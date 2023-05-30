Phương Oanh bị chê 'xuống sắc không phanh' vì thay đổi một điều kể từ khi 'trúng tiếng sét ái tình' của Shark Bình

Mới đây, khi chia sẻ hình ảnh mới của bản thân trên lên Facebook, diễn viên Phương Oanh đã bất ngờ nhận về nhiều ý kiếnchê bai từ netizen. Cụ thể, diễn viên phim Quỳnh Búp Bê khoe ảnh cận mặt mịn màng không tì vết kèm theo đó là dòng trạng thái: "Nụ non ạ".

Từ khi công khai mối tình "chân ái" với Shark Bình, diễn viên Phương Oanh không ít lần đối diện với búa rìu dư luận. Nhiều cư dân mạng chỉ trích cô là kẻ thứ ba, tiểu tam, giật chồng,… Những điều tiếng này khiến sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh ít nhiều bị vạ lây.

Thế nhưng bên dưới phần bình luận, ngoài một số ý kiến khen ngợi nhan sắc của diễn viên Phương Oanh thì có một số cư dân mạng cũng không tiếc lời chê bai. Theo đó, netizen nhận xét rằng cô hốc hác, kém sắc hơn so với thời điểm trước khi yêu Shark Bình.

Dẫu nhận về nhiều nhận xét cho rằng kém sắc hơn so với trước kia, song diễn viên Phương Oanh cũng không lên tiếng đáp trả gay gắt. Nhiều người cũng cho rằng, có lẽ thời gian qua, Phương Oanh đã phải đối diện với nhiều thị phi, đặc biệt là bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khiến cho cô trông mệt mỏi hơn rất nhiều.

Nhiều bình luận của dân mạng bên dưới hình ảnh của diễn viên Phương Oanh

Trước đó, chia sẻ vê chuyện tình của mình với Shark Bình, Phương Oanh cho biết đã cố gắng giữ kín để chuyện đời tư không bị dòm ngó nhưng cuối cùng vẫn bị lộ. Chia sẻ với truyền thông Phương Oanh khóc nhớ lại: "Chỉ trong một ngày, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ và không còn gì để mất. Danh tiếng, công sức lao động nghệ thuật bao năm của tôi bỗng tan thành mây khói. Người ta nguyền rủa, chà đạp tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, dựng lên cho tôi rất nhiều điều không đúng sự thật".

Đối diện với nhiều chỉ trích, Phương Oanh có lúc cũng muốn buông tay nhưng "nhìn lại, bạn trai mất mát, tổn thương nhiều hơn'

Đối diện với nhiều chỉ trích, Phương Oanh có lúc cũng muốn buông tay nhưng "nhìn lại, bạn trai mất mát, tổn thương nhiều hơn. Nếu buông, chứng tỏ tôi chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi quyết định cùng anh đương đầu sóng gió".

Anh thú nhận bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với nữ diễn viên

Được biết, chuyện tình cảm của cô và Shark Bình bén duyên từ một cuộc hẹn hò vào năm 2022. Sau đó, nam doanh nhân đã xin số cô và bày tỏ tình cảm. Anh thú nhận bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với nữ diễn viên. Shark Bình luôn bày tỏ sự quan tâm và khiến Phương Oanh "xao động vì sự thông minh, hiểu biết và hài hước".