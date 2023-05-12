Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội?

Hậu trường 12/05/2023 10:11

Những thông tin về Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng

Vừa qua, tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.

Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội? - Ảnh 1
Từ khi công khai, chuyện tình cảm của shark Bình và Phương Oanh gây ra không ít ồn ào

Sau công bố ly hôn của bạn trai, chia sẻ với VnExpress, Phương Oanh cũng có những trải lòng về thời gian khó khăn vừa qua. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định bản thân không phải "người thứ ba". 

Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội? - Ảnh 2
 Tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân

Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ vậy, một số người còn không ngần ngại mỉa mai shark Bình ở phần bình luận các bài viết trên trang cá nhân.

Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội? - Ảnh 3
Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội? - Ảnh 4
Sau công bố ly hôn, cặp đôi thoải mái 'xả kho' loạt ảnh tình tứ đi du lịch cùng nhau

Đáng chú ý, trong đó có một bình luận hỏi khi nào Chủ tịch NextTech sẽ tổ chức đám cưới Phương Oanh. Tuy nhiên lời phản hồi của shark Bình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Shark Bình trả lời bằng một loạt câu hỏi chất vấn ngược lại đối phương: “Bao giờ bạn cưới? Bao giờ đẻ? Trả lời trước đi”. Trước thái độ gay gắt của nam doanh nhân, người bình luận phải vội vàng nhanh chóng thanh minh rằng mình hỏi thật chứ không có ý gì, Shark Bình cảm ơn và không nói gì thêm.

Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội? - Ảnh 5
Lời phản hồi của shark Bình khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trước đó, trên trang cá nhân, nam Chủ tịch NextTech từng không ít lần đáp trả những bình luận tiêu cực về mình và bạn gái.

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất!

Sau công bố hoàn tất ly hôn, Phương Oanh và Shark Bình 'xả kho' loạt khoảnh khắc tình tứ vi vu khắp nơi, có 1 bức ảnh đáng chú ý nhất!

Mới đây nhất, trân mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc tình tứ, "dính như sam" của Shark Bình và Phương Oanh được hé lộ.

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