Hồi tháng 8/2022, hình ảnh Phương Oanh thân mật với Shark Bình ở sân bay lan truyền mạnh trên nhiều nền tảng mạng. Chuyện tình cảm giữa họ gây nhiều tranh cãi do doanh nhân Đào Lan Hương đăng đàn tuyên bố bản thân vẫn là vợ hợp pháp của Shark Bình.
Sau đó, bất chấp dư luận, cặp đôi thoải mái công khai yêu đương, bảo vệ nhau dù ồn ào tình cảm khiến Phương Oanh bị nhiều anti-fan tấn công gay gắt. Mặc dù vậy, Phương Oanh cho rằng quyết định gắn bó với Shark Bình là đúng đắn, phù hợp. Cô không hối hận khi yêu anh.
"Nhiều người bảo tôi đánh đổi nhưng tôi không cho là như vậy, vì tình yêu chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Tôi không hối hận mà luôn bằng lòng với hiện tại. Tôi đang sống trong sự yêu thương, bao bọc bởi bạn trai và người thân. Những chuyện đã xảy ra tôi coi như 'kiếp nạn'. Không phải biến cố này, với người này thì nó cũng là biến cố khác với người khác thôi"- Phương Oanh chia sẻ.