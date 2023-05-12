Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội?

Vừa qua, tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

Sau công bố ly hôn của bạn trai, chia sẻ với VnExpress, Phương Oanh cũng có những trải lòng về thời gian khó khăn vừa qua. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định bản thân không phải "người thứ ba".

Tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân

Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ vậy, một số người còn không ngần ngại mỉa mai shark Bình ở phần bình luận các bài viết trên trang cá nhân.