Phương Oanh 'úp mở' dự định xuống tóc khiến cư dân mạng đồng loạt 'réo tên' Shark Bình

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh đã bất ngờ "úp mở" về dự định cắt tóc ngắn. Cụ thể Phương Oanh đã chia sẻ hình ảnh cũ bản thân để tóc ngắn ngang vai, và không quên nói thêm: "Lục lại ảnh cũ thấy tóc này cũng hay hay. Hay là nhỉ?". Diễn viên Phương Oanh đã bất ngờ "úp mở" về dự định cắt tóc ngắn. Phương Oanh chia sẻ hình ảnh cũ bản thân để tóc ngắn ngang vai. Ngay lập tức dòng chia sẻ này của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều cho rằng dù để tóc dài hay tóc ngắn Phương Oanh vẫn vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh đó vài người còn liên tục "réo tên" Shark Bình khi thấy dự định xuống tóc của cô nàng.

Ngay lập tức dòng chia sẻ này của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Cách đây không lâu, Shark Bình tuyên bố đã chính thức ly hôn với bà Đào Lan Hương. Cụ thể nam CEO cho biết: "Tôi là tuýp người kín đáo và ít giao thiệp. Ngặt nỗi là drama của tôi đã bất đắc dĩ nổ ra theo cách ầm ĩ nhất, nên đã có mở bài và thân bài thì cần phải có kết luận.Vâng. Sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, đến nay tôi và vợ cũ đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn” của toà án nhân dân quận Hà Đông". Phương Oanh và Shark Bình. Phương Oanh và Shark Bình xác nhận hẹn hò từ tháng 8/2022 sau loạt ảnh tình tứ bị chụp lén, cuộc tình "cá mập - búp bê" trải qua nhiều thăng trầm. Đến đầu năm 2023, Phương Oanh và Shark Bình dần thoải mái hơn trong việc công khai thể hiện tình cảm với đối phương. Tháng 3/2023 vừa qua, Shark Bình lần đầu công khai ảnh chụp chung của bạn gái với 2 con riêng của mình, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp.

Shark Bình lần đầu công khai ảnh chụp chung của bạn gái với 2 con riêng của mình.

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