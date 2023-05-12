Từng tuyên bố là 'chân ái' của nhau nhưng khi được hỏi chuyện cưới xin, Shark Bình lập tức có phản ứng dữ dội?

Những thông tin về Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng
- Sau công bố ly hôn của Shark Bình, Phương Oanh khóc nghẹn nhận lỗi với khán giả: 'Tôi xin lỗi vì đời tư ồn ào'
- Bị dân tình 'tấn công' sau khi công bố ly hôn, Shark Bình nhắc đến Phương Oanh: 'Các vai chính diện thường chịu oan khuất ban đầu'
Vừa qua, tối ngày 9/5, Shark Bình đăng bài viết chia sẻ đã hoàn thành thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương trên trang cá nhân. Cụ thể hơn, cả hai đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản và hoàn tất các giấy tờ liên quan.
Sau công bố ly hôn của bạn trai, chia sẻ với VnExpress, Phương Oanh cũng có những trải lòng về thời gian khó khăn vừa qua. Đồng thời cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì ồn ào đời tư và khẳng định bản thân không phải "người thứ ba".
Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ vậy, một số người còn không ngần ngại mỉa mai shark Bình ở phần bình luận các bài viết trên trang cá nhân.
Đáng chú ý, trong đó có một bình luận hỏi khi nào Chủ tịch NextTech sẽ tổ chức đám cưới Phương Oanh. Tuy nhiên lời phản hồi của shark Bình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Shark Bình trả lời bằng một loạt câu hỏi chất vấn ngược lại đối phương: “Bao giờ bạn cưới? Bao giờ đẻ? Trả lời trước đi”. Trước thái độ gay gắt của nam doanh nhân, người bình luận phải vội vàng nhanh chóng thanh minh rằng mình hỏi thật chứ không có ý gì, Shark Bình cảm ơn và không nói gì thêm.
Trước đó, trên trang cá nhân, nam Chủ tịch NextTech từng không ít lần đáp trả những bình luận tiêu cực về mình và bạn gái.