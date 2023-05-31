Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch'

Hậu trường 31/05/2023 07:04

Trong một sự kiện mới đây, Shark Bình không ngần ngại khoe ảnh sánh vai cùng Phương Oanh kèm dòng trạng thái "đang cảm thấy vui vẻ".

Vừa qua, sau khi Shark Bình công bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chuyện tình của nam doanh nhân và diễn viên Phương Oanh tiếp tục được dân tình chú ý. Không chỉ vậy, nhiều video, hình ảnh thân mật của cặp đôi cũng được "team qua đường" thường xuyên quay lén và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Kèm theo đó là hàng loạt bình luận tiêu cực, thậm chí có những từ khiếm nhã dành cho nữ diễn viên.

Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch' - Ảnh 1
Sau khi Shark Bình công bố đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chuyện tình của nam doanh nhân và diễn viên Phương Oanh tiếp tục được dân tình chú ý

Trong một sự kiện mới đây, Shark Bình không ngần ngại khoe ảnh sánh vai cùng Phương Oanh kèm dòng trạng thái "đang cảm thấy vui vẻ". Tham dự bữa tiệc, Phương Oanh cũng diện bộ váy đen cổ yếm, tóc vuốt gọn, trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng sang trọng.

Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch' - Ảnh 2
Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch' - Ảnh 3
Shark Bình không ngần ngại khoe ảnh sánh vai cùng Phương Oanh kèm dòng trạng thái "đang cảm thấy vui vẻ"

Thần thái của nữ diễn viên "Hương vị tình thân" được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì ra dáng "phu nhân Chủ tịch". Về phần Shark Bình, anh mặc quần áo trẻ trung, tông xuyệt tông với người yêu. Hình ảnh ngay khi đăng tải đã nhận về nhiều lượt bình luận khen đẹp đôi và tuy nhiên một số bình luận khác cũng mỉa mai cặp đôi về chuyện cũ.

Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch' - Ảnh 4
Thần thái của nữ diễn viên "Hương vị tình thân" được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì ra dáng "phu nhân Chủ tịch"

Trước đó, trên mạng xã hội cùng bất ngờ lan truyền nhiều khoảnh khắc tình tứ, "dính như sam" của Shark Bình và Phương Oanh. Thông qua loạt ảnh đăng tải, dễ dàng nhận ra Phương Oanh và bạn trai đã cùng nhau vi vu đến nhiều quốc gia trong suốt thời gian hẹn hò.

Sau công bố ly hôn, Shark Bình khoe ảnh 'tông xuyệt tông', sánh đôi cùng bạn gái, Phương Oanh được khen ra dáng 'phu nhân Chủ tịch' - Ảnh 5
Shark Bình lên đồ trẻ trung, tông xuyệt tông với người yêu

Shark Bình và Phương Oanh lần đầu gặp nhau vào năm 2022 và nam doanh nhân là người chủ động xin số cô. Shark Bình thừa nhận bản thân bị hấp dẫn và "trúng tiếng sét ái tình" với Phương Oanh ngay lần đầu gặp gỡ. Trong thời gian yêu đương, mỗi khi Phương Oanh nhận về bình luận không hay từ khán giả, bạn trai luôn đứng ra đáp trả, bệnh vực nữ diễn viên, thậm chí còn mắng antifan là "lũ chuột nhắt".

Phương Oanh bị chê 'xuống sắc không phanh' vì thay đổi một điều kể từ khi 'trúng tiếng sét ái tình' của Shark Bình

Phương Oanh bị chê 'xuống sắc không phanh' vì thay đổi một điều kể từ khi 'trúng tiếng sét ái tình' của Shark Bình

Bên dưới phần bình luận, ngoài một số ý kiến khen ngợi nhan sắc của diễn viên Phương Oanh thì có một số cư dân mạng cũng không tiếc lời chê bai.

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